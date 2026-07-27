OTS: KSB SE & Co. KGaA / KSB mit starkem Geschäftsverlauf im zweiten Quartal ...
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KSB mit starkem Geschäftsverlauf im zweiten Quartal (FOTO)
Frankenthal (ots) -
- Deutliche Steigerung von Umsatz und EBIT gegenüber erstem Quartal 2026
- Erfreuliche Entwicklung von KSB SupremeServ
- Bestätigung der Jahresprognose
Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB behauptet sich trotz der weiter
andauernden geopolitischen Herausforderungen im zweiten Quartal 2026. Sowohl
Umsatz als auch Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT) konnten
gegenüber dem ersten Quartal 2026 - welches einen Einmalertrag aus der
erstmaligen Konsolidierung der KSB Pumps Arabia Ltd. enthielt - deutlich
gesteigert werden. Insbesondere das Segment KSB SupremeServ, in dem das
Ersatzteilgeschäft und Servicedienstleistungen gebündelt sind, trug zu dieser
positiven Entwicklung bei.
Im ersten Halbjahr 2026 hat KSB den Auftragseingang im Vergleich zum
Vorjahreshalbjahr 2025 von 1.698 Mio. EUR auf 1.849 Mio. EUR gesteigert. Ohne
die negativen Währungseffekte wäre der Auftragseingang um 44 Mio. EUR höher
ausgefallen. Von den Auftragseingängen entfallen 836 Mio. EUR auf das zweite
Quartal 2026. Im Vergleich zum zweiten Vorjahresquartal entspricht dieses einer
Erhöhung des Auftragseinganges um 2 %. Den stärksten Anstieg im zweiten Quartal
2026 erzielte mit 9,6 % auf 272 Mio. EUR das Segment KSB SupremeServ. Während
der Auftragseingang im Segment Pumpen im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1,0 %
auf 462 Mio. EUR stieg, verzeichnete das Segment Armaturen einen Rückgang um
10,9 % auf 102 Mio. EUR. Innerhalb des Segments Pumpen, welches ausschließlich
das Geschäft mit Neupumpen beinhaltet, realisierte der Absatzmarkt Bergbau im
zweiten Quartal 2026 eine Steigerung des Auftragseingangs um 15,2 %. Der
Absatzmarkt Energie und die Standardmärkte erzielten einen Auftragseingang auf
Vorjahresquartalsniveau. KSB hat nennenswerte Aufträge für die Raumkühlung in
Rechenzentren (Data Centers) gewonnen.
Die Umsatzerlöse hat KSB im ersten Halbjahr von 1.465 Mio.EUR (2025) auf 1.471
Mio. EUR gesteigert. Negative Währungseffekte von 37 Mio. EUR haben diesen Wert
belastet. Von den Umsatzerlösen entfallen 760 Mio. EUR auf das zweite Quartal
2026. Dies entspricht einem Anstieg um 0,5 % im Vergleich zum Vorjahr bzw. 6,7 %
im Vergleich zum ersten Quartal 2026. Mit einem Zuwachs von 1,7 % auf 410 Mio.
EUR erzielte das Segment Pumpen im zweiten Quartal das stärkste Wachstum.
Während der Absatzmarkt Bergbau im Vergleich zum Vorjahresquartal ein Wachstum
von 29,7 % verzeichnete, wurden im Absatzmarkt Energie mit 46 Mio. EUR und in
den Standardmärkten mit 339 Mio. EUR Umsatzerlöse auf Vorjahresquartalsniveau
erwirtschaftet. Im Segment Armaturen hat KSB die Umsatzerlöse um 1,2 % auf 98
Mio. EUR gesteigert. Mit Umsatzerlösen von 252 Mio. EUR verzeichnete KSB
SupremeServ einen moderaten Rückgang gegenüber dem Vorjahresquartal (-1,8 %).
Im ersten Halbjahr 2026 hat KSB ein EBIT in Höhe von 98,4 Mio. EUR (Halbjahr
2025: 108,0 Mio. EUR) erzielt. Im Vergleich zu dem im ersten Quartal 2026
erreichten EBIT von 39,8 Mio. EUR, welches einen positiven Einmaleffekt von 16,6
Mio. EUR enthielt, stieg das EBIT im zweiten Quartal auf 58,5 Mio. EUR (Q2 2025:
62,5 Mio. EUR). Auf operativer Basis entspricht dies einem Anstieg von rund 150
%. Die EBIT-Marge lag bei 7,7 % im Vergleich zu 8,3% im Vorjahresquartal. Wie im
Vorjahr wurde das EBIT im zweiten Quartal 2026 durch externe
Transformationskosten für SAP S/4HANA in Höhe von 5,9 Mio. EUR (Q2 2025: 6,0
Mio. EUR) belastet. Der Rückgang gegenüber dem zweiten Vorjahresquartal ist
insbesondere auf das Segment Pumpen zurückzuführen. Dieses erzielte im zweiten
Quartal 2026 ein EBIT von 15,8 Mio. EUR gegenüber 20,4 Mio. EUR im
Vorjahresquartal. Ausschlaggebend war der Ergebnisrückgang insbesondere im
Absatzmarkt Petrochemie / Chemie. Während sich das EBIT im Segment Armaturen mit
-1,6 Mio. EUR leicht unter dem Vorjahresquartal bewegte, blieb es im Segment KSB
SupremeServ im zweiten Quartal 2026 mit 44,3 Mio. EUR nahezu stabil zum
Vorjahresquartal. Im Vergleich zum ersten Quartal 2026 ist das EBIT im Segment
KSB SupremeServ im zweiten Quartal von 31,9 Mio. EUR auf 44,3 Mio. EUR
gestiegen.
"Das erste Halbjahr 2026 war erneut durch globale Disruption geprägt, maßgeblich
verursacht durch den im Februar entfachten Krieg zwischen den USA und dem Iran.
Dieser hat weltweit zu Investitionszurückhaltung, Preissteigerungen und
vielfachen logistischen Engpässen geführt" sagt Dr. Stephan Timmermann, Sprecher
der Geschäftsleitung. "Angesichts der Marktschwäche in China und Europa und
damit verbundenen Sparprogrammen bei Schlüsselkunden von KSB freue ich mich über
den erreichten Auftragseingang. Nun gilt es, Umsatz und Profitabilität - wie in
den Vorjahren - durch eine starke Produktionsleistung im zweiten Halbjahr zu
sichern. Das internationale Führungsteam hat bereits frühzeitig
ergebnisstützende Kostenmaßnahmen eingeleitet, die vor allem im zweiten Halbjahr
wirksam werden. Wir sind zuversichtlich, dass wir die zu Jahresbeginn
veröffentlichte Prognose für alle drei Kennzahlen erfüllen werden."
KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen und Armaturen. Der
Konzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist mit eigenen
Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrieben auf fünf
Kontinenten vertreten. Der Konzern hat im Geschäftsjahr 2025 mit rund 16.800
Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 3 Mrd. EUR erzielt.
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Pressekontakt:
Sonja Ayasse
Tel + 49 6233 86-3118
Mobil +49 151 22953838
mailto:sonja.ayasse@ksb.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/100499/6328187
OTS: KSB SE & Co. KGaA
ISIN: DE0006292006
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|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.24
|KSB SECo Buy
|Warburg Research
|29.10.24
|KSB SECo Buy
|Warburg Research
|01.08.24
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|01.02.24
|KSB SECo Buy
|Warburg Research