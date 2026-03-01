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OTS: Körber AG / Körber beschleunigt KI-Innovationen in Logistik und ...

17.03.26 09:01 Uhr

Körber beschleunigt KI-Innovationen in Logistik und Lieferketten in

Zusammenarbeit mit NVIDIA (FOTO)

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Hamburg (ots) - Körber hat heute eine Technologiekooperation mit NVIDIA bekannt

gegeben, um Innovationen in der Automatisierungs- und Logistikbranche

voranzutreiben.

Diese Initiative vereint die jahrzehntelange Branchenexpertise und die

Datenbestände von Körber mit den fortschrittlichen KI- und

Simulationstechnologien von NVIDIA. Mithilfe der NVIDIA-Omniverse-Bibliotheken

wird Körber physikgetreue digitale Zwillinge von Lagern und Logistikanlagen

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erstellen. Diese Zwillinge bilden die Eigenschaften der physischen Welt ab und

ermöglichen ein neues Maß an Intelligenz, Effizienz und Geschwindigkeit bei der

Definition der komplexen Logistiksysteme von heute.

Transformation der Logistik mit physikalischer KI

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Anwendung sogenannter physikalischer

KI: KI-Systeme, die die physikalische Welt durch physikbasierte Simulationen

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verstehen und mit ihr interagieren.

Mithilfe digitaler Zwillinge, die mit NVIDIA-Omniverse-Bibliotheken erstellt

werden, kann Körber reale Abläufe mit fotorealistischer Präzision abbilden und

dabei Daten aus jahrzehntelanger Erfahrung in der Logistik und der Paketlogistik

einfließen lassen. Dies ermöglicht Szenariotests, schnelles Prototyping und

sogar das Training fortschrittlicher Robotik, etwa humanoider Systeme in Lagern

und Paketzentren, bevor diese in einer realen Anlage zum Einsatz kommen.

Eine strategische Beschleunigung

Die Zusammenarbeit bietet Körber und seinen Kunden aus den Bereichen Pharma,

Fast-Moving Consumer Goods (FMCG), Lebensmittel und Getränke, Kurier-, Express-

und Paketdienste (KEP), Einzelhandel und E-Commerce erhebliche Vorteile:

- Innovation: Schnelle Prototypenentwicklung und Erprobung neuer

Logistiklösungen in virtuellen Umgebungen.

- Effizienz: Sichere Simulation komplexer Szenarien wie Spitzenauslastung,

Systemausfälle und Layoutänderungen.

- Skalierbarkeit: Wiederverwendung digitaler Simulationsmodelle in verschiedenen

Betrieben weltweit.

"Die Zusammenarbeit mit NVIDIA ist ein entscheidender Moment für Körber und die

Lieferkettenbranche", sagt Helena Garriga, Mitglied des Körber-Konzernvorstands

und verantwortlich für das Geschäftsfeld Supply Chain. "Durch die Integration

der hochmodernen KI- und Simulationsfunktionen von NVIDIA mit unserem fundierten

operativen Know-how definieren wir neu, was intelligente Logistik leisten kann,

und liefern unseren globalen Kunden skalierbare, anpassungsfähige und

zukunftsfähige Lösungen."

Konzernweite Chancen

Körber treibt KI, Automatisierung und Simulation konzernweit voran. Skalierbare

digitale Modelle und erprobte Methoden werden schrittweise in weiteren Bereichen

eingesetzt, um Innovation und Kundennutzen im gesamten Konzern zu stärken.

"Die digitalen Zwillinge, die wir gemeinsam mit NVIDIA entwickeln, stellen einen

großen Fortschritt für unsere Kunden dar", sagt Stephan Seifert, CEO von Körber.

"Sie ermöglichen es, komplexe Abläufe in einer vollständig virtuellen Umgebung

zu entwerfen, zu simulieren und zu optimieren - lange bevor Hardware installiert

wird. So verkürzen wir den Weg von der Idee bis zum Go-live, ermöglichen

schnellere und fundiertere Entscheidungen und erzielen messbare

Leistungssteigerungen. Diese Technologiepartnerschaft unterstreicht unser klares

Bekenntnis, nachhaltigen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen - und ist ein

weiterer wichtiger Schritt auf unserem Weg in die Zukunft mit LIFE 2035."

Pressekontakt:

Domenico Menduni

Head of Marketing & Communications

Körber-Geschäftsfeld Supply Chain

T +39 366.5692253

mailto:domenico.menduni@koerber.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/71329/6237058

OTS: Körber AG