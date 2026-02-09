OTS: KSB SE & Co. KGaA / KSB erhält größten Auftrag der Firmengeschichte (FOTO)

Werte in diesem Artikel

KSB erhält größten Auftrag der Firmengeschichte (FOTO)

Frankenthal (ots) -

- Acht Großpumpen für osteuropäisches Kraftwerk

- Auftragsvolumen im dreistelligen Millionenbereich

- Wachstumsstrategie bei Kraftwerkspumpen

Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB hat im März einen Großauftrag im Wert

von mehr als 150 Millionen Euro erhalten. In den kommenden Jahren wird die

Energiesparte des Unternehmens acht Hauptkühlmittelpumpen für ein Kernkraftwerk

in Osteuropa produzieren und ausliefern. Gefertigt werden die mehr als 100

Tonnen schweren Pumpen, von denen jede eine Antriebsleistung von 8 Megawatt hat,

im Frankenthaler Stammwerk.

Die Lieferung der Großpumpen und die damit verbundenen Tests für den sicheren

Betrieb im Primärkreislauf des Kernkraftwerks bilden den größten Einzelauftrag,

den KSB jemals verbucht hat. Als Marktführer für Kraftwerkspumpen verfolgt das

Unternehmen eine klare Wachstumsstrategie, die auf technologische Kompetenz und

breites Wissen im Projektgeschäft baut.

"Der weltweite Energiebedarf wächst, was zu einer nachhaltigen Nachfrage nach

neuen Kraftwerken führt", sagt Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der

Geschäftsleitung von KSB, "Dieser Auftrag unterstreicht das Vertrauen des

Projektpartners in unsere Expertise und Erfahrung. Wir freuen uns, diese

technisch anspruchsvollen Großpumpen in den kommenden Jahren aus unserem

Frankenthaler Energiewerk liefern zu dürfen."

Eine Hauptkühlmittelpumpe sorgt dafür, dass Kühlmittel kontinuierlich durch den

Reaktorkern strömt, um die entstehende Wärme abzuführen und für die

Stromerzeugung zu nutzen. Das Kraftwerksprojekt trägt zu CO2- freien

Energieerzeugung und zur Energiesicherheit in Europa bei.

Über den Auftraggeber haben die Vertragspartner, wie in der Branche üblich,

Stillschweigen vereinbart.

KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen und Armaturen. Der

Konzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist mit eigenen

Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrieben auf fünf

Kontinenten vertreten. Der Konzern hat im Geschäftsjahr 2025 mit rund 16.800

Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 3 Mrd. EUR erzielt.

ISIN: DE0006292006