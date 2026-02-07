OTS: Koelnmesse GmbH / Koelnmesse als Wirtschaftsturbo: Drittgrößtes ...

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Koelnmesse als Wirtschaftsturbo: Drittgrößtes deutsches Messegelände
sorgt bundesweit für Umsätze von rund 2,6 Milliarden Euro (FOTO)
Köln (ots) -
- Prognos-Studie belegt: Veranstaltungen der Koelnmesse erzeugen bundesweit
einen wirtschaftlichen Gesamteffekt von rund 2,6 Milliarden Euro und sichern
gut 25.000 Jobs
- Besonders profitieren Gastgewerbe, Verkehr und Transport, Messe- und
Standbaudienstleistungen sowie öffentliche Haushalte
- Die deutsche Messewirtschaft löst jährlich insgesamt rund 30 Milliarden Euro
Umsatz aus und sichert rechnerisch rund 280.000 Arbeitsplätze
Die Koelnmesse ist ein bedeutender Wirtschaftsmotor für Deutschland. Das zeigt
eine aktuelle Analyse des Forschungs- und Beratungsunternehmens Prognos zur
wirtschaftlichen Bedeutung der Koelnmesse, die ergänzend zu Berechnungen im
Auftrag des Verbands der deutschen Messewirtschaft AUMA erstellt wurde. Demnach
erzeugen Veranstaltungen auf Deutschlands drittgrößtem Messegelände in einem
durchschnittlichen Messejahr bundesweit einen wirtschaftlichen Gesamteffekt von
2,6 Milliarden Euro. Mehr als die Hälfte davon entfällt mit rund 1,4 Milliarden
Euro auf die Stadt Köln. Weitere Effekte in Höhe von 561 Millionen Euro
entstehen in Nordrhein-Westfalen, 721 Millionen Euro in den übrigen
Bundesländern.
Insgesamt sind mit den Veranstaltungen der Koelnmesse gut 25.000 Jobs verbunden
- davon rund 14.000 in Köln, knapp 5.600 in Nordrhein-Westfalen und etwa 5.500
im übrigen Deutschland. Besonders profitieren Gastgewerbe, Verkehr und
Transport, Messe- und Standbaudienstleistungen sowie öffentliche Haushalte.
"Messen sind weit mehr als temporäre Branchentreffpunkte. Sie schaffen reale
Wertschöpfung, sichern Beschäftigung und stärken die internationale
Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland", sagt Gerald Böse, Vorsitzender
der Geschäftsführung der Koelnmesse GmbH.
Jeder Messebesuch wirkt weit über das Gelände hinaus
Auch bundesweit zeigt sich die hohe wirtschaftliche Bedeutung der gesamten
Messewirtschaft. In einem durchschnittlichen Messejahr lösen
Messeveranstaltungen in Deutschland direkte, indirekte und induzierte Umsätze
von rund 30 Milliarden Euro aus. Damit sichern sie rechnerisch rund 280.000
Arbeitsplätze und führen zu Steuereinnahmen von rund 5,4 Milliarden Euro. Die
Ergebnisse unterstreichen die Rolle von Messen als zentralem Impulsgeber für
Unternehmen, Branchen und Standorte.
Grundlage der Berechnungen sind Befragungen von Ausstellern und Besuchenden im
Messezyklus 2024/25 sowie wissenschaftlich fundierte
Input-Output-Modellrechnungen. Für die Koelnmesse wurden unter anderem die
Veranstaltungen Anuga, gamescom, interzum, Kind + Jugend und spoga+gafa
berücksichtigt. Die Untersuchung erfasst Ausgaben von Ausstellern und
Besuchenden, etwa für Standbau, Standmiete, Mobilität, Übernachtung, Verpflegung
und weitere Dienstleistungen. Die daraus resultierenden direkten Effekte werden
um indirekte Wirkungen entlang der Lieferketten sowie induzierte Effekte durch
zusätzlichen Konsum ergänzt. Darin noch nicht enthalten sind die substanziellen
Effekte des Kongress- und Tagungsgeschäft der Koelnmesse. Sie werden im Sommer
2027 erhoben.
Kölner Messen bringen NRW Millionen ein
"Die Ergebnisse machen deutlich, welche Hebelwirkung die Koelnmesse für Stadt,
Land und Bund entfaltet", unterstreicht Böse. "Jeder erfolgreiche Messeauftritt,
jeder Besuch und jede Veranstaltung erzeugen Nachfrage weit über unser Gelände
hinaus - bei Hotels und Restaurants, im Verkehr, im Handwerk, bei Dienstleistern
und im Handel. Damit ist die Koelnmesse ein zentraler Standortfaktor für Köln
und Nordrhein-Westfalen."
Besonders stark profitieren von den Veranstaltungen der Koelnmesse die Bereiche
Gastgewerbe, Messedienstleistungen sowie Verkehr und Transport. Allein in Köln
generieren Messen rund 296 Millionen Euro Umsatz im Gastgewerbe. Insgesamt
werden in einem durchschnittlichen Messejahr gut 900.000 Übernachtungen von
Besuchenden und Ausstellern im Zusammenhang mit Veranstaltungen der Koelnmesse
gebucht - davon knapp 550.000 direkt in Köln.
Hohe Effekte auch für öffentliche Haushalte
Die wirtschaftlichen Aktivitäten schlagen sich auch in erheblichen
Steuereinnahmen nieder. Bundesweit entstehen durch Veranstaltungen der
Koelnmesse laut der Prognos-Studie rund 456 Millionen Euro an Steuereinnahmen.
Davon entfallen 209 Millionen Euro auf den Bund, 172 Millionen Euro auf
Nordrhein-Westfalen, 37 Millionen Euro auf die übrigen Bundesländer und 38
Millionen Euro auf die Stadt Köln.
Die Studien unterstreichen die Rolle von Messen als Plattformen für Innovation,
Internationalisierung und Geschäftsanbahnung. Gerade in wirtschaftlich
herausfordernden Zeiten schaffen sie persönliche Begegnung, Marktzugang und
zusätzliche Nachfrage. Für die Koelnmesse bestätigen die Ergebnisse die
Bedeutung ihrer strategischen Weiterentwicklung: "Mit unseren internationalen
Leitmessen, ihrer starken Verankerung in Köln und unserem Investitionsprogramm
zur Zukunft des Geländes bleibt die Koelnmesse ein zentraler Motor für
Wertschöpfung, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit", so das Fazit von Gerald
Böse.
Vorgestellt wurden die Ergebnisse heute im Rahmen der Finanzpressekonferenz der
Koelnmesse. Dort blickte das Unternehmen zugleich auf ein erfolgreiches
Geschäftsjahr 2025 zurück.Mit einem Umsatz von 455,5 Millionen Euro und einem
konsolidierten Konzernergebnis von 62 Millionen Euro behauptet sich die
Koelnmesse in einem herausfordernden geopolitischen und wirtschaftlichen Umfeld
als einer der führenden globalen Messeveranstalter. Insgesamt nahmen im
vergangenen Jahr rund 2,5 Millionen Besucherinnen und Besucher aus 214 Ländern
sowie über 43.800 ausstellende Unternehmen aus 120 Nationen an Veranstaltungen
der Koelnmesse teil.
Die Prognos-Studie zum Messefaktor der Koelnmesse findet sich unter unter diesem
Link (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkoelnmes
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Die AUMA-Studie zum gesamtdeutschen Messefaktor findet sich unter diesem Link (h
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Bildmaterial zu den wirtschaftlichen Effekten der Koelnmesse finde Sie an dieser
Stelle (https://koelnmesse.omn-cloud.com/showLinkedImages.jsp?keywordPath=/ISY3/
Shop/Presse_Mitteilungen/20260701_PM_Prognos-Studie_Messen&cms=neu).
Über die Koelnmesse: Die Koelnmesse beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Als Citymesse mitten in Europa bespielt sie das drittgrößte
Messegelände in Deutschland und ist mit annähernd 400.000 Quadratmetern Hallen-
und Außenfläche unter den Top Ten der Welt. Die Koelnmesse organisiert und
betreut jedes Jahr rund 80 Messen, Gastveranstaltungen und Corporate Events in
Köln und in den wichtigsten Märkten weltweit. Mit ihrem Portfolio erreicht sie
über 49.000 ausstellende Unternehmen aus 129 Ländern und rund 2,5 Millionen
Besucherinnen und Besucher aus mehr als 200 Nationen. Bis 2040 investiert die
Koelnmesse mit dem umfangreichsten Investitionsprogramm ihrer Geschichte rund
eine Milliarde Euro in die Zukunft des Geländes. 2024 feierte die Koelnmesse ihr
100-jähriges Bestehen. 100 Jahre, in denen die Koelnmesse weltweit Menschen und
Märkte zusammenführte.
Pressekontakt:
Dr. Jasmin Fischer
+49 221 821-2494
mailto:jasmin.fischer@koelnmesse.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/8249/6305951
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