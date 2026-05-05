OTS: KSB SE & Co. KGaA / Hauptversammlung: KSB schließt Rekordjahr ab - ...

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Hauptversammlung: KSB schließt Rekordjahr ab - verhaltener Start im

Jahr 2026 (FOTO)

Frankenthal (ots) -

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- Rekordzahlen für Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis

- 26,50 EUR Dividende pro Stammaktie

- Erstes Quartal 2026 bleibt hinter Erwartungen zurück

Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB präsentiert bei seiner Hauptversammlung

zum Geschäftsjahr 2025 erneut Zahlen, die das Vorjahr übertreffen. 2025

überschritt der SDAX-Konzern sowohl im Auftragseingang, als auch zum ersten Mal

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im Umsatz die 3-Milliarden-Euro-Schwelle. Auch das EBIT (Ergebnis vor

Finanzergebnis und Ertragsteuern) hat das Unternehmen weiter gesteigert. "Diese

kontinuierliche Entwicklung ist angesichts der herausfordernden wirtschaftlichen

Rahmenbedingungen sehr erfreulich", sagt Dr. Bernd Flohr, Vorsitzender des

KSB-Aufsichtsrats, vor rund 240 anwesenden Aktionärinnen und Aktionären. Zu den

Herausforderungen zählt Flohr die stagnierende deutsche Wirtschaft, zunehmende

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handels- und geopolitische Verwerfungen im Exportgeschäft sowie

Konjunkturschwächen in großen Märkten wie China und den USA.

Geschäftsjahr 2025

Im Geschäftsjahr 2025 erhöhte KSB den Auftragseingang um 2,9 % auf 3.203 Mio.

EUR. Der Umsatz stieg um 2,3 % auf 3.035 Mio. EUR. Das Ergebnis vor

Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT) hat das Unternehmen um 3,2 % auf 252,1

Mio. EUR verbessert. Das Ergebnis, welches durch externe Kosten für die

Transformation des bestehenden SAP-Systems auf S/4HANA in Höhe von 26,6 Mio. EUR

beeinflusst ist, entspricht einer Rendite von 8,3 %. Die Zuwächse verdankt das

Unternehmen vor allem dem starken Neugeschäft des Pumpen-Segments.

Investitionen

KSB hat seine Investitionen im Geschäftsjahr 2025 auf rund 180 Mio. EUR erhöht,

um das Wachstum der vergangenen Jahre weiter zu festigen und zusätzlichen Wert

für die Aktionäre zu schaffen. Investitionen flossen größtenteils in die Region

Europa, gefolgt von den amerikanischen und asiatischen Standorten.

KSB-Aktie

Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2025 ist auf 166 Mio. EUR gestiegen.

Vor dem Hintergrund der positiven Ergebnisentwicklung schlugen Vorstand und

Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, eine unveränderte Dividende in Höhe von

26,50 EUR pro Stammaktie und 26,76 EUR pro Vorzugsaktie auszuschütten. Die

KSB-Aktionärinnen und Aktionäre stimmten diesem Vorschlag zu. "Die stabile

Unternehmensentwicklung hat sich auch im steigenden Aktienkurs widergespiegelt",

sagt Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der Geschäftsleitung. "Im vergangenen

November überschritt die Stammaktie erstmals die wichtige 1.000 Euro-Marke, die

Vorzugsaktie folgte im Januar."

Neuwahlen im Aufsichtsrat

Die Hauptversammlung wählte zwei Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner für

eine weitere Amtszeit von je fünf Jahren. Professor Dr. Corinna Salander gehört

dem Gremium seit 2018 an, Gabriele Sommer seit 2016. Mit der Neuwahl zählt der

Aufsichtsrat der KSB SE & Co. KGaA weiterhin vier Frauen und acht Männer.

Geschäftsjahr 2026

Das erste Quartal 2026 wurde durch die Auswirkungen der geopolitischen

Ereignisse im Nahen Osten beeinflusst. Während der Auftragseingang aufgrund

eines Großauftrages im Energiemarkt beträchtlich zulegte, wuchs der Umsatz nur

geringfügig. Das Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern lag unter dem des

Vorjahres.

"Die Weltlage war ohnehin angespannt, doch der geopolitische Konflikt im Nahen

Osten bringt seit Februar neue Unsicherheiten und Verwerfungen mit sich", sagt

Timmermann. "Den vielschichtigen Auswirkungen des Konflikts kann ein

international agierender Konzern wie KSB sich nicht gänzlich entziehen. Dennoch

blicken wir mit Fokus und Zuversicht in die Zukunft."

Aktuelle Pressefotos von KSB finden Sie hier:

https://ksbmedia.canto.global/v/press

KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen und Armaturen. Der

Konzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist mit eigenen

Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrieben auf fünf

Kontinenten vertreten. Der Konzern hat im Geschäftsjahr 2025 mit rund 16.800

Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 3 Mrd. EUR erzielt.

Pressekontakt:

Sonja Ayasse

Tel + 49 6233 86-3118

Mobil +49 151 22953838

mailto:sonja.ayasse@ksb.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/100499/6270844

OTS: KSB SE & Co. KGaA

ISIN: DE0006292006