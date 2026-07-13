OTS: Landeskrankenhilfe V.V.a.G. / LKH: Transformation mit konstant hoher ...

13.07.26 12:42 Uhr

LKH: Transformation mit konstant hoher Finanzstärke und stark

steigendem Neugeschäft (FOTO)

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Lüneburg (ots) - Die preisgekrönte Krankenvollversicherung ist komplett, das

E-Rezept für Privatpatienten eingeführt und das Konzept für die betriebliche

Krankenversicherung mehrfach prämiert - die Landeskrankenhilfe (LKH) kann

zufrieden auf das Jahr 2025 zurückblicken. Die Bilanz zeigt weiterhin

Finanzstärke und die erfolgreiche Transformation geht nicht zulasten der

Versicherten.

"Das Gesundheitswesen verzeichnete in 2025 einen sehr dynamischen Kostenanstieg.

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Maßgeblicher Treiber war der Krankenhausbereich. In der Pflege nahmen die Kosten

ebenfalls weiter stark zu", berichtet Dr. Matthias Brake, Vorstandsvorsitzender

der LKH. "Auch in unserem Jahresabschluss sind diese Effekte sichtbar. Wir

können diese Mehrleistungen stemmen, denn als private Krankenversicherung sind

wir finanzstark aufgestellt." So hat die LKH über eine Milliarde für ihre

Versicherten im Rahmen von Aufwendungen für Versicherungsfälle (832,6 Mio. Euro)

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und demografische Vorsorge (243,1 Mio. Euro) aufgewendet.

Die Beitragseinnahmen betrugen in 2025 insgesamt 961,7 Mio. Euro (Vorjahr: 957,3

Mio. Euro), den größten Anteil machte daran die Krankenvollversicherung aus.

Hinzu kommen Erträge aus Kapitalanlagen in Höhe von 214,1 Mio. Euro. Die

Abschlusskostenquote stieg entsprechend zum deutlich wachsenden Neugeschäft

weiter an und betrug 3,1 %. Die Gesamtkostenquote belief sich auf im Markt sehr

gut positionierte 5,6 %. Nach Abzug der Aufwendungen für Leistungen und Kosten

von den Bruttobeiträgen verblieb somit ein versicherungsgeschäftliches Ergebnis

in Höhe von 71,3 Mio. Euro (Vorjahr: 140,0 Mio. Euro). Die

versicherungsgeschäftliche Ergebnisquote belief sich im Berichtsjahr auf 7,4 %,

branchenweit lag sie 2024 bei rund 7,1 %. Die Kapitalanlagen stiegen auf 9,2

Mrd. Euro. Die laufende Durchschnittsverzinsung betrug 2,5 % (Vorjahr: 2,3 %).

Eine sehr erfreuliche Trendwende erzielte die LKH bei der Bestandsentwicklung:

Die Zahl der Versicherten wuchs auf 334.599 Versicherte (2024: 317.404) an. "Wir

haben unser Neugeschäft beachtlich steigern können. Es war über alle Produkte

hinweg in 2025 fast drei Mal so hoch wie im Vorjahr. Dies ist ein schöner Beweis

für die in weiten Teilen bereits erfolgreich gemeisterte Transformation und die

deutlich verbesserte Positionierung der LKH bei Vermittlern und Kunden", zeigt

sich Jan-Peter Diercks, Vorstand Vertrieb & Marketing, sehr zufrieden.

Transformation für Kundennutzen, Zukunft und nachhaltiges Wachstum

"Nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen und gleichzeitig die Qualität,

Verlässlichkeit und Attraktivität unseres Angebotes weiter zu stärken, sind die

Ziele unserer Transformation. Die LKH verfügt über eine solide finanzielle

Basis, um unser initiiertes Zukunftsprogramm konsequent umzusetzen", betont

Vorstandsvorsitzender Dr. Matthias Brake. Finanziert wird das Programm aus den

hohen Gewinnrücklagen. In 2025 ging das Eigenkapital aufgrund dieser

Investitionen planmäßig auf 376,4 Mio. Euro zurück. Mit einer Eigenkapitalquote

von 39,1 % liegt die LKH dennoch weit über dem Marktdurchschnitt (2024: 16,5 %).

Veränderte Kundenwünsche im Fokus

"Fortschritte haben wir bei der Transformation wieder mit neuen, ausgezeichneten

Produkten erzielt", freut sich Vorstandsvorsitzender Dr. Matthias Brake. In 2025

hat die LKH mit dem neuen GesundheitsUpgrade Komfort (GUK) die starke

Produktlinie in der Krankenvollversicherung komplettiert. Mit dem neuen

bKV-Tarif TeamUpgrade Complete hat das Unternehmen das Thema Gesundheit

ganzheitlich in die Arbeitswelt gebracht. Beide Angebote haben Höchstnoten von

Ratingagenturen erhalten.

Auch in puncto Digitalisierung begegnet die LKH den Kunden- und

Marktbedürfnissen: Die LKH führte Anfang September 2025 E-Rezept und

Online-Check-in für Privatpatienten ein. Die Modernisierung der Systemlandschaft

schreitet insgesamt weiter voran und wird die Vertrags- und Leistungsverwaltung

auf ein neues Niveau heben.

Weitere Kennzahlen und den kompletten Geschäftsbericht finden Sie hier.

(https://www.lkh.de/unternehmen/ueber-uns)

Quelle Branchendurchschnitt: PKV Verband, PKV-Zahlenportal

Pressekontakt:

Landeskrankenhilfe V.V.a.G.

Uelzener Straße 120

21335 Lüneburg

Tel.: 04131 725 0

mailto:presse@lkh.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172282/6313446

OTS: Landeskrankenhilfe V.V.a.G.