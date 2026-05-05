OTS: KSB SE & Co. KGaA / Hauptversammlung: KSB schließt Rekordjahr ab - ...
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Hauptversammlung: KSB schließt Rekordjahr ab - verhaltener Start im
Jahr 2026 (FOTO)
Frankenthal (ots) -
- Rekordzahlen für Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis
- 26,50 EUR Dividende pro Stammaktie
- Erstes Quartal 2026 bleibt hinter Erwartungen zurück
Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB präsentiert bei seiner Hauptversammlung
zum Geschäftsjahr 2025 erneut Zahlen, die das Vorjahr übertreffen. 2025
überschritt der SDAX-Konzern sowohl im Auftragseingang, als auch zum ersten Mal
im Umsatz die 3-Milliarden-Euro-Schwelle. Auch das EBIT (Ergebnis vor
Finanzergebnis und Ertragsteuern) hat das Unternehmen weiter gesteigert. "Diese
kontinuierliche Entwicklung ist angesichts der herausfordernden wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen sehr erfreulich", sagt Dr. Bernd Flohr, Vorsitzender des
KSB-Aufsichtsrats, vor rund 240 anwesenden Aktionärinnen und Aktionären. Zu den
Herausforderungen zählt Flohr die stagnierende deutsche Wirtschaft, zunehmende
handels- und geopolitische Verwerfungen im Exportgeschäft sowie
Konjunkturschwächen in großen Märkten wie China und den USA.
Geschäftsjahr 2025
Im Geschäftsjahr 2025 erhöhte KSB den Auftragseingang um 2,9 % auf 3.203 Mio.
EUR. Der Umsatz stieg um 2,3 % auf 3.035 Mio. EUR. Das Ergebnis vor
Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT) hat das Unternehmen um 3,2 % auf 252,1
Mio. EUR verbessert. Das Ergebnis, welches durch externe Kosten für die
Transformation des bestehenden SAP-Systems auf S/4HANA in Höhe von 26,6 Mio. EUR
beeinflusst ist, entspricht einer Rendite von 8,3 %. Die Zuwächse verdankt das
Unternehmen vor allem dem starken Neugeschäft des Pumpen-Segments.
Investitionen
KSB hat seine Investitionen im Geschäftsjahr 2025 auf rund 180 Mio. EUR erhöht,
um das Wachstum der vergangenen Jahre weiter zu festigen und zusätzlichen Wert
für die Aktionäre zu schaffen. Investitionen flossen größtenteils in die Region
Europa, gefolgt von den amerikanischen und asiatischen Standorten.
KSB-Aktie
Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2025 ist auf 166 Mio. EUR gestiegen.
Vor dem Hintergrund der positiven Ergebnisentwicklung schlugen Vorstand und
Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, eine unveränderte Dividende in Höhe von
26,50 EUR pro Stammaktie und 26,76 EUR pro Vorzugsaktie auszuschütten. Die
KSB-Aktionärinnen und Aktionäre stimmten diesem Vorschlag zu. "Die stabile
Unternehmensentwicklung hat sich auch im steigenden Aktienkurs widergespiegelt",
sagt Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der Geschäftsleitung. "Im vergangenen
November überschritt die Stammaktie erstmals die wichtige 1.000 Euro-Marke, die
Vorzugsaktie folgte im Januar."
Neuwahlen im Aufsichtsrat
Die Hauptversammlung wählte zwei Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner für
eine weitere Amtszeit von je fünf Jahren. Professor Dr. Corinna Salander gehört
dem Gremium seit 2018 an, Gabriele Sommer seit 2016. Mit der Neuwahl zählt der
Aufsichtsrat der KSB SE & Co. KGaA weiterhin vier Frauen und acht Männer.
Geschäftsjahr 2026
Das erste Quartal 2026 wurde durch die Auswirkungen der geopolitischen
Ereignisse im Nahen Osten beeinflusst. Während der Auftragseingang aufgrund
eines Großauftrages im Energiemarkt beträchtlich zulegte, wuchs der Umsatz nur
geringfügig. Das Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern lag unter dem des
Vorjahres.
"Die Weltlage war ohnehin angespannt, doch der geopolitische Konflikt im Nahen
Osten bringt seit Februar neue Unsicherheiten und Verwerfungen mit sich", sagt
Timmermann. "Den vielschichtigen Auswirkungen des Konflikts kann ein
international agierender Konzern wie KSB sich nicht gänzlich entziehen. Dennoch
blicken wir mit Fokus und Zuversicht in die Zukunft."
Aktuelle Pressefotos von KSB finden Sie hier:
https://ksbmedia.canto.global/v/press
KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen und Armaturen. Der
Konzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist mit eigenen
Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrieben auf fünf
Kontinenten vertreten. Der Konzern hat im Geschäftsjahr 2025 mit rund 16.800
Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 3 Mrd. EUR erzielt.
Pressekontakt:
Sonja Ayasse
Tel + 49 6233 86-3118
Mobil +49 151 22953838
mailto:sonja.ayasse@ksb.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/100499/6270844
OTS: KSB SE & Co. KGaA
ISIN: DE0006292006
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