OTS: Klüh Service Management GmbH / Nachhaltigkeitsbericht 2025 / Klüh setzt ...

Nachhaltigkeitsbericht 2025 / Klüh setzt nachhaltige Entwicklung mit

digitaler Kompetenz fort (FOTO)

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Düsseldorf (ots) - Die Klüh-Gruppe hat im Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatz

von 1,108 Mrd. Euro ihr Wachstum fortgesetzt und damit ein Plus von 3,6 %

gegenüber dem Vorjahr erzielt. Das Ergebnis spiegelt die stabile Entwicklung der

Geschäftsbereiche im In- und Ausland in einem anspruchsvollen Marktumfeld wider.

Mit Blick auf die Umsatzverteilung zeigten sich erneut die

Dienstleistungsbereiche Cleaning (35,0 %), Security (21,3 %), Catering (18,0 %)

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und Clinic Service (16,3 %) als tragende Säulen, gefolgt von Personal Service

(6,1 %) sowie integrierten Serviceleistungen (3,3 %). Das Auslandsgeschäft trug

mit einem Umsatz von 340,7 Mio. Euro einen stabilen Anteil von 30,7 % zum

Gesamtumsatz bei.

Frank Theobald, CEO der Klüh-Unternehmensgruppe: "Unser Anspruch ist es,

Dienstleistungen konsequent weiterzuentwickeln und dabei Digitalisierung ,

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Nachhaltigkeit und Servicequalität miteinander zu verbinden. So schaffen wir

Lösungen, die für unsere Kunden wirtschaftlich sinnvoll sind und gleichzeitig

Ressourcen schonen." Im Einklang mit diesem Leitgedanken hat Klüh im vergangenen

Geschäftsjahr seine digitalen und nachhaltigen Services kontinuierlich weiter

ausgebaut.

Vernetzte Technologien als Hebel für Effizienz und Nachhaltigkeit

Ein Meilenstein des vergangenen Geschäftsjahres war die Inbetriebnahme einer

eigenen Alarmempfangs- sowie Notruf- und Serviceleitstelle, mit der Klüh

Security bereits erste Partner und Kunden gewinnen konnte. Die intelligente

Leitstelle bildet die Grundlage für ein vernetztes, digitales Sicherheits- und

Servicemodell, das durch die Kombination aus qualifiziertem Personal,

intelligenter Technologie und zertifizierten Prozessen eine effiziente,

strukturierte Alarmbearbeitung und schnelle Reaktionszeiten gewährleistet und

klassische Sicherheitsdienstleistungen so auf ein neues Leistungsniveau hebt.

Der Bereich Cleaning nutzte die Weiterentwicklung des Klüh Eco System for Smart

Services, sodass Kunden zunehmend auch bei sehr individuellen Herausforderungen

passgenaue Lösungen erhalten. Das System dient als zentrale Service- und

Kommunikationsplattform für ein 360-Grad-Gebäudemanagement: Mitarbeitende

erhalten über ein digitales Ticket in Echtzeit alle aktuellen Aufgaben auf ihrem

Tablet, Dashboards liefern schnelle Auswertungen für individuelle

On-Demand-Services, und die Reinigung lässt sich exakt an Auslastung,

Raumnutzung und Frequentierung der Flächen anpassen. Wie weit diese Entwicklung

inzwischen reicht, zeigt eine aktuelle Anwendung im Care-Bereich: Bei der

Legionellenprävention unterstützen digitale Prozesse die lückenlose

Dokumentation der gesetzlich vorgeschriebenen Spülnachweise und verbinden so

Hygiene, Gesundheit und Nachhaltigkeit auf effiziente Weise.

Auch im Catering wurde die digitale Transformation weiter vorangetrieben: Das

bestehende KI Waste Management, das analysiert, wann und aus welchem Grund

Lebensmittel entsorgt werden, wurde deutlich optimiert. Erstmals werden die

zurückgegebenen Speisen über einen Scanner auf einem laufenden Band gewogen,

wodurch die Portionierung künftig noch präziser an den tatsächlichen Bedarf

angepasst werden kann.

Wie diese und weitere Best-Practice-Lösungen für gebäudenahe Dienstleistungen

umgesetzt werden, zeigt der Klüh-Standort am EUREF-Campus Düsseldorf - ein

Zukunftsort für Unternehmen, Start-ups und Forschungseinrichtungen aus dem

Themenkomplex Energie, Nachhaltigkeit und Mobilität, wo sich Klüh mit seinem

gesamten Portfolio von innovativen Dienstleistungslösungen für eine moderne,

nachhaltige Gebäudebewirtschaftung in einer sich verändernden Arbeitswelt einem

breiten Publikum präsentiert.

Ein tragendes Arbeitsumfeld

Als Arbeitgeber hat Klüh 2025 seine Employer-Branding-Kampagne "Ich arbeite

nicht für jede*n" konsequent weitergeführt. Unter dem Hashtag #SelbstbewusstSein

rückt die Kampagne die wertvolle Arbeit der Mitarbeitenden in den Mittelpunkt

und verbindet dies mit dem Anspruch, Rückhalt zu geben sowie Leistung sichtbar

zu machen. Für die erfolgreiche Kampagne erhielt Klüh den German Brand Award

2025.

Ein fester Bestandteil der Kampagne war im Berichtsjahr zudem die Initiative

"Küchenheld" : Das gemeinsam mit der IHK Düsseldorf entwickelte

Weiterbildungsprogramm richtet sich an Mitarbeitende über 25 Jahre, die

beispielsweise keine formale Ausbildung besitzen oder bislang als angelerntes

Personal tätig waren, und ermöglicht ihnen eine schrittweise Qualifizierung hin

zu einem anerkannten Berufsabschluss. Für diesen Ansatz wurde das Programm 2025

mit dem PEPP! Marketing.Award (https://www.klueh.de/aktuelles/presse-und-medien/

presse-detail/klueh-catering-gewinnt-pepp-marketingaward-2025) ausgezeichnet.

Auch das Bewerbermanagement wurde 2025 erneut ausgezeichnet. So erhielt Klüh zum

fünften Mal in Folge das BEST RECRUITERS-Siegel für vorbildliche

Bewerbungsprozesse, das den hohen Standard der Personalgewinnung und -betreuung

bestätigt. Aufbauend auf diesem hohen Anspruch wurde das Jobportal kürzlich um

das Feature "Ihr Arbeitsweg" erweitert, das Bewerberinnen und Bewerbern direkt

in der Stellenanzeige eine individuelle Wegbeschreibung zum Einsatzort liefert.

Die konsequente Fokussierung auf Mitarbeitende und Bewerbende spiegelt sich

zudem in externen Rankings wider: Klüh wurde zum fünften Mal in Folge mit dem

Top-Company-Siegel von kununu ausgezeichnet (Gesamtnote 4,4 von 5;

Weiterempfehlung 84 %) und erneut vom F.A.Z.-Institut als Branchenführer im

Facility Management bewertet.

"Unsere Mitarbeitenden sind das Herzstück unseres Erfolgs. Wir setzen auf ein

Umfeld, das Engagement anerkennt, Entwicklung fördert und moderne, transparente

Prozesse bietet - so schaffen wir ein Arbeitsumfeld, in dem Leistung sichtbar

wird und sich jeder langfristig wohlfühlen kann", erklärt Christian Frank, CFO

der Klüh-Unternehmensgruppe.

Weiterführende Informationen über das Geschäftsjahr 2025 und die

Nachhaltigkeitsstrategie von Klüh unter https://www.klueh.de/nachhaltigkeit.

Über Klüh:

Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender

Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das

Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle

Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service,

Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden

sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das

Unternehmen setzt mit über 46.000 Mitarbeitenden in sechs Ländern mehr als 1,1

Mrd. Euro (2025) um. Weitere Informationen unter https://www.klueh.de/.

Pressekontakt:

Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304 |

j.kerkhoff@klueh.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/31416/6266059

OTS: Klüh Service Management GmbH