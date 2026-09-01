OTS: Körber AG / Körber erreicht Platin bei EcoVadis-Nachhaltigkeitsrating ...

01.09.26 11:01 Uhr

Körber erreicht Platin bei EcoVadis-Nachhaltigkeitsrating 2026 (FOTO)

Hamburg (ots) - Mit der vierten EcoVadis-Bewertung in Folge hat sich Körber

Werbung

erneut verbessert und nach Gold im Vorjahr nun Platin erreicht. Damit zählt der

internationale Technologiekonzern zu den besten ein Prozent aller weltweit

bewerteten Unternehmen.

Körber wurde im Rahmen einer freiwilligen EcoVadis-Bewertung 2026 mit der

Platin-Medaille für seine Nachhaltigkeitsleistung ausgezeichnet. Mit dem Sprung

von Gold auf Platin unterstreicht der weltweit tätige Technologiekonzern seine

Werbung

kontinuierliche Weiterentwicklung im Nachhaltigkeitsmanagement. Sowohl im

Gesamtscore als auch in allen vier bewerteten Einzelkategorien gehört Körber zu

den besten ein Prozent der bewerteten Unternehmen.

"Die Platin-Auszeichnung ist ein großartiger gemeinsamer Erfolg vieler Teams bei

Körber weltweit. Sie zeigt, mit wie viel Engagement, Verantwortung und Ausdauer

Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen vorangebracht wird. Dass wir uns nach Gold

Werbung

im vergangenen Jahr nun noch einmal auf Platin steigern konnten, macht diese

Anerkennung besonders wertvoll. Sie bestätigt unseren Anspruch, Nachhaltigkeit

konsequent in unserem Geschäft zu verankern und ihre Wirkung messbar zu machen",

sagt Michaela Thiel, Head of Sustainability bei Körber.

EcoVadis ist eine der weltweit führenden Plattformen für Nachhaltigkeitsratings

und bewertet Unternehmen in den Kategorien Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte,

Ethik sowie nachhaltige Beschaffung. Mit dem Platin-Status bestätigt Körber

seine Position als verantwortungsbewusst handelndes Unternehmen mit hohen

Standards in allen wesentlichen Nachhaltigkeitsdimensionen. Gleichzeitig gewinnt

das Rating auch für Kunden und Geschäftspartner weiter an Bedeutung, da hohe

Nachhaltigkeitsstandards in Ausschreibungen und Lieferketten zunehmend

vorausgesetzt werden.

Die im EcoVadis-Rating bestätigten Fortschritte spiegeln sich auch in den

aktuellen Entwicklungen der drei ESG-Dimensionen Umwelt, Soziales und

verantwortungsvolle Unternehmensführung wider, die auch im Körber

Nachhaltigkeitsbericht 2025

(https://www.koerber.com/de/ueber-uns/nachhaltigkeit/2025) dokumentiert sind:

1. Umwelt : Körber hat seine Treibhausgasemissionen über die Scopes 1, 2 und 3

hinweg im Jahr 2025 im Vergleich zu 2024 um 14 Prozent reduziert. Zudem hat

das Unternehmen 2025 erstmals den CO2e-Fußabdruck aller an Kunden

ausgelieferten Maschinen im Geschäftsfeld Technologies berechnet. Damit

schafft Körber mehr Transparenz über die materialbasierten Emissionen seiner

Produkte und eine wichtige Grundlage für künftige Verbesserungen. Mit der

Einführung der Salesforce Net Zero Cloud wurde außerdem die Datengrundlage

für die Erfassung und Auswertung von Nachhaltigkeitskennzahlen weiter

gestärkt. Diese Fortschritte unterstützen Körber, sein 'Net Zero'-Ziel

entlang der gesamten Wertschöpfungskette bis 2040 zu erreichen.

2. Soziales : Auch im sozialen Bereich hat Körber seine Verantwortung weiter

ausgebaut. Gemeinsam mit Lieferanten wurden 2025 insgesamt 314

Entwicklungspläne zur Verringerung von Menschenrechts- und ESG-Risiken

aufgesetzt, 83 davon bereits erfolgreich abgeschlossen. Ergänzend stärkt eine

neue konzernweite Richtlinie zu Gesundheit und Arbeitssicherheit an unseren

Standorten sichere und gesundheitsfördernde Arbeitsbedingungen weltweit.

3. Governance: Im Bereich verantwortungsvolle Unternehmensführung hat Körber

seine Maßnahmen zur Cyber-Sicherheit weiter gestärkt. Mehr als 90 Prozent der

IT-Infrastruktur werden rund um die Uhr vom Cyber Defense Center überwacht,

geschäftskritische Bereiche sind vollständig eingeschlossen. So können

Bedrohungen früh erkannt, Vorfälle schnell eingedämmt und Risiken nachhaltig

reduziert werden. Zusätzlich wurde Körber 2026 erneut mit Platin im

CyberVadis-Rating (https://www.koerber.com/de/ueber-uns/news-und-presse/cyber

vadis-platin-rating-2026) ausgezeichnet - ein weiterer Beleg für hohe

Standards in Informationssicherheit und Cyberresilienz.

"Die Platin-Auszeichnung durch EcoVadis ist für Körber weit mehr als ein

externes Gütesiegel. Sie unterstreicht, dass Nachhaltigkeit im Unternehmen

strategisch verankert ist und im täglichen Handeln unserer Teams weltweit

konkret umgesetzt wird", betont Michaela Thiel.

Über Körber

Körber ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern für intelligente Produktions-

und Supply-Chain-Lösungen. Als zuverlässiger Innovationspartner setzt Körber

unternehmerisches Denken in Erfolg für seine Kunden um und bietet führende

Technologien, die den nächsten Schritt ermöglichen - von der

End-to-End-Pharmaproduktion, über moderne Supply-Chain-Lösungen bis hin zu

Hightech-Maschinen und -Prozessanlagen. Körber verbindet fundiertes Fachwissen

mit integrierter Hardware und Software sowie digitalen Serviceleistungen, um

Kunden dabei zu helfen, den nächsten Schritt zu gehen.

Weitere Informationen unter https://www.koerber.com/en/

Pressekontakt:

Jörg Hermes

Head of Public Relations & Public Affairs

T +49 40 21107 236

mailto:joerg.hermes@koerber.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/71329/6343457

OTS: Körber AG