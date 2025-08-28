OTS: Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) / Geschäftsentwicklung über Vorjahr: ...

Geschäftsentwicklung über Vorjahr: LBBW präsentiert starkes Ergebnis

im ersten Halbjahr

Stuttgart (ots) -

- Konsequentes Wachstum: operatives Ergebnis ohne Integrationskosten Berlin Hyp

steigt auf 759 Mio. Euro vor Steuern (731 Mio. Euro im Vorjahr)

- Erfolgreiches Kerngeschäft: alle Kundensegmente mit Ertragsplus - größter

Zuwachs im Unternehmenskundengeschäft

- Risikovorsorge leicht unter Vorjahr - Model Adjustments unverändert bei 880

Millionen Euro

- Harte Kernkapitalquote steigt auf 16,6 Prozent

- Ausblick bekräftigt: Ergebnis vor Steuern über 1 Mrd. Euro im Gesamtjahr

Die LBBW hat in einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld erneut ein starkes

Ergebnis erzielt. Der um Aufwendungen aus der Integration der Berlin Hyp

bereinigte operative Gewinn vor Steuern stieg auf 759 Millionen Euro und liegt

damit 4 Prozent über dem Vorjahr (731 Millionen Euro). Auch einschließlich der

Integrationseffekte lag das Vorsteuerergebnis mit 705 Millionen Euro nur leicht

unter dem Vorjahreswert.

CEO Rainer Neske: "Das Ergebnis zum Halbjahr zeigt: Die LBBW ist strategisch gut

aufgestellt, leistungsstark und resilient. Mit der Berlin Hyp unter dem Dach

unserer Universalbank haben wir zudem das führende CRE-Kompetenzzentrum

geschaffen und unsere Marktposition weiter gestärkt. Wir verstehen die

Bedürfnisse unserer Kunden und verfügen über die finanzielle Stärke, um ihnen

auch in schwierigen Zeiten partnerschaftlich zur Seite zu stehen."

Ausschlaggebend für das gute Ergebnis waren ein starkes operatives Kerngeschäft

mit steigenden Erträgen und eine stabile Risikolage mit einer leicht

rückläufigen Risikovorsorge. Trotz des unsicheren geopolitischen und

wirtschaftlichen Umfelds haben alle vier operativen Segmente ihre Erträge

gesteigert und erreichten schon zur Jahresmitte jeweils einen dreistelligen

Millionengewinn auf oder über dem Niveau des Vorjahres.

Erträge untermauern Wachstumskurs - Aufwendungen von Integrationseffekten Berlin

Hyp geprägt

Dank des erfolgreichen operativen Geschäftsverlaufs stiegen die Erträge

konzernweit um 3 Prozent auf 2,12 Milliarden Euro. Besonders erfreulich ist der

Zuwachs des Provisionsergebnisses um 9 Prozent, unter anderem dank eines starken

Wertpapier- und Depotgeschäfts sowie gestiegener Erlöse aus der Strukturierung

größerer Finanzierungen im Unternehmenskunden- und Projektfinanzierungsgeschäft.

Die Aufwendungen lagen bei 1,31 Milliarden Euro. Darin enthalten sind allerdings

Effekte in Höhe von 54 Millionen Euro aus der Integration der Berlin Hyp. Ohne

diese erhöhten sich die Aufwendungen um 4 Prozent auf 1,26 Milliarden Euro

(Vorjahr: 1,20 Milliarden Euro). Dies geht neben Investitionen in die

Weiterentwicklung der IT (inkl. Cyber-Resilienz) vor allem auf Tarif- und

Gehaltseffekte und den Aufbau von Stellen in Wachstumsfeldern zurück. Zusätzlich

erhöhten sich die Abgaben für die Sicherungssysteme der S-Finanzgruppe.

Die im Sommer 2022 erworbene Berlin Hyp wurde mit Wirkung zum 1. August 2025

rechtlich in die LBBW integriert und mit dem eigenen gewerblichen

Immobiliengeschäft der LBBW zusammengelegt. Durch die neue Struktur werden

Prozesse und Steuerung der Geschäftsaktivitäten weiter vereinfacht. Im Zuge

dieser organisatorischen Neuaufstellung entstanden im ersten Halbjahr auch die

oben genannten Effekte unter anderem für IT und Restrukturierungsrückstellungen.

Die operative Cost-Income-Ratio lag bei 59,2 Prozent und einschließlich der

Integrationseffekte bei 61,8 Prozent. Die operative Eigenkapitalrendite betrug

9,3 Prozent, einschließlich der Integrationseffekte waren es 8,6 Prozent.

Risikolage weiterhin stabil - hohe Portfolioqualität

Die Risikolage ist trotz der schwachen Konjunktur und der schwierigen Lage an

den Immobilienmärkten weiterhin robust. Die Risikovorsorge lag mit 107 Millionen

Euro leicht unter dem Vorjahreswert (118 Millionen Euro) und bewegt sich damit

auch im langfristigen Vergleich auf einem moderaten Niveau. Sie geht im

Wesentlichen auf konkrete Einzelfälle im Immobiliengeschäft zurück, hinzu kommen

vereinzelte Fälle bei Unternehmenskunden. Die insgesamt hohe Qualität des

Portfolios spiegelt sich in der im Branchenvergleich nach wie vor niedrigen

Ausfallquote von 0,6 Prozent (NPE-Ratio) wider. Zudem verfügt die Bank nach wie

vor über einen hohen Bestand an zusätzlicher Vorsorge in Form sogenannter "Model

Adjustments" in Höhe von unverändert 880 Millionen Euro.

Die harte Kernkapitalquote nach CRR III liegt mit 16,6 Prozent auf einem sehr

komfortablen Niveau. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahreswert von 14,6 Prozent

geht im Wesentlichen auf einen Rückgang der Risikoaktiva infolge methodischer

Änderungen durch den Wechsel der aufsichtsrechtlichen Vorschriften von CRR II

auf CRR III zurück.

Erfolgreiche operative Segmente

Das Kundengeschäft der LBBW wird in vier operativen Segmenten abgebildet. Alle

vier Segmente verzeichneten zum Halbjahr einen Gewinn vor Steuern im

dreistelligen Millionenbereich, was die Ausgewogenheit des Universalbankmodells

der LBBW einmal mehr unterstreicht.

Das Segment Unternehmenskunden steigerte den Gewinn vor Steuern auf 352

Millionen Euro nach 305 Millionen Euro im Vorjahr. Die Erträge legten trotz der

konjunkturbedingt zurückhaltenden Investitionsnachfrage der Unternehmen deutlich

und in der Breite der Produktfelder zu, beispielsweise im Bereich Corporate

Finance, bei Absicherungsprodukten und im Cash Management. Die Risikovorsorge

war trotz der schleppenden Konjunktur sehr moderat und die Portfolioqualität

liegt weiterhin auf einem insgesamt guten Niveau.

Das Segment Immobilien/Projektfinanzierungen konnte ungeachtet der anhaltend

herausfordernden Lage an den Immobilienmärkten den Gewinn auf 205 Millionen Euro

(2024: 197 Millionen Euro) verbessern. Die Erträge lagen leicht über Vorjahr,

mit verbesserten Margen im Immobilienfinanzierungsgeschäft sowie einer

erfreulichen Entwicklung des Neugeschäfts bei Projektfinanzierungen.

Schwerpunkte waren hier Erneuerbare Energien und der Ausbau der digitalen

Infrastruktur.

Die Risikovorsorge fiel mit 95 Millionen Euro etwas niedriger aus als im Vorjahr

(106 Millionen Euro).

Das Kapitalmarktgeschäft verzeichnete ein Ergebnis auf Vorjahresniveau mit 142

Millionen Euro (Vorjahr: 143 Millionen Euro). Die Erträge erhöhten sich dabei in

der Breite der Kunden- und Produktpalette, beispielsweise bei Zertifikaten,

Credit Markets und dem Emissionsgeschäft. Der Anstieg der Aufwendungen geht

unter anderem auf Investitionen in die IT zurück.

Auch das Segment Private Kunden/Sparkassen verzeichnete mit 103 Millionen Euro

ein Ergebnis auf Vorjahresniveau (105 Millionen Euro). Während die Zinserträge

vor allem im Einlagengeschäft infolge des rückläufigen Zinsniveaus niedriger

ausfielen, gab es insbesondere im Wertpapiergeschäft und in der

Vermögensverwaltung Zuwächse. Die Einnahmen aus der Vermittlung von

Vorsorgeprodukten konnten ebenfalls ausgeweitet werden, ebenso das

Einlagevolumen.

Ausblick

Mit Blick auf die kommenden Monate sagt CEO Rainer Neske: "Die wirtschaftlichen

Rahmenbedingungen bleiben volatil und damit Realwirtschaft als auch Finanzmärkte

verunsichert. Deswegen brauchen Unternehmen mehr denn je Verlässlichkeit und

strukturelle Reformen in Deutschland. Die LBBW steht bereit, um gemeinsam mit

ihnen den Wirtschaftsstandort Deutschland wieder zu alter Stärke zu führen. Mit

unserem ausgewogenen Geschäftsmodell, unserer belastbaren Bilanz und auf

Langfristigkeit angelegten Partnerschaften haben wir dafür die besten

Voraussetzungen. Wir halten daher an unserem Ergebnisziel vor Steuern von über 1

Milliarde Euro fest."

***

Über die LBBW

Die LBBW ist eine mittelständische Universalbank sowie Zentralinstitut der

Sparkassen in Baden-Württemberg, Sachsen und Rheinland-Pfalz. Mit einer

Bilanzsumme von 356 Milliarden Euro und rund 10.800 Beschäftigten ist die LBBW

eine der größten Banken Deutschlands. Kernaktivitäten sind das

Unternehmenskundengeschäft, speziell mit mittelständischen Unternehmen, und das

Geschäft mit Privatkunden sowie mit den Sparkassen. Ein weiterer Fokus liegt auf

Immobilien- und Projektfinanzierungen in ausgewählten Märkten sowie dem

kundenorientierten Kapitalmarktgeschäft mit Banken, Sparkassen und

institutionellen Anlegern. Mittelständische Unternehmen und Privatkunden in

Baden-Württemberg sowie Wealth Management-Kunden werden unter der Marke BW-Bank

betreut. Eine wichtige Rolle spielt neben der Expertise bei innovativen und

komplexen Anlageformen beziehungsweise Finanzierungen auch die Unterstützung bei

der Erschließung internationaler Märkte. Dazu ist die LBBW international an 16

Standorten in 15 Ländern vertreten. Spezialisierte Tochterunternehmen, etwa in

den Bereichen Leasing, Factoring, Immobilien, kommerzielles

Beteiligungsgeschäft, Venture Capital oder Asset Management, komplettieren das

hauseigene Leistungsangebot der LBBW-Gruppe.

