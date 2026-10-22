OTS: Körber AG / Körber investiert in NAiSE und treibt herstellerunabhängiges ...

22.10.26 09:32 Uhr

Körber investiert in NAiSE und treibt herstellerunabhängiges

Flottenmanagement in der Intralogistik voran (FOTO)

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Hamburg (ots) - Der internationale Technologiekonzern Körber beteiligt sich an

der NAiSE GmbH, einem deutschen Softwareunternehmen, das auf

herstellerunabhängiges Flottenmanagement spezialisiert ist. Gemeinsam bündeln

die beiden Partner ihre Kompetenzen, um Kunden weltweit die Orchestrierung

gemischter Fahrzeugflotten in Produktions- und Lagerumgebungen zu ermöglichen.

Mit der Investition in NAiSE stärkt Körber sein Angebot im Bereich

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Flottenmanagement für die Intralogistik und erweitert zugleich strategisch das

Softwareportfolio seines Geschäftsfelds Supply Chain. Das 2017 gegründete

Unternehmen NAiSE hat sich bislang vollständig eigenfinanziert. Die Fleet

Management Software (FMS) des Unternehmens verbindet fahrerlose

Transportfahrzeuge (Automated Guided Vehicles, AGVs) und autonome mobile Roboter

(Autonomous Mobile Robots, AMRs) unterschiedlicher Hersteller sowie manuell

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bediente Flurförderzeuge auf einer gemeinsamen Steuerungsebene. Mit der

Investition hebt Körber die bestehende Zusammenarbeit zwischen den beiden

Unternehmen auf die Ebene einer strategischen Partnerschaft und unterstützt

NAiSE damit in der nächsten Wachstumsphase.

Mit zunehmender Automatisierung setzen Unternehmen verstärkt auf größere

Fahrzeugflotten unterschiedlicher Hersteller. Ohne eine übergeordnete

Steuerungsebene bleiben diese Flotten isolierte Einzellösungen, was Effizienz,

Transparenz und Skalierbarkeit einschränkt. Genau hier setzt NAiSE an: Die

Plattform verbindet unterschiedliche Fahrzeuge und Systeme über eine

standardisierte Integrationsebene, die sich mit integrierten Tools effizient

konfigurieren lässt, unabhängig davon, welches Warehouse Management System

(WMS), Warehouse Execution System (WES) oder Warehouse Control System (WCS)

eingesetzt wird.

Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen ihr Know-how und ihre Kräfte bündeln, um

das volle Potenzial herstellerunabhängigen Flottenmanagements in der

Lagerumgebung auszuschöpfen und damit die Verbindung zwischen der

NAiSE-Plattform und den Lösungen von Körber vertiefen. NAiSE wird seine

Plattform für die Produktionslogistik und verwandte Anwendungen weiterhin

betreuen und weiterentwickeln und macht sein bestehendes Ökosystem an AGV- und

AMR-Partnern gemeinsamen und neuen Kunden zugänglich. Gemeinsam wollen NAiSE und

Körber zudem neue Anwendungsfälle für die Intralogistik entwickeln, darunter

humanoide Robotik.

"Mit NAiSE gewinnen wir einen Partner, der die Orchestrierung gemischter Flotten

mit einem Ansatz adressiert, der herstellerunabhängig, standardisiert und in der

Praxis erprobt ist - genau das, was der Markt heute braucht. Gemeinsam mit dem

Gründerteam werden wir dieses Potenzial erschließen und unseren Kunden eine

durchgängige Automatisierungslösung bieten", sagt Dr. Helena Garriga, Mitglied

des Körber-Konzernvorstands und verantwortlich für das Geschäftsfeld Supply

Chain.

"Wir haben uns bewusst für einen Partner entschieden, der unsere Unabhängigkeit

respektiert und uns zugleich hilft, international zu skalieren", sagt Kai

Przybysz-Herz, Mitgründer und CEO der NAiSE GmbH. "Körber bringt tiefgreifende

Industrieerfahrung, ein globales Kundennetzwerk und ein echtes Verständnis für

unternehmerisches Denken mit. Gleichzeitig bleiben wir als NAiSE eigenständig

positioniert - offen für die Zusammenarbeit mit weiteren Systemintegratoren und

Fahrzeugherstellern. Das ist für uns die Grundlage unseres Wachstumsmodells."

NAiSE führt sein Geschäft mit bestehenden und neuen Partnern unverändert fort.

Die operative Führung des Unternehmens bleibt beim Gründerteam, bestehend aus

Kai Przybysz-Herz, Robert Libert und Raphael Kusumoto. Körber agiert als

strategischer Investor und Sparringspartner und unterstützt NAiSE in der

nächsten Phase seines Wachstums.

Über Körber:

Wir sind Körber - ein internationaler Technologiekonzern mit rund 13.000

Mitarbeitern an über 100 Standorten weltweit und einem gemeinsamen Ziel: Wir

setzen unternehmerisches Denken in Kundenerfolge um und gestalten den

technologischen Wandel. In unseren Geschäftsfeldern Pharma, Supply Chain und

Technologies bieten wir Produkte, Lösungen und Services, die begeistern und

Mehrwert für Kunden schaffen. Dabei setzen wir auf Ökosysteme, die die

Herausforderungen von heute und morgen lösen. Die Körber AG ist die

Holdinggesellschaft des Körber-Konzerns.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.koerber.com

Pressekontakt:

Wirtschaftspresse

Jörg Hermes

Head of Public Relations & Public Affairs

Körber AG

T +49 40 211 07 422

mailto:joerg.hermes@koerber.com

Fachpresse

Domenico Menduni

Vice President Communications & Marketing

Körber Business Area Supply Chain

T +39 366 569 2253

mailto:domenico.menduni@koerber.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/71329/6375841

OTS: Körber AG