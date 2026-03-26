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OTS: KSB SE & Co. KGaA / KSB erhöht seine Beteiligung an ai-omatic (FOTO)

17.04.26 10:02 Uhr
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KSB SE & Co. KGaA
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KSB erhöht seine Beteiligung an ai-omatic (FOTO)

Frankenthal (ots) -

- Anteil an ai-omatic solutions auf 47 Prozent ausgebaut

- Ganzheitliche Lösung zur vorausschauenden Wartung industrieller Anlagen

- Wartungscockpit basierend auf Künstlicher Intelligenz (KI) mit hohem Mehrwert

in der Anlagenbetreuung

Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB treibt seine Digitalstrategie konsequent

voran. Das Unternehmen baut seine strategische Partnerschaft mit ai-omatic

solutions deutlich aus und erhöht seine Beteiligung an dem Hamburger KI-Start-up

von bisher 5 Prozent auf nun 47 Prozent. Mit dem Schritt vertieft KSB die

Zusammenarbeit im Bereich KI-gestützter Serviceplattformen.

Bereits die erste Beteiligung Anfang 2024 zeigte klare technologische und

geschäftliche Vorteile. "Die digitale Vernetzung von Maschinenkomponenten unter

Einsatz von KI bietet einen erheblichen Mehrwert sowohl für Kunden als auch die

Maschinenhersteller. Sie führen zu einer neuen Definition der

Kundenschnittstelle und erlauben ein ganz neues Portfolio an wichtigen

Dienstleistungen wie vorbeugender Wartung", sagt Dr. Stephan Timmermann,

Sprecher der KSB-Geschäftsleitung. "Die KI-Plattform des Unternehmens ermöglicht

eine Anlagenüberwachung, die weit über einzelne Komponenten wie Pumpen

hinausgeht."

Serviceangebot erweitert

KSB bietet mit dem "KSB Guard Monitoring Service" bereits jetzt eine etablierte

Lösung zur Pumpenüberwachung. Die Technologie von ai-omatic erweitert diesen

Ansatz auf komplette Maschinenparks bis hin zu ganzen Industrieanlagen. "Damit

können wir unseren Kunden ein ganzheitliches Anlagen-Monitoring aus einer Hand

anbieten", so Dr. Timmermann.

In gemeinsamen Kundenprojekten zeigt sich heute der Erfolg der Partnerschaft.

Die Daten der KSB-Sensorik fließen in die Software von ai-omatic ein und werden

dort mit KI-basierten Modellen ausgewertet. Für die Kunden hat das viele

Vorteile: Ungeplante Stillstände von Anlagen lassen sich durch frühzeitiges

Erkennen von Abweichungen reduzieren. Die Wartungsmannschaften werden entlastet,

ein Vorteil in Zeiten des Fachkräftemangels. Darüber hinaus lässt sich die

Instandhaltung optimieren, weil der Austausch von Anlagenbauteilen zum

bestmöglichen Zeitpunkt stattfindet.

Wachsender Markt für Predictive Maintenance

Der Markt für KI-gestützte vorbeugende Wartung wächst jährlich um bis zu 30

Prozent. Besonders Branchen mit kontinuierlichen Produktionsprozessen wie

Chemie, Industrie, Energie und Stahl setzen auf entsprechende Lösungen, da

Ausfälle hier hohe Folgekosten verursachen. KI bietet dabei einen erheblichen

Mehrwert. "Das Unternehmen ai-omatic verfügt über ein innovatives, in der Praxis

erprobtes Produkt, das perfekt zu unserer Digitalstrategie passt", erläutert Dr.

Timmermann.

Zukauf statt Eigenentwicklung

Die erhöhte Beteiligung ist zugleich ein klares "Win-Win"-Modell für alle

Beteiligte. "Durch die Integration des Produktes von ai-omatic verkürzen wir die

Entwicklungszeit der KSB-eigenen Steuerungs- und Überwachungsplattform

erheblich. Gleichzeitig unterstützen wir ai-omatic in der Professionalisierung

ihres Marktzuganges, indem wir dem Unternehmen die KSB-Vertriebskompetenz und

das zugehörige Netzwerk zur Verfügung stellen", sagt Dr. Timmermann.

KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen und Armaturen. Der

Konzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist mit eigenen

Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrieben auf fünf

Kontinenten vertreten. Der Konzern hat im Geschäftsjahr 2025 mit rund 16.800

Mitarbeitern einen Umsatz von über 3 Mrd. EUR erzielt

Pressekontakt:

Sonja Ayasse

Tel + 49 6233 86-3118

Mobil +49 151 22953838

mailto:sonja.ayasse@ksb.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/100499/6257279

OTS: KSB SE & Co. KGaA

ISIN: DE0006292006

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