OTS: LEGOLAND Billund Resort / LEGOLAND Billund verkündet größte Investition ...

LEGOLAND Billund verkündet größte Investition in der über 50-jährigen

Parkgeschichte / Themenbereich THE LEGO ® MOVIE[TM] World und das erste

Flying Theater Skandinaviens entstehen für 2020 (FOTO)

Billund, Dänemark (ots) -

Im Jahr 2020 eröffnet THE LEGO® MOVIE[TM] World im LEGOLAND

Billund mit drei neuen Fahrgeschäften und einem Kinderspielplatz. Die

Erweiterung um 5.000 m2 ist die bisher größte Investition des Parks

und beinhaltet das erste Flying Theater Skandinaviens.

Gestern hat das LEGOLAND Billund die Eröffnung von THE LEGO MOVIE

World für die nächste Saison bekannt gegeben. Die neue Themenwelt ist

in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Consumer Products entstanden und

bietet drei familienfreundliche Attraktionen. Inspiriert wurde der

Bereich von den Charakteren und Themen des weltweiten Blockbusters

THE LEGO MOVIE und THE LEGO MOVIE 2.

"Wir freuen uns sehr, hier im LEGOLAND Billund einen weiteren

neuen Themenbereich mit drei neuen Fahrgeschäften zu erhalten. Auf

diese Weise entsteht ein einzigartiges und durch und durch

themenorientiertes Erlebnis, und unsere Gäste tauchen in ihr

Lieblingsuniversum ein, das sie aus den LEGO Filmen kennen", sagt

Christian Woller, Direktor von LEGOLAND Billund.

Die erste Flying-Theater-Fahrt in Skandinavien

Ein weiteres Highlight ist das Flying Theater - das erste seiner

Art in einem Freizeitpark Skandinaviens. Während die Besucher

schweben, schauen sie sich einen fesselnden Film auf der riesigen

180-Grad-Leinwand an. Zusätzlich gibt es spannende Effekte, sodass

die Zuschauer bei der Fahrt beispielsweise mit Wind in den Haaren,

Nebel und Düften rechnen dürfen.

"Es ist immer aufregend, wenn wir eine neue Art von Fahrgeschäft

bekommen. Die große Leinwand und die Bewegungen geben Besuchern das

Gefühl, im Film zu fliegen, und das LEGO Thema funktioniert bei

dieser Art von Fahrt, bei der man in das LEGO Universum hineingezogen

wird, sehr gut", sagt Christian Woller.

Während des Fluges können sich die Gäste auf eine Reise ins All

freuen, an den Piraten vorbeifliegen und einige der bekannten

Bereiche der LEGO Filme erleben.

Fliegen in 14 Meter Höhe

Die THE LEGO® MOVIE[TM] World wird auch eine weitere Attraktion

für die größeren Gäste bieten: den Kunstflug. Hier steuern Besucher

ihr eigenes Flugzeug und entscheiden selbst, wie stark sich das

Flugzeug drehen soll.

"Diese Kunstflug-Tour macht wirklich großen Spaß und richtet sich

an die etwas älteren Kinder, die sich über höhere Geschwindigkeit

freuen, bevor sie ihr Flugzeug wieder sicher landen. Außerdem dürfen

sie keine Angst davor haben, auch mal auf den Kopf gestellt zu

werden", sagt Christian Woller.

Spaß für die ganze Familie

Ein weiterer zentraler Teil des Areals wird ein riesiger

Spielplatz mit einem zehn Meter hohen Spielturm. Im Mittelpunkt steht

der Weltraum, und die Kinder können unter anderem zwei große Rutschen

ausprobieren.

Außerdem besteht die Möglichkeit, die Aussicht von einer coolen

neuen Drop-Tower-Fahrt mit Unikitty von The LEGO® Movie 2[TM] zu

genießen. Ein zwölf Meter hoher Turm sorgt durch Auf- und Abfahrten

für Bauchkribbeln.

"Die THE LEGO® MOVIE[TM] World bietet eine wirklich gute Mischung

an Attraktionen für die ganze Familie. Daher freuen wir uns sehr, dem

LEGOLAND Freizeitpark einen weiteren großen Bereich hinzufügen zu

können", sagt Christian Woller.

THE LEGO® MOVIE[TM] World wurde in Zusammenarbeit mit Warner Bros.

Consumer Products und der LEGO® Gruppe entwickelt.

Fakten auf einen Blick - THE LEGO® MOVIE[TM] World

- Eröffnung: 2020

- Bereich: 5.000 m2

- LEGO Modelle: 40

- Fahrgestelle: Flying Theater, Kunstflug und Fallturm (Namen

werden später bekannt gegeben)

- Spielplatz: Mittelpunkt des Spielplatzes ist ein 10 Meter hoher

Spielturm für die 2- bis 5-Jährigen mit 2 Rutschen und lustigen

Spielmöglichkeiten.

- Foto-Optionen: Es gibt viele coole Foto-Optionen

- einschließlich Emmets Doppeldecker-Sofa.

- Thematisierung: Die THE LEGO® MOVIE[TM] World wird ein durch und

durch thematischer Bereich sein, in dem Gäste das Filmuniversum

betreten und die bekannten Filmgebiete besuchen können.

- Gesamtinvestition: die bisher größte für das LEGOLAND Billund

- Ort: Das neue Areal wird sich in dem Bereich hinter den X-treme

Racers befinden; Eingang sowohl vom Adventure Land als auch vom

Polar Land aus.

