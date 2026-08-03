OTS: Lebensversicherung von 1871 a.G. / Zum 22. Mal in Folge: Fitch bestätigt ...

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Zum 22. Mal in Folge: Fitch bestätigt A+ für die LV 1871 - Ausblick
weiterhin stabil (FOTO)
München (ots) - Die internationale Ratingagentur Fitch Ratings zeichnet die
Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871) zum 22. Mal in Folge mit dem
Finanzstärkerating A+ aus. Der weiterhin stabile Ausblick ist ein deutliches
Zeichen für die Zuverlässigkeit des Unternehmens auch in der Zukunft.
"Das A+ Rating über mehr als zwei Jahrzehnte ist eine Bestätigung unserer
Kontinuität, Stabilität und langfristig hohen Finanzstärke. Das ist insbesondere
für Kundinnen und Kunden entscheidend, die langfristige Berufsunfähigkeits- und
Rentenversicherungsverträge abschließen. Dass Fitch unsere Finanzkraft nun
bereits zum 22. Mal in Folge mit A+ bewertet, ist deshalb ein starkes Signal -
für unsere Kundinnen und Kunden ebenso wie für unsere Geschäftspartner", sagt
Wolfgang Reichel, Vorstandsvorsitzender der LV 1871.
Kapitalausstattung und Unternehmensprofil überzeugen
In der aktuellen Analyse bescheinigt Fitch der LV 1871 eine "sehr starke
Kapitalausstattung" und ein "starkes Unternehmensprofil". Die Ratingeinschätzung
stützt sich auf das "extrem starke" Ergebnis des Prism Global-Kapitalmodells und
die hohe Solvency-II-Quote der LV 1871 Gruppe.
Als weiteren Erfolgsfaktor sieht Fitch die starke Position der LV 1871 in der
Berufsunfähigkeitsversicherung. Das Unternehmen zählt zu den "Top 10 Anbietern"
in Deutschland und gehört damit nach Einschätzung der Ratingagentur zu den
"führenden Berufsunfähigkeitsversicherern" in einem "wachsenden und rentablen
Geschäftsfeld".
Auch die Ertragslage beurteilt Fitch positiv. Die Ratingagentur beschreibt die
Erträge der LV 1871 als "stark" und "besser diversifiziert als bei vielen ihrer
Wettbewerber, was die Ertragslage des Unternehmens widerstandsfähiger gegenüber
makroökonomischen Veränderungen macht". Zudem attestiert sie eine "starke und
stabile" Rentabilität.
Das Kapitalanlagenmanagement bewertet Fitch erneut als "stark". Hervorgehoben
wird die "hohe Immobilienquote" mit einem Portfolio aus "risikoarmen Wohn- und
Gewerbeimmobilien in Deutschland". Das Asset- und Liability-Management
bezeichnet Fitch als "stark".
Pressekontakt:
Julia Hauptmann, Pressesprecherin, 089 / 55167 - 468,
mailto:julia.hauptmann@lv1871.de
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