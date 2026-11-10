OTS: KSB SE & Co. KGaA / KSB mit starkem Auftragseingang im dritten Quartal ...

10.11.26 08:50 Uhr

Werte in diesem Artikel

KSB mit starkem Auftragseingang im dritten Quartal (FOTO)

Frankenthal (ots) -

- Auftragseingang kumuliert 9,5 % über Vorjahr

Werbung

- EBIT im dritten Quartal deutlich über dem zweiten Quartal

- Bestätigung der Jahresprognose

Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB behauptet sich trotz des weiterhin

herausfordernden Umfelds im dritten Quartal 2026. Sowohl Auftragseingang als

auch Umsatz hat der Konzern gegenüber dem Vorjahresquartal gesteigert. Das

Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT) ist leicht unter dem

Werbung

Vorjahreswert und entspricht den Erwartungen.

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 hat KSB den Auftragseingang

von 2.448 Mio. EUR in der Vorjahresperiode auf 2.680 Mio. EUR erheblich

gesteigert. Dies entspricht einem Zuwachs von 9,5 %. Im dritten Quartal lag der

Auftragseingang mit 831 Mio. EUR beträchtliche 10,8 % über dem Vorjahresquartal.

Den stärksten Anstieg erzielte das Segment Armaturen im dritten Quartal mit 13,8

Werbung

% auf 111 Mio. EUR, gefolgt von dem Segment Pumpen mit einem Plus von 10,9 % auf

454 Mio. EUR. Das Segment KSB SupremeServ erhöhte den Auftragseingang gegenüber

dem Vorjahresquartal um 9,6 % auf 266 Mio. EUR. Innerhalb des Segments Pumpen,

welches ausschließlich das Geschäft mit Neupumpen beinhaltet, realisierte der

Absatzmarkt Bergbau im dritten Quartal 2026 ein Auftragswachstum um 57,1 % auf

33,6 Mio. EUR. Die Standardmärkte, die unter anderem das Geschäft mit

Rechenzentren (Data Center) beinhalten, erzielten gegenüber dem dritten

Vorjahresquartal einen Zuwachs des Auftragseingangs um 15,8 % auf 370 Mio. EUR.

Der Absatzmarkt Energie verzeichnete projektbedingt einen Rückgang der

Auftragseingänge um 26,6 % in diesem Zeitraum.

Die Region Asien realisierte im dritten Quartal das stärkste Auftragswachstum

mit 18,6 %, gefolgt von Amerika mit 12,5 %. In Europa hingegen stagnierten die

Auftragseingänge.

Die Umsatzerlöse hat KSB in den ersten neun Monaten 2026 von 2.233 Mio. EUR im

Vorjahreszeitraum auf 2.269 Mio. EUR leicht gesteigert (+ 1,6 %). Dabei erhöhten

sich die Umsatzerlöse im dritten Quartal um spürbare 3,8 % auf 797 Mio. EUR. Das

Segment Pumpen erzielte einen Zuwachs von 9,8 % auf 444 Mio. EUR gegenüber dem

dritten Vorjahresquartal. Die Absatzmärkte Energie und Bergbau trugen mit einem

kräftigen Plus von 31,8 % bzw. 20,9 % zum Quartalsumsatz des Segments Pumpen

bei. Die Standardmärkte bauten die Umsatzerlöse im Vergleich zum dritten

Vorjahresquartal um 5,5 % auf 346 Mio. EUR aus. Die Umsatzerlöse des Segments

KSB SupremeServ lagen mit 258 Mio. EUR auf Vorjahresniveau. Das Segment

Armaturen verzeichnete einen Umsatzrückgang um 7,8 % auf 95 Mio. EUR.

In der Region Amerika stiegen die Umsatzerlöse im dritten Quartal mit 9,8 % am

stärksten. Hierzu haben insbesondere die Investitionen der vergangenen Jahre in

den Absatzmarkt Nordamerika beigetragen, der ein Wachstum von 16,2 % erzielte.

Die Region Asien verzeichnete ein Umsatzwachstum von 5,0 %, die Region Europa

hingegen einen Umsatzrückgang von 5,2 %.

Im Geschäftsjahr 2026 hat KSB bis Ende September ein EBIT in Höhe von 171 Mio.

EUR (Vorjahresperiode: 186 Mio. EUR) erzielt. Im Vergleich zum zweiten Quartal

2026 stieg das EBIT im dritten Quartal 2026 um 23 % auf 72 Mio. EUR (Q3 2025: 78

Mio. EUR). Die EBIT-Marge lag im dritten Quartal 2026 bei 9,1 % im Vergleich zu

10,2 % im Vorjahresquartal. Wie im Vorjahr belasteten externe

Transformationskosten für SAP S/4HANA in Höhe von 6,1 Mio. EUR (Q3 2025: 7,2

Mio. EUR) das EBIT im dritten Quartal 2026. Der Rückgang des EBIT gegenüber dem

Vorjahresquartal ist auf das Segment KSB SupremeServ zurückzuführen. Dieses

erzielte im dritten Quartal 2026 ein EBIT von 45 Mio. EUR gegenüber 54 Mio. EUR

im Vorjahresquartal. Ausschlaggebend für den Ergebnisrückgang war insbesondere

das konjunkturell schwache Umfeld im Absatzmarkt Petrochemie / Chemie. Dem

gegenüber erwirtschaftete das Segment Pumpen ein EBIT in Höhe von 26 Mio. EUR im

Vergleich zu 23 Mio. EUR im dritten Vorjahresquartal. Im Segment Armaturen

bewegte sich das EBIT mit 1 Mio. EUR auf Vorjahresniveau.

"Dass sich KSB auch in Zeiten eines andauernd herausfordernden Marktumfelds gut

entwickelt hat, ist ein sehr positives Signal" sagt Dr. Stephan Timmermann,

Sprecher der Geschäftsleitung. "Insbesondere die Nachfrage nach Data Centern und

dem damit verbundenen Strom- und Kühlungsbedarf konnte Schwächen in der Chemie

und Automobilindustrie teilweise kompensieren. Wir spüren steigende

Materialpreise und Logistikkosten, die mit Sparzwängen der Kunden - auch im

Bereich Service - einhergehen. Gleichwohl sind wir zuversichtlich, dass KSB

trotz dieser Einflüsse ein starkes viertes Quartal realisieren und sich damit im

prognostizierten Korridor bewegen wird. "

Aktuelle Pressefotos von KSB können Sie sich gerne aus unserem Archiv

herunterladen: https://ksbmedia.canto.global/v/press

KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen und Armaturen. Der

Konzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist mit eigenen

Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrieben auf fünf

Kontinenten vertreten. Der Konzern hat im Geschäftsjahr 2025 mit rund 16.800

Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 3 Mrd. EUR erzielt.

Pressekontakt:

Sonja Ayasse

Tel + 49 6233 86-3118

Mobil +49 151 22953838

mailto:sonja.ayasse@ksb.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/100499/6387356

OTS: KSB SE & Co. KGaA

ISIN: DE0006292006