OTS: KÖTTER Services / KÖTTER Unternehmensgruppe: Umsatzschwelle von ...

KÖTTER Unternehmensgruppe: Umsatzschwelle von dreiviertel Milliarde

Euro übersprungen (FOTO)

Essen (ots) - Die KÖTTER Unternehmensgruppe hat im Geschäftsjahr 2025 ihre

Leistungsstärke erneut nachhaltig unter Beweis gestellt. Der Umsatz stieg durch

nahezu rein organisches Wachstum um 6,6% auf 770 Millionen Euro, die

Mitarbeiterzahl nahm auf 16.400 Beschäftigte zu (+ 2,5%). Das

Familienunternehmen stemmte sich damit weiter erfolgreich gegen die tiefste

Wirtschaftskrise in der Geschichte der Bundesrepublik. Das gab die

Dienstleistungsgruppe, die zu den Top 10 im Facility-Services-Sektor in

Deutschland zählt und größtes Familienunternehmen der Sicherheitsbranche ist,

heute bekannt.

"Das Geschäftsjahr 2025 unterstreicht unsere Verlässlichkeit als

Innovationsmotor, Qualitätsgarant und Top-Player für 360-Grad-Lösungen", sagte

Verwaltungsrat Friedrich P. Kötter. "Diese Entwicklung ist kein Zufall. Im

Gegenteil: Sie ist Ergebnis klarer strategischer Entscheidungen sowie hoher

Einsatzbereitschaft unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen mein

besonderer Dank gilt. Gleichzeitig bedanke ich mich bei unseren Kunden für die

partnerschaftlichen Kooperationen und ihr Vertrauen in unser

Familienunternehmen."

Trotz dieses Rückenwindes fallen die Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr

zurückhaltend aus. Hauptgrund ist das weiter angespannte ökonomische Umfeld.

"Der gigantische Verlust an Wirtschaftskraft in Deutschland, den Experten seit

2020 auf über 900 Milliarden Euro beziffern, trifft auch Anbieter

unternehmensnaher Dienstleistungen hart", betonte der Familienunternehmer. "Denn

durch Rekordinsolvenzen und signifikante Firmenabwanderungen ins Ausland ist

eine Riesenzahl an Unternehmen für immer vom deutschen Markt verschwunden - und

mit ihnen Umsatzpotenziale für die Dienstleister."

Die Sparten in 2025 auf einen Blick:

- KÖTTER Security: Die Sparte baute ihre Position als größtes

Familienunternehmen der Sicherheitsbranche in Deutschland aus. Impulsgeber für

das fast rein organische Umsatzplus, das durch die Integration der in

Norddeutschland etablierten STuK Sicherheitstechnik flankiert wurde, waren

Neuaufträge bzw. Auftragserweiterungen u. a. beim Schutz kritischer

Infrastruk-turen (KRITIS) wie Flughäfen, Informationstechnik und Rechenzentren.

Dabei kamen die komplett in Eigenregie erbrachten 360-Grad-Sicherheitslösungen

zum Tragen, die KÖTTER Security als deutschlandweit einziger Anbieter

bereithält. Die Marke KÖTTER Security 360 bündelt Consulting, Sicherheitsdienste

und -technik, Cyber Security, Hightech-Leitstelle und Spezialservices unter

einem Dach. Durch das integrierte Spektrum können sich Unternehmen, öffentliche

Institutionen sowie KRITIS-Betreiber speziell gegen die wachsenden hybriden

Bedrohungen schützen. Dabei gewinnen gerade modernste Sicherheits- und

Brandschutztechnik-Lösungen ebenso immer mehr an Bedeutung wie professionelle

Feuerwehr-Dienstleistungen (u. a. Betriebs- und Werkfeuerwehren). Einen

signifikanten Beleg für die Stärke dieser Bausteine lieferte zudem die KÖTTER

Leitstelle: Sie übersprang erstmals die Schwelle von 100 Millionen bearbeiteten

Meldungen aus Alarmierungen bzw. Infos zur Gebäudeautomation (knapp 99%

automatisiert).

- KÖTTER Cleaning: KÖTTER Cleaning festigte durch hochqualitative Neuaufträge

bzw. Auf-tragserweiterungen bei Bestandskunden seine Position als Anbieter

smarter Konzepte für Rund-um-Sauberkeit und -Hygiene. Die Ausrichtung auf

branchenspezifische 360-Grad-Lösungen garantiert neben optimaler Qualität und

Werterhalt der Objekte insbesondere effiziente Prozesse, die z. B. Auftraggebern

in der Industrie bei der Optimierung ihrer Wirtschaftlichkeit und Wertschöpfung

helfen. Beispiel sind vielfältige Industrieservices, die von Hallen-,

Verkehrswege- und Maschinenreinigung über die Reinigung von Förderanlagen (mit

rechnerisch mehreren tausend Kilometern Länge) bis zum Fluid Management reichen.

Zudem überzeugte das Unternehmen u. a. in der Logistik mit Spezialservices wie

UV-Coating zur langlebigen Boden¬beschichtung.

- KÖTTER Personal Service: In dem von der Wirtschaftslage massiv beeinflussten

Zeitarbeitssektor sicherte KÖTTER Personal Service seine Stellung als

ganzheitlicher Anbieter rund um Arbeitnehmerüberlassung, Dienst- bzw.

Werkvertragslösungen und Outsourcing. Dazu trugen speziell Neuaufträge bzw.

Auftragserweiterungen bei bestehenden Kunden im Handel sowie im Logistiksektor

bei, die sich in folgender symbolischer Zahl widerspiegeln: 2025 managte KÖTTER

Personal Service rechnerisch fast 15.000 Lkw bzw. Sattelzüge und punktete damit

durch ganzheitliche Personallösungen zur Unterstützung der Kernbelegschaft im

Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung ebenso wie durch Übernahme personalintensiver

(Inhouse-)Outsourcing-Projekte auf Basis von Werk- oder Dienstverträgen. Der

seit rund 30 Jahren am Markt präsente Personaldienstleister ist darüber hinaus

Branchenexperte für Industrie & Produktion, Chemie & Pharma sowie Office und

Handwerk.

Die KÖTTER Unternehmensgruppe wird ihre Smart Service Solutions weiter

vorantreiben. Schlüsselelemente sind der zielgerichtete Einsatz von

Hightech-Tools, Digitalisierung und KI sowie die Entwick-lung zusätzlicher

Sicherheits- und Service-Komponenten (bis zu Drohnenabwehr und -einsatz im

Security-Sektor bzw. Reinigungsdrohnen-Nutzung in der Sparte Cleaning). Ziel ist

es, so einerseits die Effizienz der Backoffice-Prozesse zu optimieren und

andererseits durch weitere Stärkung der 360-Grad-Lösungen die Position in den

Märkten für Sicherheits- und Gebäudedienste stetig zu forcieren.

"Gerade das diesjährige doppelte Jubiläum von 60 Jahre Sicherheitstechnik bzw.

25 Jahre KÖTTER Aviation Security steht exemplarisch für diese

Innovationsstrategie, die uns zum Top-Anbieter für System- und Speziallösungen

gemacht hat", betonte Friedrich P. Kötter. So hält KÖTTER Sicherheitssysteme

heute intelligente Sicherheits- und Brandschutzlösungen u. a. zum Schutz gegen

analoge bzw. digitale Risiken bereit und hat KÖTTER Aviation Security erst Ende

2025 seine Kompetenzen durch den Neuauftrag am Hauptstadt-Airport BER erneut

unterstrichen.

Umfassende Sicherheitslösungen forcieren daher genau wie professionelle

Reinigung und Hygiene sowie verlässliche Personaldienste stabile

Wertschöpfungsketten in Deutschland - und unterstreichen somit nachdrücklich die

Systemrelevanz der integrierten Facility Services. Operativ getragen werden

diese durch engagierte Fachkräfte. Daher investiert die KÖTTER

Unternehmensgruppe intensiv in das Know-how ihrer Teams in den über 100

Niederlassungen und treibt die Förderung ambitionierter Talente voran. So

summierte sich das Aus- und Weiterbildungsvolumen 2025 für eigene Beschäftigte

und Kunden auf über 550.000 Stunden, parallel wurden 250 Nachwuchskräfte in zehn

Berufen ausgebildet.

Angesichts der anhaltenden strukturellen Wirtschaftskrise, bei der ein echter

Turnaround noch nicht in Sicht ist, erneuerte der Unternehmer seine

Reformforderungen an die Politik: "Deutschland braucht mehr denn je Umsetzung

statt Ankündigungen - schnell, verlässlich und spürbar." Im Fokus steht für ihn

neben Bürokratieabbau und Modernisierung der Infrastruktur speziell die Senkung

der Steuer- und Abgabenlast. Friedrich P. Kötter: "Gerade die Explosion der von

Arbeitgebern und Arbeitnehmern getragenen Sozialabgaben auf inzwischen über 43%

beschert unserer 16.400 Mitarbeiter starken Gruppe erhebliche Belastungen."

