OTS: LBS NordWest / LBS NordWest und LBS Hessen-Thüringen verlängern ...

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LBS NordWest und LBS Hessen-Thüringen verlängern erfolgreiche
Partnerschaft bis 2032 / Spezielles Team verwaltet über eine halbe
Million Bausparverträge (FOTO)
Münster/Erfurt (ots) - Die LBS NordWest und die LBS Hessen-Thüringen setzen ihre
bewährte Zusammenarbeit fort: Mit der Fortführung ihrer Kooperation bis zum 30.
November 2032 verlängern die beiden öffentlich-rechtlichen Bausparkassen ihre
erfolgreiche Servicepartnerschaft nun bereits zum zweiten Mal. Die Vereinbarung
über Dienstleistungen in der Vertragsabwicklung zwischen den beiden Häusern
besteht bereits seit dem 1. Dezember 2017 und wurde in der Zeit kontinuierlich
weiterentwickelt.
Für Frank Demmer, Vorsitzender des Vorstandes der LBS NordWest, ist die
Vertragsverlängerung ein starkes Signal für gelebte Kooperation innerhalb der
Sparkassen-Finanzgruppe: "Die langfristige Vertragslaufzeit gibt beiden Seiten
Planungssicherheit und ermöglicht es uns, strategisch zu denken und zu handeln.
Diese Partnerschaft zeigt, wie Zusammenarbeit echten Mehrwert schafft."
Die LBS NordWest verwaltet aktuell mit einem speziellen Team rund 550.000
Verträge der LBS Hessen-Thüringen. Zum Vergleich: Die LBS NordWest hatte Ende
2025 2,4 Millionen Verträge im Bestand. In den vergangenen Jahren haben beide
Partner die Prozesse stetig optimiert - von der Telefonie zum
Jahreskontoauszugsversand über die Integration neuer Tarife bis hin zur
Implementierung von Prozessen in OSPlus_neo.
Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Zusammenarbeit basiert auf
gegenseitigem Vertrauen und der gemeinsamen Suche nach effizienten Lösungen.
Jörg Koschate, Mitglied des Vorstandes der LBS NordWest, sieht darin einen
wesentlichen Erfolgsfaktor: "Wir schauen über den Tellerrand hinaus und nutzen
Synergien konsequent. Das hohe Maß an gegenseitigem Vertrauen ermöglicht es uns,
gemeinsam innovative Ansätze zu entwickeln, von denen beide Partner
profitieren."
Stephen Adam, Mitglied der Geschäftsleitung der LBS Hessen-Thüringen,
unterstreicht die strategische Dimension der Kooperation: "Mit dieser
partnerschaftlichen Zusammenarbeit haben wir in 2017 im
Landesbausparkassen-Sektor Neuland betreten. Was damals als innovativer Schritt
begann, hat sich inzwischen zu einem erfolgreichen und bewährten Modell
entwickelt. Die langjährige Kooperation steht für hohe Verlässlichkeit und eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit - eine wichtige Grundlage, um auch kommende
Herausforderungen gemeinsam erfolgreich zu bewältigen."
Im operativen Geschäft hat sich die LBS NordWest über all die Jahre als
verlässlicher Partner erwiesen, sagt auch Ingo Rätzke, Abteilungsdirektor LBS
Sourcing- und Forderungs-Management der LBS Hessen-Thüringen: "Die LBS NordWest
denkt mit und reagiert flexibel auf neue Anforderungen. Diese Verlässlichkeit
ist die Grundlage für unsere gemeinsame Weiterentwicklung in den kommenden
Jahren. Hierbei werden von beiden Seiten auch die Chancen der Optimierung durch
die Entwicklungen im Bereich der KI gesehen."
Die Vertragsverlängerung bis 2032 schafft die Basis für weitere gemeinsame
Entwicklungen und unterstreicht die erfolgreiche Kooperation zweier
Landesbausparkassen innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe.
Pressekontakt:
LBS NordWest
Sven Schüler
mailto:sven.schueler@lbs-nw.de
LBS Hessen-Thüringen
Silke Pöhls
mailto:silke.poehls@lbs-ht.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172636/6363267
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