OTS: Landeskrankenhilfe V.V.a.G. / LKH: Transformation mit konstant hoher ...

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LKH: Transformation mit konstant hoher Finanzstärke und stark
steigendem Neugeschäft (FOTO)
Lüneburg (ots) - Die preisgekrönte Krankenvollversicherung ist komplett, das
E-Rezept für Privatpatienten eingeführt und das Konzept für die betriebliche
Krankenversicherung mehrfach prämiert - die Landeskrankenhilfe (LKH) kann
zufrieden auf das Jahr 2025 zurückblicken. Die Bilanz zeigt weiterhin
Finanzstärke und die erfolgreiche Transformation geht nicht zulasten der
Versicherten.
"Das Gesundheitswesen verzeichnete in 2025 einen sehr dynamischen Kostenanstieg.
Maßgeblicher Treiber war der Krankenhausbereich. In der Pflege nahmen die Kosten
ebenfalls weiter stark zu", berichtet Dr. Matthias Brake, Vorstandsvorsitzender
der LKH. "Auch in unserem Jahresabschluss sind diese Effekte sichtbar. Wir
können diese Mehrleistungen stemmen, denn als private Krankenversicherung sind
wir finanzstark aufgestellt." So hat die LKH über eine Milliarde für ihre
Versicherten im Rahmen von Aufwendungen für Versicherungsfälle (832,6 Mio. Euro)
und demografische Vorsorge (243,1 Mio. Euro) aufgewendet.
Die Beitragseinnahmen betrugen in 2025 insgesamt 961,7 Mio. Euro (Vorjahr: 957,3
Mio. Euro), den größten Anteil machte daran die Krankenvollversicherung aus.
Hinzu kommen Erträge aus Kapitalanlagen in Höhe von 214,1 Mio. Euro. Die
Abschlusskostenquote stieg entsprechend zum deutlich wachsenden Neugeschäft
weiter an und betrug 3,1 %. Die Gesamtkostenquote belief sich auf im Markt sehr
gut positionierte 5,6 %. Nach Abzug der Aufwendungen für Leistungen und Kosten
von den Bruttobeiträgen verblieb somit ein versicherungsgeschäftliches Ergebnis
in Höhe von 71,3 Mio. Euro (Vorjahr: 140,0 Mio. Euro). Die
versicherungsgeschäftliche Ergebnisquote belief sich im Berichtsjahr auf 7,4 %,
branchenweit lag sie 2024 bei rund 7,1 %. Die Kapitalanlagen stiegen auf 9,2
Mrd. Euro. Die laufende Durchschnittsverzinsung betrug 2,5 % (Vorjahr: 2,3 %).
Eine sehr erfreuliche Trendwende erzielte die LKH bei der Bestandsentwicklung:
Die Zahl der Versicherten wuchs auf 334.599 Versicherte (2024: 317.404) an. "Wir
haben unser Neugeschäft beachtlich steigern können. Es war über alle Produkte
hinweg in 2025 fast drei Mal so hoch wie im Vorjahr. Dies ist ein schöner Beweis
für die in weiten Teilen bereits erfolgreich gemeisterte Transformation und die
deutlich verbesserte Positionierung der LKH bei Vermittlern und Kunden", zeigt
sich Jan-Peter Diercks, Vorstand Vertrieb & Marketing, sehr zufrieden.
Transformation für Kundennutzen, Zukunft und nachhaltiges Wachstum
"Nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen und gleichzeitig die Qualität,
Verlässlichkeit und Attraktivität unseres Angebotes weiter zu stärken, sind die
Ziele unserer Transformation. Die LKH verfügt über eine solide finanzielle
Basis, um unser initiiertes Zukunftsprogramm konsequent umzusetzen", betont
Vorstandsvorsitzender Dr. Matthias Brake. Finanziert wird das Programm aus den
hohen Gewinnrücklagen. In 2025 ging das Eigenkapital aufgrund dieser
Investitionen planmäßig auf 376,4 Mio. Euro zurück. Mit einer Eigenkapitalquote
von 39,1 % liegt die LKH dennoch weit über dem Marktdurchschnitt (2024: 16,5 %).
Veränderte Kundenwünsche im Fokus
"Fortschritte haben wir bei der Transformation wieder mit neuen, ausgezeichneten
Produkten erzielt", freut sich Vorstandsvorsitzender Dr. Matthias Brake. In 2025
hat die LKH mit dem neuen GesundheitsUpgrade Komfort (GUK) die starke
Produktlinie in der Krankenvollversicherung komplettiert. Mit dem neuen
bKV-Tarif TeamUpgrade Complete hat das Unternehmen das Thema Gesundheit
ganzheitlich in die Arbeitswelt gebracht. Beide Angebote haben Höchstnoten von
Ratingagenturen erhalten.
Auch in puncto Digitalisierung begegnet die LKH den Kunden- und
Marktbedürfnissen: Die LKH führte Anfang September 2025 E-Rezept und
Online-Check-in für Privatpatienten ein. Die Modernisierung der Systemlandschaft
schreitet insgesamt weiter voran und wird die Vertrags- und Leistungsverwaltung
auf ein neues Niveau heben.
Weitere Kennzahlen und den kompletten Geschäftsbericht finden Sie hier.
(https://www.lkh.de/unternehmen/ueber-uns)
Quelle Branchendurchschnitt: PKV Verband, PKV-Zahlenportal
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