OTS: KSB SE & Co. KGaA / Geschäftsjahr 2025 / Geschäftszahlen 2025: KSB ...

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Geschäftsjahr 2025 / Geschäftszahlen 2025: KSB übertrifft Vorjahr

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Frankenthal (ots) -

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- Wachstum bei Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis

- EBIT auf 252,1 Mio. EUR und Rendite auf 8,3 % gesteigert

- Dividendenvorschlag 26,50 EUR je Stammaktie

Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB wächst weiter: Im Geschäftsjahr 2025

überschritt das Unternehmen sowohl im Auftragseingang, als auch zum ersten Mal

im Umsatz die 3-Milliarden-Euro-Schwelle. Auch das EBIT (Ergebnis vor

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Finanzergebnis und Ertragsteuern) hat der SDAX-Konzern weiter gesteigert.

Im Geschäftsjahr 2025 erhöhte KSB den Auftragseingang um 2,9 % auf 3.203 Mio.

EUR. Bereinigt um Währungseffekte wäre der Auftragseingang um 5,6 % gestiegen.

Das Segment Pumpen verzeichnete mit einem Plus von 6,1 % auf 1.760 Mio. EUR den

stärksten Zuwachs. Maßgeblich hierfür war der Absatzmarkt Wasser, der um 12,5 %

zulegte. Das Segment Armaturen erreichte einen Auftragseingang von rund 413 Mio.

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EUR und lag damit 1,4 % über dem Vorjahreswert. Im Segment KSB SupremeServ, dem

Geschäft mit Ersatzteilen und Servicedienstleistungen, verringerte sich der

Auftragseingang um 1,7 % auf 1.031 Mio. EUR. Ursachen hierfür waren neben

Währungseinflüssen die rückläufige Ersatzteilnachfrage in den Märkten Bergbau

und Energie.

Bei den Umsatzerlösen hat KSB im Geschäftsjahr 2025 erstmals die Marke von 3

Milliarden EUR überschritten. Der Umsatz stieg um 2,3 % auf 3.035 Mio. EUR.

Bereinigt um Währungseffekte wäre der Umsatz um 5,0 % gestiegen. Das Segment

Pumpen verzeichnete mit einem Anstieg von 4,3 % auf 1.618 Mio. EUR das höchste

Wachstum. Das Segment Armaturen erzielte ein Umsatzplus von 1,3 % auf 404 Mio.

EUR. Im Segment KSB SupremeServ lag der Umsatz mit 1.013 Mio. EUR in etwa auf

Höhe des Vorjahres. Belastend wirkten sich neben Währungseffekten ein Rückgang

der Erlöse im Bergbaumarkt um rund 5 % aus. In allen anderen Märkten

entwickelten sich die Umsätze währungsbereinigt stabil oder leicht positiv.

Die Region Europa blieb bezüglich Auftragseingang und Umsatz die absolut

stärkste Region. Das prozentual höchste Wachstum erzielte die Region Mittlerer

Osten / Afrika, die Auftragseingang um 7,0 % und Umsatz um 7,6 % steigern

konnte. Mit Ausnahme Europas waren nahezu alle Regionen im Berichtszeitraum von

negativen Währungseffekten beeinträchtigt.

Das Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT) hat KSB um 3,2 % auf

252,1 Mio. EUR verbessert. Dies entspricht einer Rendite von 8,3 %. Der moderate

Anstieg ist insbesondere auf die EBIT-Steigerung von 40,5 Mio. EUR auf 71,3 Mio.

EUR im Segment Pumpen zurückzuführen. In den Segmenten Armaturen und KSB

SupremeServ entwickelte sich das Ergebnis dagegen rückläufig. Im Segment

Armaturen lag das EBIT bei - 3,6 Mio. EUR und damit um 2,8 Mio. EUR unter dem

Vorjahreswert von - 0,8 Mio. EUR. Im Segment KSB SupremeServ verringerte sich

das EBIT um 20,0 Mio. EUR auf 184,5 Mio. EUR. Die externen Kosten für die

Transformation des bestehenden SAP-Systems auf S/4HANA wirkten sich in Höhe von

26,6 Mio. EUR (Vorjahr 15,4 Mio. EUR) in allen drei Segmenten auf das EBIT aus.

"Das Geschäftsjahr 2025 stand erneut im Zeichen weltpolitischer Verwerfungen und

zunehmender Handelsbarrieren, die Unsicherheiten mit sich brachten. Hinzu kamen

negative Währungseffekte aufgrund des stärkeren Euro, die auch unsere

Konzern-Geschäftszahlen beeinflusst haben. Mit einem engagierten und

professionellen KSB-Team ist es uns gelungen, auf unsere Stärken zu bauen und

das Unternehmen auf Wachstumskurs zu halten. So haben wir 2025 zu einem erneut

besten Geschäftsjahr gemacht", sagt Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der

Geschäftsleitung.

Die KSB-Aktionäre sollen auch 2025 an der positiven Geschäftsentwicklung

teilhaben. Die Geschäftsleitung wird der Hauptversammlung vorschlagen, eine

Dividende von 26,50 EUR pro Stammaktie und 26,76 EUR pro Vorzugsaktie

auszuschütten.

KSB hat seine Investitionen im Geschäftsjahr 2025 auf rund 180 Mio. EUR erhöht,

um das Wachstum der vergangenen Jahre weiter zu festigen und zusätzlichen Wert

für die Aktionäre zu schaffen. Investitionen flossen größtenteils in die Region

Europa, gefolgt von den amerikanischen und asiatischen Standorten.

KSB setzt auf Kontinuität in der Geschäftsleitung: Ende 2025 hat der

Verwaltungsrat die Verträge von drei Geschäftsführenden Direktoren verlängert.

So wird das Führungsteam mit Dr. Stephan Timmermann, Dr. Stephan Bross, Ralf

Kannefass und Dr. Matthias Schmitz das Unternehmen bis Ende 2027 weiterhin

gemeinsam leiten.

Auch im Geschäftsjahr 2026 rechnet Timmermann mit schwierigen Rahmenbedingungen.

"Kriegerische Konflikte, Handelsbarrieren und Konjunkturschwächen werden uns

auch 2026 begleiten. Der Krieg im Mittleren Osten führt zu einer sehr

angespannten weltpolitischen Lage. Während gestiegene Energie- und

Logistikkosten bereits heute spürbar sind, bleibt die Entwicklung der Folgen

dieses Konflikts nicht einschätzbar. Wir gehen davon aus, dass die Kennzahlen

von KSB in den ersten Monaten des Jahres durch die begleitenden Verwerfungen

beeinflusst werden. Trotzdem packen wir das Geschäftsjahr mit Zuversicht, aber

auch mit Kostenbewusstsein an. Wir glauben an die Resilienz unseres

Unternehmens, die Qualität unserer Strategie und die Kraft unserer Belegschaft."

Den Link für die komplette Pressemappe gibt es über diesen Link:

https://ksbmedia.canto.global/v/press

KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen und Armaturen. Der

Konzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist mit eigenen

Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrieben auf fünf

Kontinenten vertreten. Der Konzern hat im Geschäftsjahr 2025 mit rund 16.800

Mitarbeitern einen Umsatz von über 3 Mrd. EUR erzielt.

Pressekontakt:

Sonja Ayasse

Tel + 49 6233 86-3118

Mobil +49 151 22953838

mailto:sonja.ayasse@ksb.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/100499/6243651

OTS: KSB SE & Co. KGaA

ISIN: DE0006292006