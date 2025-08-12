OTS: Landwirtschaftliche Rentenbank / Rentenbank steigert Fördergeschäft im ...
Rentenbank steigert Fördergeschäft im ersten Halbjahr um 77 Prozent
Frankfurt am Main (ots) - Die Landwirtschaftliche Rentenbank verzeichnete im
ersten Halbjahr 2025 einen deutlichen Anstieg bei der Nachfrage nach
Programmkrediten. Das Neugeschäft erreichte 2,8 Mrd. EUR und lag damit rund 77
Prozent über dem Vorjahreswert. Besonders stark waren die Zuwächse in den
Fördersparten "Erneuerbare Energien", "Agrar- und Ernährungswirtschaft" sowie
"Landwirtschaft". Zur Refinanzierung nahm die Rentenbank 6,5 Mrd. EUR am
Kapitalmarkt auf. Das Betriebsergebnis lag im ersten Halbjahr 2025 unter dem
Vorjahresniveau, Kapitalquote und Leverage Ratio blieben auf hohem Niveau.
"Die Stimmung in der grünen Branche hellt sich auf, und damit steigt auch die
Investitionsbereitschaft. Das zeigen sowohl unser aktuelles
Rentenbank-Agrarbarometer als auch die Förderzahlen für das erste Halbjahr 2025.
Besonders bei den erneuerbaren Energien zeigt zudem der gesunkene
EU-Referenzzinssatz Wirkung", so Nikola Steinbock, Sprecherin des Vorstands der
Rentenbank. "Wenn es uns jetzt gelingt, die richtigen Anreize zu setzen und die
Rahmenbedingungen weiter so zu verändern, dass die Bereitschaft für betriebliche
Veränderungen und für Modernisierung steigt, kommen wir einen großen Schritt
voran". Steinbock ergänzt: "Investitionen werden dort getätigt, wo die
Zukunftsfähigkeit des Betriebes gesichert wird, d.h. unternehmerisch Sinn
machen. Die Rentenbank unterstützt landwirtschaftliche Betriebe bei
Investitionen in die Steigerung der Produktivität und damit ihrer
Wettbewerbsfähigkeit. Genauso auch bei Aktivitäten zur Reduzierung von
Treibhausgasen. Seit dem 1. Juli fördern wir Beratungsleistungen zur Erstellung
einer Klimabilanz für den landwirtschaftlichen Betrieb. Durch diese können
wichtige Daten erhoben und Maßnahmen zur wirtschaftlich sinnvollen Reduktion von
Emissionen erarbeitet werden. Zudem können Betriebe mit der Bilanz steigende
Ansprüche von Handel und Verbrauchern besser erfüllen."
Zuwachs über fast alle Sparten der Programmkredite
Im ersten Halbjahr 2025 verzeichnete die Rentenbank einen deutlichen Zuwachs im
Neugeschäft mit Programmkrediten. Das Volumen stieg von 1,6 Mrd. EUR im
Vorjahreszeitraum auf 2,8 Mrd. EUR, was einem Anstieg von 77,3 Prozent
entspricht.
In der Fördersparte "Landwirtschaft" erhöhte sich das Neugeschäft um 48,4
Prozent von 663,4 Mio. EUR auf 984,2 Mio. EUR. Der positive Trend aus dem
Vorjahr bei Stallbauten setzte sich fort, insbesondere trägt das Zukunftsfeld
"Stallumbauten für mehr Tierwohl" dazu bei. Auch in der Sparte "Agrar- und
Ernährungswirtschaft" gab es ein starkes Wachstum: Das Neugeschäft stieg um
151,0 Prozent auf 442,8 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 176,4 Mio. EUR). Besonders
dynamisch entwickelte sich die Fördersparte "Erneuerbare Energien", in der sich
das Neugeschäft auf 636,6 Mio. EUR vervielfachte (Vorjahreszeitraum: 40,7 Mio.
EUR). Hier wirkte sich vor allem auch der gesunkene EU-Referenzzinssatz positiv
aus.
Innovationsförderung weiter fortgesetzt
Die Rentenbank setzt ihre Innovationsförderung entlang der gesamten
Wertschöpfungskette konsequent fort - von der Entwicklung über die
Praxiseinführung bis hin zur Verbreitung neuer Verfahren und Produkte. In
Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und
Heimat (BMLEH) vergeben wir aus dem Zweckvermögen des Bundes Nachrangdarlehen
und Innovationsgutscheine an agrarnahe Start-ups in ihrer Frühphase.
Mit dem AgTech & FoodTech Gründerprogramm "Growth Alliance", das in Kooperation
mit dem BMLEH und dem Frankfurter TechQuartier weiter ausgebaut wurde,
adressiert die Rentenbank gezielt die unterschiedlichen Herausforderungen von
Start-ups. Darüber hinaus engagiert sich die Bank als Partner in zahlreichen
Initiativen, um Innovationen und Vernetzung in der Branche zu fördern.
Euro wichtigste Emissionswährung
Zur Refinanzierung ihres Fördergeschäfts hat die Rentenbank im ersten Halbjahr
2025 mittel- und langfristige Kapitalmarktmittel in Höhe von 6,5 Mrd. EUR
(Vorjahr: 4,9 Mrd. EUR) an den internationalen Kapitalmärkten aufgenommen. Damit
wurde bereits mehr als die Hälfte des für das Gesamtjahr 2025 geplanten
Emissionsvolumens von 10 Mrd. EUR erreicht. Wichtigste Emissionswährung war der
Euro mit einem Anteil von 48 Prozent (Vorjahr: 27 Prozent). Der Anteil des
US-Dollar ging auf 27 Prozent zurück (Vorjahr: 53 Prozent). Darunter wurde auch
eine 5-jährige USD Globalanleihe über 1,5 Mrd. USD begeben. Mit einer Nachfrage
von mehr als 10 Mrd. USD und einem Spread von 7 bp zu US-Treasuries war sie die
bisher erfolgreichste Anleiheemission in der Geschichte der Rentenbank.
Insgesamt waren die größten Investorengruppen im ersten Halbjahr 2025
Geschäftsbanken mit 50 Prozent (Vorjahr: 53 Prozent) und Zentralbanken mit 30
Prozent (Vorjahr: 35 Prozent) am mittel- und langfristigen Emissionsvolumen.
Betriebsergebnis unter Vorjahresniveau
Das Betriebsergebnis vor Risikovorsorge und Bewertung lag im ersten Halbjahr
2025 bei 57,9 Mio. EUR (Vorjahr: 97,5 Mio. EUR). Die Gründe sind vor allem ein
geringerer Zinsüberschuss, insbesondere aufgrund höherer Zuschüsse, und geplante
höhere Verwaltungsaufwendungen. Diese ergeben sich aus notwendigen Investitionen
in eine moderne, flexible IT-Landschaft und in IT-Sicherheit. Für die Umsetzung
aller Projekte und Vorhaben zur Weiterentwicklung der Bank ist zusätzliches
Personal erforderlich. Ein Teil der geplanten höheren Verwaltungsaufwendungen
resultiert daher auch aus einer gestiegenen Mitarbeiterzahl.
Kapitalquote und Leverage Ratio weiter auf hohem Niveau
Zum Ende des ersten Halbjahres 2025 weist die Rentenbank auch unter
Erstanwendung der CRR III mit 32,7 Prozent (31.12.2024: 38,3 Prozent) weiterhin
eine hohe harte Kernkapitalquote aus. Die Leverage Ratio liegt bei 11,3 Prozent
(31.12.2024: 10,2 Prozent).
