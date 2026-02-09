OTS: KSB SE & Co. KGaA / KSB erhält größten Auftrag der Firmengeschichte (FOTO)
Werte in diesem Artikel
KSB erhält größten Auftrag der Firmengeschichte (FOTO)
Frankenthal (ots) -
- Acht Großpumpen für osteuropäisches Kraftwerk
- Auftragsvolumen im dreistelligen Millionenbereich
- Wachstumsstrategie bei Kraftwerkspumpen
Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB hat im März einen Großauftrag im Wert
von mehr als 150 Millionen Euro erhalten. In den kommenden Jahren wird die
Energiesparte des Unternehmens acht Hauptkühlmittelpumpen für ein Kernkraftwerk
in Osteuropa produzieren und ausliefern. Gefertigt werden die mehr als 100
Tonnen schweren Pumpen, von denen jede eine Antriebsleistung von 8 Megawatt hat,
im Frankenthaler Stammwerk.
Die Lieferung der Großpumpen und die damit verbundenen Tests für den sicheren
Betrieb im Primärkreislauf des Kernkraftwerks bilden den größten Einzelauftrag,
den KSB jemals verbucht hat. Als Marktführer für Kraftwerkspumpen verfolgt das
Unternehmen eine klare Wachstumsstrategie, die auf technologische Kompetenz und
breites Wissen im Projektgeschäft baut.
"Der weltweite Energiebedarf wächst, was zu einer nachhaltigen Nachfrage nach
neuen Kraftwerken führt", sagt Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der
Geschäftsleitung von KSB, "Dieser Auftrag unterstreicht das Vertrauen des
Projektpartners in unsere Expertise und Erfahrung. Wir freuen uns, diese
technisch anspruchsvollen Großpumpen in den kommenden Jahren aus unserem
Frankenthaler Energiewerk liefern zu dürfen."
Eine Hauptkühlmittelpumpe sorgt dafür, dass Kühlmittel kontinuierlich durch den
Reaktorkern strömt, um die entstehende Wärme abzuführen und für die
Stromerzeugung zu nutzen. Das Kraftwerksprojekt trägt zu CO2- freien
Energieerzeugung und zur Energiesicherheit in Europa bei.
Über den Auftraggeber haben die Vertragspartner, wie in der Branche üblich,
Stillschweigen vereinbart.
KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen und Armaturen. Der
Konzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist mit eigenen
Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrieben auf fünf
Kontinenten vertreten. Der Konzern hat im Geschäftsjahr 2025 mit rund 16.800
Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 3 Mrd. EUR erzielt.
Pressekontakt:
Sonja Ayasse
Tel + 49 6233 86-3118
Mobil +49 151 22953838
mailto:sonja.ayasse@ksb.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/100499/6233204
OTS: KSB SE & Co. KGaA
ISIN: DE0006292006
Ausgewählte Hebelprodukte auf KSB
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KSB
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent