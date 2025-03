OTS: Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung SAFE / SAFE-Index: Optimismus ...

SAFE-Index: Optimismus in DAX-Unternehmen wächst (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die Manager-Stimmung ist wegen guter Jahresabschlüsse

im März deutlich besser

"Feel good", "good momentum", "stable development": Die Sprache in

Finanzberichten und auf den Analystenkonferenzen der börsennotierten Unternehmen

in Deutschland wird positiver. In den letzten drei Monaten häufen sich

optimistische Formulierungen, während die negativen seltener werden. Statt "slow

growth" liest man nun öfter "attractive growth" - ein Indikator dafür, dass die

Unternehmen bessere Wachstumsaussichten sehen.

Der SAFE-Index zur Manager-Stimmung bildet diesen wachsenden Optimismus unter

den DAX-Unternehmen ab. Er steigt im März von -0,01 auf +1,09. Die Experten am

Leibniz -Institut SAFE sehen starke Jahresabschlüsse als Hauptgrund, warum die

Chefetagen auch optimistische Aussagen für 2025 treffen.

"Ein so starker Anstieg des Indexwertes zeigt, dass 2024 für viele Unternehmen

ein gutes Jahr war. Die Führungskräfte erwarten, dass sich der positive Trend

fortsetzt", sagt Florian Heider, Wissenschaftlicher Direktor des

Leibniz-Instituts für Finanzmarktforschung SAFE. Angesichts der guten Ergebnisse

haben die Manager in den jüngsten Earnings Calls deutlich weniger über

Restrukturierungsmaßnahmen gesprochen als Ende 2024.

Bereits in den Vorjahren beeinflussten die zu Beginn des Jahres veröffentlichten

Jahresabschlüsse und Earnings Calls den Stimmungs-Index positiv. "Der Anstieg

des SAFE-Index in diesem Jahr um mehr als eine Standardabweichung lässt sich

nicht allein mit saisonalen Effekten erklären," ergänzt Alexander Hillert,

Professor für Finance und Data Science, "Unsere Analyse der CEO- und

CFO-Aussagen zeigt: Der Optimismus für 2025 zieht sich durch viele Branchen.

Nach einem möglicherweise besser als erwarteten Jahr 2024 blicken die

DAX-Konzerne selbstbewusst nach vorn."

Top-Management sieht gute Perspektiven für 2025

Der SAFE-Index basiert auf einer automatisierten Textanalyse. Alexander Hillert

sucht in verfügbaren Protokollen und Berichten nach Zwei-Wort-Kombinationen mit

positiven oder negativen Signalwörtern. Besonders die Protokolle der

Analystenkonferenzen treiben den aktuellen Anstieg an positiven Begriffen.

Häufig fallen Formulierungen wie "strong financial", "strong EBITDA" und "good

momentum" in den Aussagen führender Manager und Managerinnen.

Eine Führungskraft erklärte: "2024 war für [unser Unternehmen] ein äußerst

erfolgreiches Jahr. Erstens haben wir eine starke finanzielle Outperformance

erzielt (...). [...] Mit Blick auf das Jahr 2025 sind wir gut aufgestellt, um

auf unseren Erfolgen aufzubauen und weiterhin eine starke finanzielle

Performance zu erzielen." (Original: 2024 has been an extremely successful year

for[the company].... First, we delivered a strong financial outperformance

(...). [...] As we look ahead to 2025, we are well positioned to build on our

successes and continue delivering strong financial performance.)

Ein weiteres Vorstandsmitglied betonte die Widerstandsfähigkeit seines

Unternehmens: "Unsere starke finanzielle Performance in 2024 zeigt die Stärke

unseres Unternehmens und macht uns zuversichtlich für die Zukunft." (Original:

Our strong financial performance in 2024 reflects our company's strength and

makes us confident for our future.)

Technologie-, Konsum- und Industriebranche treiben die Stimmung

Dabei beflügeln vor allem drei Branchen den jüngsten Stimmungsanstieg:

Technologie, zyklische Konsumgüter und Industrie. Das wird deutlich in Aussagen

wie " (...) eine sehr, sehr starke finanzielle Leistung" (Original:"...a very,

very strong financial performance"), " (...) wir gehen davon aus, dass diese

Marge auch im Jahr 2025 weitgehend stabil bei rund 43 % bleiben wird."

(Original:"... we expect this margin to remain broadly stable at around 43% also

in 2025.") oder " (...) [Das Unternehmen] hat trotz eines schwierigen

makroökonomischen Umfelds ein starkes Ergebnis für das vierte Quartal und das

gesamte Jahr erzielt, was die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells

unter Beweis stellt." (Original:"... [The company] has delivered a strong fourth

quarter and full-year results despite a challenging macroeconomic environment,

which demonstrates the resiliency of our business model.").

Besonders im Technologiesektor herrscht Optimismus - gestützt durch starke

Nachfrage und positive Geschäftsaussichten. Auch Konsumgüter profitieren von

stabiler Nachfrage. In der Industrie sorgen volle Auftragsbücher und

Effizienzsteigerungen für Zuversicht.

Der SAFE-Index zur Manager-Stimmung

Der SAFE-Index zur Manager-Stimmung misst monatlich, wie optimistisch oder

pessimistisch sich Führungskräfte börsennotierter Unternehmen in Deutschland

äußern. Entwickelt von Alexander Hillert und seinem Team am Leibniz-Institut für

Finanzmarktforschung SAFE, basiert der Index auf einer automatisierten

Textanalyse, die positive und negative Aussagen in Geschäftsberichten und

Analystenkonferenzen auswertet.

Die weiteren geplanten Veröffentlichungstermine im ersten Halbjahr 2025 sind:

- Mittwoch, 9. April

- Dienstag, 13. Mai

- Mittwoch, 11. Juni

