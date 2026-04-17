OTS: LBS Landesbausparkasse Süd / Wohnimmobilienmarkt Bayern 2025/2026: Hohe ...

Wohnimmobilienmarkt Bayern 2025/2026: Hohe Nachfrage auf dem Markt für

Wohnimmobilien in Bayern

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München (ots) - Marktspiegel der Sparkassen-Finanzgruppe veröffentlicht

Das eingependelte Zinsniveau und die stabilisierten Preise für gebrauchte

Wohnimmobilien haben im vergangenen Jahr für eine fortgesetzte Erholung des

Bestandsmarktes im Freistaat gesorgt. Die gewachsene Nachfrage nach Immobilien

belegt, dass viele Menschen sich inzwischen an die neue Marktsituation gewöhnt

haben und wieder Zutrauen entwickeln. Die ökonomischen Folgen des Iran-Krieges

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könnten allerdings zu einem Dämpfer in der Markt-Erholung führen, erklärten

Vertreter der LBS Landesbausparkasse Süd, des Sparkassenverbands Bayern und der

Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH bei der Vorstellung des Marktspiegels

der Sparkassen-Finanzgruppe in einem Pressegespräch.

"Nach wie vor wünscht sich die Mehrheit der Menschen in Deutschland ein

Eigenheim. In jüngster Zeit spielt dabei die Befreiung von der Sorge über die

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stark steigenden Mieten eine große Rolle. Nur 22 Prozent der Menschen in

Deutschland sind der Meinung, dass das Wohnen zur Miete günstiger wäre als der

Eigentumserwerb. Des Weiteren halten 74 Prozent die eigene Immobilie für eine

sichere Altersvorsorge wie der Kantar-Trendindikator zeigt", sagte Erwin

Bumberger, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der LBS Süd.

"Wir schauen auf zwei Jahre mit kräftig steigenden Zusagen für

Wohnungsbaukredite zurück. Das belegt den starken Wunsch der Menschen nach den

eigenen vier Wänden", sagte Stefan Proßer, Vizepräsident des Bayerischen

Sparkassenverbands. Insgesamt 10,7 Milliarden Euro haben die bayerischen

Sparkassen im vergangenen Jahr zugesagt - das ist ein Plus von gut 28 Prozent.

Auch die Auszahlungen an Wohnungsbaukrediten sind um knapp 18 Prozent auf 9,6

Milliarden Euro gestiegen.

Nachdem die Baugenehmigungen in Folge der Zinswende ab September 2022

eingebrochen sind, zeichnet sich mittlerweile wieder eine leichte Erholung ab.

Im vergangenen Jahr sind in Bayern mehr als 54.000 Wohnungen genehmigt worden.

Das ist ein Plus von gut fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2024 hatte es

noch einen Rückgang der Genehmigungszahlen um rund zwölf Prozent gegeben.

Neben dem Neubau ist auch der Bedarf an Modernisierungen hoch, wie die Zahlen

einer repräsentativen LBS-Studie zeigen. Die Immobilien von fast drei Vierteln

der befragten Eigentümer und Vermieter sind älter als 25 Jahre. Knapp zwei

Drittel bewerten den Modernisierungsbedarf ihrer Immobilien mit mittel bis sehr

hoch. Und fast die Hälfte der Eigentümer und Vermieter plant in den kommenden

drei Jahren eine Modernisierung. Zu den häufigsten Maßnahmen gehören dabei die

Erneuerung der Heizungsanlage, die Anpassung von Dämmung und Fenstern sowie die

Installation von Photovoltaik-Anlagen. Als Hauptmotive werden eine

Wohnwertverbesserung, die Senkung der Energiekosten und der Erhalt

beziehungsweise die Steigerung des Immobilienwerts angegeben. Die bayerischen

Sparkassen und die LBS Süd unterstützen ihre Kundinnen und Kunden bei der

Planung und Umsetzung von Modernisierungen unter anderem mit einem

Modernisierungsrechner und der Vermittlung von Energie-Beratungen.

Aufwärtstrend für Preise im Bestand setzt sich fort

Bei der Vermittlung von Wohnimmobilien in Bayern behauptete die

Sparkassen-Finanzgruppe im vergangenen Jahr ihre Position als Marktführer. Die

rund 400 Immobilienmaklerinnen und Immobilienmakler bei den Sparkassen und im

LBS-Außendienst in Bayern vermittelten im vergangenen Jahr insgesamt 7.165 Kauf-

und 975 Mietverträge. Bei den vermittelten Kaufobjekten lag die Anzahl um + 2,3

Prozent und der Gesamtwert mit insgesamt 2,75 Milliarden Euro um + 4,2 Prozent

über den Vorjahreswerten.

"Bei den Preisen für Wohnimmobilien aus dem Bestand hat sich der bereits Anfang

2024 eingesetzte Aufwärtstrend im vergangenen Jahr in Bayern leicht verstärkt.

Im Durchschnitt lagen die Kaufpreise zum Jahresende 2025 in etwa auf dem Niveau

von 2020 und damit noch deutlich unter den Spitzenwerten, die im ersten Halbjahr

2022 vor dem Ende der Niedrigzinsphase erzielt wurden", sagte Paul Fraunholz,

Geschäftsführer der Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH. Die Basis für die

Ermittlung des durchschnittlichen Preisniveaus bilden die tatsächlich erzielten

Kaufpreise der von der S-Finanzgruppe in Bayern seit 2010 vermittelten mehr als

90.000 gebrauchten Häuser und Wohnungen.

Marktspiegel: Preislandkarten und Tabellen für alle bayerischen Landkreise

Detailliert gibt der neue Marktspiegel der Sparkassen-Finanzgruppe Auskunft zu

den Preisen vor Ort. Dieser enthält die Preisspannen für Baugrundstücke, Häuser

und Eigentumswohnungen in allen bayerischen Landkreisen einschließlich ihrer

verschiedenen Teilregionen. Ab sofort ist der Marktspiegel mit allen

Informationen abrufbar im Internet unter http://www.sparkassen-immo.de.

Die LBS Landesbausparkasse Süd ist die Bausparkasse der Sparkassen in

Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz.Die Kerngeschäftsfelder der

größten Landesbausparkasse sind das Bausparen und die Baufinanzierung, ergänzt

um weitere Dienstleistungen rund um die Immobilie. Der LBS Süd

vertrauenannähernd 2,5 Millionen Kundinnen und Kunden mit einer

Gesamtbausparsumme von knapp 165 Milliarden Euro. Die vorläufige Bilanzsumme im

Jahr 2025 summiert sich auf rund 38 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt

mehr als 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hinzu kommen rund 760

Handelsvertreterinnen und Handelsvertreter im Außendienst.

Der Sparkassenverband Bayern ist zentraler Dienstleister für die 55 bayerischen

Sparkassen und deren Träger. Mit einer addierten Bilanzsumme von rund 268

Milliarden Euro betreiben die bayerischen Sparkassen in allen Teilen des

Freistaats Bayern Finanzdienstleistungsgeschäfte mit Schwerpunkt Privatkunden

und gewerblicher Mittelstand. Bayernweit sind bei den Sparkassen 34.039

Angestellte beschäftigt, darunter 2.846 Auszubildende und Trainees (Stand

31.12.2025). Der Sparkassenverband Bayern vertritt die gemeinsamen Interessen

der Sparkassen und ihrer Träger in der Öffentlichkeit. Er unterstützt und berät

sie in Rechts- und Steuerfragen und steuert die Entwicklung neuer Produkte. Er

koordiniert die Aktivitäten im Verbund innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe,

bietet ein umfangreiches Aus- und Fortbildungsprogramm und übernimmt

Verantwortung für Wirtschaft und Gesellschaft in den Regionen Bayerns.

Die Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH (Sparkassen-Immo) ist ein

Tochterunternehmen der bayerischen Sparkassen und der LBS Landesbausparkasse

Süd. Sie wurde 1972 gegründet und hat ihren Sitz in München. Die rund 400

Immobilienmaklerinnen und -makler der bayerischen Sparkassen sowie des

Außendienstes der LBS sind in Vertretung der Sparkassen-Immo tätig. Seit

Jahrzehnten ist das Unternehmen unangefochtener Marktführer im Freistaat. Auch

bundesweit rangiert es unter den umsatzstärksten Maklerunternehmen.

Pressekontakt:

Tilman Sanner

Pressesprecher

Telefon: +49 89 41113-6263

mailto:tilman.sanner@lbs-sued.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/171682/6257629

OTS: LBS Landesbausparkasse Süd