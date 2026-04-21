OTS: Lebensversicherung von 1871 a.G. / LV 1871 auf Wachstumskurs (FOTO)

LV 1871 auf Wachstumskurs (FOTO)

München (ots) - Die LV 1871 setzte ihren Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2025

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konsequent fort: Die Beitragssumme des Neugeschäfts stieg deutlich über

Marktniveau, ebenso entwickelten sich die gebuchten Bruttobeiträge

überdurchschnittlich. Das A+ Finanzstärkerating von Fitch erhielt die LV 1871

zum 21. Mal in Folge.

Die Beitragssumme des Neugeschäfts konnte um 10,0 Prozent auf 2,5 Mrd. Euro

(2024: 2,3 Mrd. Euro) erhöht werden und übertraf damit die Branchenentwicklung

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deutlich. Die gebuchten Bruttobeiträge entwickelten sich ebenfalls

marktüberdurchschnittlich und beliefen sich nach einem Zuwachs von 6,7 Prozent

auf 755,4 Mio. Euro (2024: 708,1 Mio. Euro). Im Vergleich zum stagnierenden

Markt konnte die LV 1871 die laufenden gebuchten Beitragseinnahmen um 5,0

Prozent auf 636,2 Mio. Euro steigern. Das Einmalbeitragsvolumen wuchs - getragen

insbesondere durch fondsgebundenes Geschäft - um 16,8 Prozent auf 119,2 Mio.

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Euro. Kapitalisierungsprodukte spielten dabei keine Rolle.

Der Rohüberschuss konnte um 15,1 Prozent auf 172,7 Mio. Euro gesteigert werden

(2024: 150,0 Mio. Euro). An diesem sehr guten Ergebnis werden die

Versicherungsnehmer im Zuge der Direktgutschrift in Höhe von 90,9 Mio. Euro und

der Zuführung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung in Höhe von 75,8 Mio.

Euro beteiligt. Das Eigenkapital wurde erneut um 6,0 Mio. Euro gestärkt und

beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 163,0 Mio. Euro. Die freie Rückstellung für

Beitragsrückerstattung stieg von 234,1 Mio. Euro auf 261,3 Mio. Euro.

Breit diversifizierte Kapitalanlage

Vor dem Hintergrund eines weiterhin volatilen Kapitalmarkts erzielte die LV 1871

mit ihren breit diversifizierten Kapitalanlagen eine marktüberdurchschnittliche

Nettoverzinsung von 2,8 Prozent (2024: 3,2 Prozent). Die Nettobewertungsreserven

lagen zum Stichtag 31. Dezember 2025 bei 242,2 Mio. Euro, was einer deutlich

marktüberdurchschnittlichen Reservequote von 4,1 Prozent (2024: 6,2 Prozent) im

Verhältnis zum Buchwert der Kapitalanlagen (5.893,3 Mio. Euro) entspricht. Die

durchschnittliche Reservequote in der Lebensversicherungsbranche war hingegen

negativ und lag nach vorläufigen Zahlen zum Stichtag bei -10,3 Prozent.

Finanzstärke - ausgezeichnet über Jahrzehnte

Grundlage des Unternehmenserfolgs ist die seit Jahrzehnten hohe finanzielle

Stabilität der LV 1871. Die internationale Ratingagentur Fitch Ratings zeichnet

die LV 1871 zum 21. Mal in Folge mit dem Finanzstärkerating A+ aus. Der

weiterhin stabile Ausblick ist ein deutliches Zeichen für die Zuverlässigkeit

des Unternehmens auch in der Zukunft. Auch Franke & Bornberg bestätigt die

außergewöhnliche Stabilität der LV 1871: Wie bereits im Vorjahr erreicht sie mit

der Bestnote "mmm+" ("hervorragend") den Spitzenplatz im

Map-Report-Bilanzrating.

Attraktive Absicherung und Vorsorge

Die sehr gute Neugeschäftsentwicklung im Jahr 2025 beruhte auf attraktiven

Absicherungs- und Vorsorgelösungen, die sich flexibel an veränderte Markt- und

Kundenanforderungen anpassen lassen. Getragen wird der Neugeschäftserfolg vor

allem von fondsgebundenen Vorsorgelösungen und der

Berufsunfähigkeitsversicherung.

Zukunft gestalten

Auch im Jahr 2025 führte die LV 1871 die Umsetzung ihrer Nachhaltigkeit

sstrategie konsequent fort und entwickelte ihr Nachhaltigkeitsengagement in den

definierten Handlungsfeldern Kapitalanlage, Produkt, Unternehmen und

nachhaltiges Engagement erfolgreich weiter. Im Geschäftsjahr 2025 konnte die LV

1871 ihre Position als attraktiver und moderner Arbeitgeber weiter festigen. Um

auch künftig effizient und nah an Kunden und Geschäftspartnern agieren zu

können, stärkte die LV 1871 ihre Daten- und Technologiekompetenz.

Pressekontakt:

Julia Hauptmann, Pressesprecherin, 089 / 55167 - 468,

mailto:julia.hauptmann@lv1871.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/63097/6259457

OTS: Lebensversicherung von 1871 a.G.