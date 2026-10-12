OTS: KfW / Neue KfW-Studie vier Wochen vor dem Start der ...

12.10.26 11:01 Uhr

Neue KfW-Studie vier Wochen vor dem Start der UN-Weltklimakonferenz:

Deutschlands Investitionsbedarf für Klimaneutralität bis 2045 liegt

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bei sechs Billionen Euro (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -

- Bis 2045 müssen Unternehmen, Staat und private Haushalte 290 Milliarden Euro

im Jahr für die Klimatransformation aufbringen

- Investitionen in den Klimaschutz haben auch einen wirtschaftlichen Nutzen und

bieten Chancen für die deutsche Wirtschaft im Bereich der Klimatechnologien

- KfW-Vorstandschef Stefan Wintels: "Anspruchsvolle, aber machbare

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Herausforderung"

- KfW bleibt treibende Kraft beim Klimaschutz und ist im November erneut auf der

UN-Weltklimakonferenz vertreten

Vier Wochen vor dem Start der UN-Weltklimakonferenz hat die KfW neue Zahlen zum

Investitionsbedarf in Deutschland für den Klimaschutz vorgelegt. Um das Ziel der

Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 zu erreichen, muss Deutschland nach

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Berechnungen von Prognos im Auftrag der KfW sechs Billionen Euro investieren.

Das sind 290 Milliarden Euro im Jahr. Der Großteil dieser Investitionen, nämlich

45 Prozent, wird im Bereich Verkehr anfallen, gefolgt von den Sektoren Energie

(25 Prozent), Gebäude (22 Prozent) und Industrie (acht Prozent).

"Deutschland steht bei der Transformation zu einer klimaneutralen Gesellschaft

vor anspruchsvollen, aber machbaren Herausforderungen", sagte Stefan Wintels,

Vorstandschef der KfW, bei der Präsentation der Studie vor Journalisten.

"Investitionen in Höhe von sechs Billionen Euro bis 2045 sind eine enorme

Kraftanstrengung. Der Betrag relativiert sich jedoch dadurch, dass Deutschland

auch beim Festhalten an fossilen Technologien stark investieren müsste.

Investitionen in den Klimaschutz haben zudem einen wirtschaftlichen Nutzen und

reduzieren die steigenden Kosten durch den Klimawandel. Klimatechnologien bergen

gleichzeitig große Chancen für die deutsche Wirtschaft."

So ist Deutschland zweitgrößter Exporteur von Klimaschutzgütern. Der Markt

wächst rasant, deutsche Unternehmen können davon profitieren. Der Umstieg auf

klimafreundliche Technologien dürfte zudem die Energiekosten senken, mit

positiven Auswirkungen auf Unternehmen und private Haushalte. Andersherum birgt

der Klimawandel große wirtschaftliche Risiken: So hat etwa die Hitzewelle 2026

die deutsche Wirtschaftsleistung deutlich geschmälert. Die durch

Extremwetterereignisse verursachten Vermögensschäden in Deutschland in den

vergangenen fünf Jahren werden auf mehr als 50 Milliarden Euro geschätzt.

In der Vorgängerstudie aus dem Jahr 2021 hatte Prognos im Auftrag der KfW noch

einen Investitionsbedarf von fünf Billionen Euro ermittelt. Der Anstieg ergibt

sich aus den Preissteigerungen der vergangenen Jahre und aus dem anhaltenden

Investitionsstau.

Privatwirtschaft, private Haushalte und Staat investierten in den Jahren 2018

bis 2023 in Deutschland im Schnitt 110 Milliarden Euro pro Jahr in den

Klimaschutz. Bleibt es bei dieser Größe, ergibt sich bis 2045 eine Lücke von

rund 180 Milliarden Euro im Jahr zum Erreichen der Klimaneutralität.

Das hohe Investitionsvolumen relativiert sich, wenn man berücksichtigt, dass

auch in fossile Technologien weiter investiert werden müsste. Betrachtet man nur

die zusätzlichen Investitionen im Vergleich zu einer konventionellen (fossilen)

Referenztechnologie, so sind noch 65 Milliarden Euro im Jahr zusätzlich zu

aktivieren. Das sind weniger als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts - eine

laut Studie ambitionierte, aber leistbare Aufgabe.

Fast die Hälfte des Investitionsbedarfs, knapp drei Billionen Euro oder rund 140

Milliarden Euro jährlich, entfällt auf private sowie öffentliche Unternehmen -

wobei Großunternehmen und Mittelständler ähnlich hohe Lasten zu schultern haben.

Damit müssten die Unternehmen ihre Transformationsbemühungen deutlich erhöhen.

2024 gaben sie 80 Milliarden Euro für den Klimaschutz aus.

Besonders Unternehmen aus der Energieversorgung haben mit etwa 1,3 Billionen

Euro massiven Handlungsbedarf. Im Fokus stehen dabei umfangreiche Investitionen

in die Energieinfrastruktur, etwa Stromnetze oder Fernwärme, sowie in

großflächige Anlagen für erneuerbare Energien. In der Industrie steht der

technische Umbau energieintensiver Prozesse im Mittelpunkt, etwa die Umstellung

der Stahlerzeugung auf wasserstoffbasierte Verfahren und die Elektrifizierung

der Prozesswärme. Private Haushalte sind vor allem bei der Gebäudesanierung

gefragt und müssen zudem von Verbrennern auf Elektroautos umsteigen.

Insgesamt entfallen knapp zwölf Prozent des Investitionsbedarfs oder 33

Milliarden Euro im Jahr auf die öffentliche Hand und 257 Milliarden Euro auf

private Akteure. Besonders in Energie und Verkehr muss der Staat investieren.

Beispielsweise handelt es sich dabei um Ausgaben in Stromverteilnetze und

Fernwärme, Schieneninfrastruktur und den Aufbau der Ladeinfrastruktur für

Elektrofahrzeuge.

"Die KfW steht bereit, Unternehmen, Privatleute und die öffentliche Hand bei der

Umsetzung von Klimaprojekten zu begleiten", sagte KfW-Vorstandschef Stefan

Wintels. "Klar ist aber auch: Klimaneutralität gelingt nur mit der Mobilisierung

von privatem Kapital. Mit dem Deutschlandfonds geht die KfW mit der

Bundesregierung einen Weg, Kapital für Klimatransformationsprojekte

bereitzustellen und private Investitionen zu stimulieren."

Die KfW bleibt eine treibende Kraft beim Klimaschutz. Sie wird dieses Jahr im

November erneut auf der UN-Weltklimakonferenz COP31 in Antalya vertreten sein.

Seit 2017 hat die KfW rund 415 Milliarden Euro für Umwelt- und

Klimafinanzierungen zugesagt. Auf der Konferenz wird sie den Austausch mit

internationalen Partnerländern und -organisationen pflegen, um Marktzugänge für

deutsche und europäische Unternehmen zu ermöglichen. Gleichzeitig setzt sie sich

dafür ein, den Schutz globaler Güter wie Klima und Naturerhalt weiter

voranzutreiben.

Die Studie zum Investitionsbedarf zum Erreichen von Klimaneutralität ist zu

finden unter: Fokus Volkswirtschaft | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/

Service/Download-Center/Konzernthemen/Research/Fokus-Volkswirtschaft/)

Eine Grafik zum Investitionsvolumen für Klimaneutralität bis 2045 finden Sie

anbei.

Weitere Informationen zum Engagement der KfW auf der Weltklimakonferenz COP

finden Sie unter: KfW at COP31 in Antalya | KfW

(https://www.kfw.de/About-KfW/Newsroom/Latest-News/S12-Themenseite-3.html)

Informationen zum Deutschlandfonds sind hier abrufbar: Der Deutschlandfonds:

Private Investitionen für Deutschlands Zukunft | KfW

(https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Deutschlandfonds.html)

Pressekontakt:

KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt

Konzernkommunikation (KK), Dr. Jobst-Hinrich Wiskow,

Tel +49 69 7431 55519

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