OTS: Körber AG / Körber erreicht Platin bei EcoVadis-Nachhaltigkeitsrating ...
Körber erreicht Platin bei EcoVadis-Nachhaltigkeitsrating 2026 (FOTO)
Hamburg (ots) - Mit der vierten EcoVadis-Bewertung in Folge hat sich Körber
erneut verbessert und nach Gold im Vorjahr nun Platin erreicht. Damit zählt der
internationale Technologiekonzern zu den besten ein Prozent aller weltweit
bewerteten Unternehmen.
Körber wurde im Rahmen einer freiwilligen EcoVadis-Bewertung 2026 mit der
Platin-Medaille für seine Nachhaltigkeitsleistung ausgezeichnet. Mit dem Sprung
von Gold auf Platin unterstreicht der weltweit tätige Technologiekonzern seine
kontinuierliche Weiterentwicklung im Nachhaltigkeitsmanagement. Sowohl im
Gesamtscore als auch in allen vier bewerteten Einzelkategorien gehört Körber zu
den besten ein Prozent der bewerteten Unternehmen.
"Die Platin-Auszeichnung ist ein großartiger gemeinsamer Erfolg vieler Teams bei
Körber weltweit. Sie zeigt, mit wie viel Engagement, Verantwortung und Ausdauer
Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen vorangebracht wird. Dass wir uns nach Gold
im vergangenen Jahr nun noch einmal auf Platin steigern konnten, macht diese
Anerkennung besonders wertvoll. Sie bestätigt unseren Anspruch, Nachhaltigkeit
konsequent in unserem Geschäft zu verankern und ihre Wirkung messbar zu machen",
sagt Michaela Thiel, Head of Sustainability bei Körber.
EcoVadis ist eine der weltweit führenden Plattformen für Nachhaltigkeitsratings
und bewertet Unternehmen in den Kategorien Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte,
Ethik sowie nachhaltige Beschaffung. Mit dem Platin-Status bestätigt Körber
seine Position als verantwortungsbewusst handelndes Unternehmen mit hohen
Standards in allen wesentlichen Nachhaltigkeitsdimensionen. Gleichzeitig gewinnt
das Rating auch für Kunden und Geschäftspartner weiter an Bedeutung, da hohe
Nachhaltigkeitsstandards in Ausschreibungen und Lieferketten zunehmend
vorausgesetzt werden.
Die im EcoVadis-Rating bestätigten Fortschritte spiegeln sich auch in den
aktuellen Entwicklungen der drei ESG-Dimensionen Umwelt, Soziales und
verantwortungsvolle Unternehmensführung wider, die auch im Körber
Nachhaltigkeitsbericht 2025
(https://www.koerber.com/de/ueber-uns/nachhaltigkeit/2025) dokumentiert sind:
1. Umwelt : Körber hat seine Treibhausgasemissionen über die Scopes 1, 2 und 3
hinweg im Jahr 2025 im Vergleich zu 2024 um 14 Prozent reduziert. Zudem hat
das Unternehmen 2025 erstmals den CO2e-Fußabdruck aller an Kunden
ausgelieferten Maschinen im Geschäftsfeld Technologies berechnet. Damit
schafft Körber mehr Transparenz über die materialbasierten Emissionen seiner
Produkte und eine wichtige Grundlage für künftige Verbesserungen. Mit der
Einführung der Salesforce Net Zero Cloud wurde außerdem die Datengrundlage
für die Erfassung und Auswertung von Nachhaltigkeitskennzahlen weiter
gestärkt. Diese Fortschritte unterstützen Körber, sein 'Net Zero'-Ziel
entlang der gesamten Wertschöpfungskette bis 2040 zu erreichen.
2. Soziales : Auch im sozialen Bereich hat Körber seine Verantwortung weiter
ausgebaut. Gemeinsam mit Lieferanten wurden 2025 insgesamt 314
Entwicklungspläne zur Verringerung von Menschenrechts- und ESG-Risiken
aufgesetzt, 83 davon bereits erfolgreich abgeschlossen. Ergänzend stärkt eine
neue konzernweite Richtlinie zu Gesundheit und Arbeitssicherheit an unseren
Standorten sichere und gesundheitsfördernde Arbeitsbedingungen weltweit.
3. Governance: Im Bereich verantwortungsvolle Unternehmensführung hat Körber
seine Maßnahmen zur Cyber-Sicherheit weiter gestärkt. Mehr als 90 Prozent der
IT-Infrastruktur werden rund um die Uhr vom Cyber Defense Center überwacht,
geschäftskritische Bereiche sind vollständig eingeschlossen. So können
Bedrohungen früh erkannt, Vorfälle schnell eingedämmt und Risiken nachhaltig
reduziert werden. Zusätzlich wurde Körber 2026 erneut mit Platin im
CyberVadis-Rating (https://www.koerber.com/de/ueber-uns/news-und-presse/cyber
vadis-platin-rating-2026) ausgezeichnet - ein weiterer Beleg für hohe
Standards in Informationssicherheit und Cyberresilienz.
"Die Platin-Auszeichnung durch EcoVadis ist für Körber weit mehr als ein
externes Gütesiegel. Sie unterstreicht, dass Nachhaltigkeit im Unternehmen
strategisch verankert ist und im täglichen Handeln unserer Teams weltweit
konkret umgesetzt wird", betont Michaela Thiel.
Über Körber
Körber ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern für intelligente Produktions-
und Supply-Chain-Lösungen. Als zuverlässiger Innovationspartner setzt Körber
unternehmerisches Denken in Erfolg für seine Kunden um und bietet führende
Technologien, die den nächsten Schritt ermöglichen - von der
End-to-End-Pharmaproduktion, über moderne Supply-Chain-Lösungen bis hin zu
Hightech-Maschinen und -Prozessanlagen. Körber verbindet fundiertes Fachwissen
mit integrierter Hardware und Software sowie digitalen Serviceleistungen, um
Kunden dabei zu helfen, den nächsten Schritt zu gehen.
Weitere Informationen unter https://www.koerber.com/en/
Pressekontakt:
Jörg Hermes
Head of Public Relations & Public Affairs
T +49 40 21107 236
mailto:joerg.hermes@koerber.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/71329/6343457
OTS: Körber AG