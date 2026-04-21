OTS: Lebensversicherung von 1871 a.G. / LV 1871 auf Wachstumskurs (FOTO)
LV 1871 auf Wachstumskurs (FOTO)
München (ots) - Die LV 1871 setzte ihren Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2025
konsequent fort: Die Beitragssumme des Neugeschäfts stieg deutlich über
Marktniveau, ebenso entwickelten sich die gebuchten Bruttobeiträge
überdurchschnittlich. Das A+ Finanzstärkerating von Fitch erhielt die LV 1871
zum 21. Mal in Folge.
Die Beitragssumme des Neugeschäfts konnte um 10,0 Prozent auf 2,5 Mrd. Euro
(2024: 2,3 Mrd. Euro) erhöht werden und übertraf damit die Branchenentwicklung
deutlich. Die gebuchten Bruttobeiträge entwickelten sich ebenfalls
marktüberdurchschnittlich und beliefen sich nach einem Zuwachs von 6,7 Prozent
auf 755,4 Mio. Euro (2024: 708,1 Mio. Euro). Im Vergleich zum stagnierenden
Markt konnte die LV 1871 die laufenden gebuchten Beitragseinnahmen um 5,0
Prozent auf 636,2 Mio. Euro steigern. Das Einmalbeitragsvolumen wuchs - getragen
insbesondere durch fondsgebundenes Geschäft - um 16,8 Prozent auf 119,2 Mio.
Euro. Kapitalisierungsprodukte spielten dabei keine Rolle.
Der Rohüberschuss konnte um 15,1 Prozent auf 172,7 Mio. Euro gesteigert werden
(2024: 150,0 Mio. Euro). An diesem sehr guten Ergebnis werden die
Versicherungsnehmer im Zuge der Direktgutschrift in Höhe von 90,9 Mio. Euro und
der Zuführung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung in Höhe von 75,8 Mio.
Euro beteiligt. Das Eigenkapital wurde erneut um 6,0 Mio. Euro gestärkt und
beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 163,0 Mio. Euro. Die freie Rückstellung für
Beitragsrückerstattung stieg von 234,1 Mio. Euro auf 261,3 Mio. Euro.
Breit diversifizierte Kapitalanlage
Vor dem Hintergrund eines weiterhin volatilen Kapitalmarkts erzielte die LV 1871
mit ihren breit diversifizierten Kapitalanlagen eine marktüberdurchschnittliche
Nettoverzinsung von 2,8 Prozent (2024: 3,2 Prozent). Die Nettobewertungsreserven
lagen zum Stichtag 31. Dezember 2025 bei 242,2 Mio. Euro, was einer deutlich
marktüberdurchschnittlichen Reservequote von 4,1 Prozent (2024: 6,2 Prozent) im
Verhältnis zum Buchwert der Kapitalanlagen (5.893,3 Mio. Euro) entspricht. Die
durchschnittliche Reservequote in der Lebensversicherungsbranche war hingegen
negativ und lag nach vorläufigen Zahlen zum Stichtag bei -10,3 Prozent.
Finanzstärke - ausgezeichnet über Jahrzehnte
Grundlage des Unternehmenserfolgs ist die seit Jahrzehnten hohe finanzielle
Stabilität der LV 1871. Die internationale Ratingagentur Fitch Ratings zeichnet
die LV 1871 zum 21. Mal in Folge mit dem Finanzstärkerating A+ aus. Der
weiterhin stabile Ausblick ist ein deutliches Zeichen für die Zuverlässigkeit
des Unternehmens auch in der Zukunft. Auch Franke & Bornberg bestätigt die
außergewöhnliche Stabilität der LV 1871: Wie bereits im Vorjahr erreicht sie mit
der Bestnote "mmm+" ("hervorragend") den Spitzenplatz im
Map-Report-Bilanzrating.
Attraktive Absicherung und Vorsorge
Die sehr gute Neugeschäftsentwicklung im Jahr 2025 beruhte auf attraktiven
Absicherungs- und Vorsorgelösungen, die sich flexibel an veränderte Markt- und
Kundenanforderungen anpassen lassen. Getragen wird der Neugeschäftserfolg vor
allem von fondsgebundenen Vorsorgelösungen und der
Berufsunfähigkeitsversicherung.
Zukunft gestalten
Auch im Jahr 2025 führte die LV 1871 die Umsetzung ihrer Nachhaltigkeit
sstrategie konsequent fort und entwickelte ihr Nachhaltigkeitsengagement in den
definierten Handlungsfeldern Kapitalanlage, Produkt, Unternehmen und
nachhaltiges Engagement erfolgreich weiter. Im Geschäftsjahr 2025 konnte die LV
1871 ihre Position als attraktiver und moderner Arbeitgeber weiter festigen. Um
auch künftig effizient und nah an Kunden und Geschäftspartnern agieren zu
können, stärkte die LV 1871 ihre Daten- und Technologiekompetenz.
Pressekontakt:
Julia Hauptmann, Pressesprecherin, 089 / 55167 - 468,
mailto:julia.hauptmann@lv1871.de
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OTS: Lebensversicherung von 1871 a.G.