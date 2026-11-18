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Führungskräfte deutscher Unternehmen bewerten eigene KI-Transformation
skeptischer als US-Kollegen (FOTO)
Hamburg (ots) - Eine Körber-Befragung zu KI und Entscheidungsfindung unter 2.000
Führungskräften zeigt: In Deutschland sind 40 Prozent zuversichtlich, ihre
Abläufe zukunftsfähig aufzustellen, in den USA 74 Prozent. Unternehmen, die mehr
als nur Pilotprojekte umsetzen, berichten länderübergreifend bessere Ergebnisse.
Bei dem Umbau ihres Geschäfts mithilfe von KI und Automatisierung blicken
deutsche Führungskräfte deutlich verhaltener in die Zukunft als ihre Kollegen in
den USA. Das zeigt der neue KI-Report zur Entscheidungskomplexität im Auftrag
von Körber, einem internationalen Technologiekonzern für die Pharma-,
Supply-Chain- und Hightech-Industrie. Für die Studie hat Censuswide 2.000
Führungskräfte befragt, jeweils 1.000 in Deutschland und den USA. In Deutschland
sind 40 Prozent zuversichtlich, ihre Abläufe zukunftsfähig aufzustellen. In den
USA liegt die Zuversicht bei 74 Prozent. Ein ähnliches Bild zeigt die
Selbsteinschätzung: 42 Prozent der Befragten in Deutschland sagen, ihr
Unternehmen schneide im heutigen Umfeld aus Volatilität, Kostendruck und
Komplexität gut oder außergewöhnlich gut ab, in den USA sind es 73 Prozent.
Die Hürden bei der Umsetzung ähneln sich dagegen in beiden Ländern weitgehend:
Fehlende Kompetenzen in der Belegschaft nennen 32 Prozent der Befragten in
Deutschland und 33 Prozent in den USA, die Skalierung über Standorte und
Regionen 30 beziehungsweise 32 Prozent, mangelndes Vertrauen in Technologie- und
Hardwareinvestitionen 29 und 34 Prozent und die Integration über Systeme und
Tools 27 und 34 Prozent. Eine einzelne dominante Hürde gibt es nicht.
Bessere Ergebnisse jenseits der Pilotphase - bei gleichen Investitionsplänen
In der Gesamtstichprobe zeigt sich ein klares Muster nach Transformationsstufe:
64 Prozent der Führungskräfte in Unternehmen mit unternehmensweiter
Transformation sagen, ihr Unternehmen schneide im heutigen Umfeld gut oder
außergewöhnlich gut ab. Bei Unternehmen, die Initiativen in mehreren Funktionen
umsetzen, sind es 56 Prozent, bei jenen, die KI, Automatisierung oder digitale
Technologien aktiv skalieren, 51 Prozent, und in der Pilotphase lediglich 42
Prozent.
Mehr Budget für KI-Projekte erklärt diese Unterschiede allerdings nicht: In
Unternehmen in der Pilotphase und in Unternehmen mit unternehmensweiter
Transformation planen jeweils 59 Prozent der Führungskräfte in den kommenden
drei Jahren deutliche Investitionen in KI-gestützte Entscheidungshilfen. Auch in
den Zwischenstufen liegt der Anteil bei 59 Prozent. Entscheidend scheint daher
weniger das Budget zu sein als die Frage, wie gut Unternehmen Technologie mit
Daten, Prozessen, Entscheidungsrechten und Menschen verbinden.
Mit der Transformation wächst die Entscheidungskomplexität
Insgesamt sagen 76 Prozent der Befragten, dass KI zunehmend in die
Entscheidungsfindung ihres Unternehmens einbezogen wird. Ebenso viele halten
Entscheidungen für komplexer geworden. In Unternehmen mit unternehmensweiter
Transformation ist dieser Eindruck noch stärker: 83 Prozent sagen,
Entscheidungen seien deutlich komplexer geworden, in der Pilotphase 63 Prozent.
Dort fühlen sich auch 79 Prozent unwohl bei dem Gedanken, Technologie das letzte
Wort bei Entscheidungen zu überlassen, in der Pilotphase 63 Prozent.
"Die meisten Unternehmen planen oder tätigen erhebliche Investitionen in KI.
Doch Ausgaben allein garantieren nicht, dass sich diese Investitionen
auszahlen", sagt Helena Garriga, verantwortlich für das Körber-Geschäftsfeld
Supply Chain und Mitglied des Konzernvorstands. "Der tatsächliche Mehrwert
entsteht, wenn wir Technologie, Daten und Menschen mit Prozessen verbinden, die
durch KI neu gestaltet wurden. Hier beginnt sich der wahre Wert zu entfalten."
Über die Studie
Der KI-Report zur Entscheidungskomplexität basiert auf einer Befragung, die
Censuswide vom 27. August bis 8. September 2026 unter 2.000 Führungskräften
(C-Suite, EVP/SVP und weitere Führungsebenen) in Unternehmen mit einem
Jahresumsatz von mindestens 250 Millionen US-Dollar und mindestens 250
Beschäftigten durchgeführt hat, davon jeweils 1.000 in den USA und in
Deutschland. Die Ergebnisse beruhen auf Selbstauskünften und zeigen
Zusammenhänge zwischen Transformationsreife, Entscheidungskomplexität und
berichteten Ergebnissen; Kausalbeziehungen belegen sie nicht.
Alle Informationen zum KI-Report
(http://koerber.com/de/insights-und-events/ki-report-entscheidungskomplexitaet)
Über Körber
Körber ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern und Anbieter intelligenter
Lösungen für die Fertigung und Supply Chain. Als zuverlässiger
Innovationspartner setzt Körber unternehmerisches Denken in Erfolg für seine
Kunden um und bietet führende Technologien, die den nächsten Schritt ermöglichen
- von der End-to-End-Pharmaproduktion, über moderne Supply-Chain-Lösungen bis
hin zu Hightech-Maschinen und -Prozessanlagen. Körber verbindet fundiertes
Fachwissen mit integrierter Hardware und Software sowie digitalen
Serviceleistungen, um Kunden dabei zu helfen, den nächsten Schritt zu gehen.
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