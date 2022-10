OTS: LEONINE Studios / LEONINE Studios erwirbt eine strategische ...

LEONINE Studios erwirbt eine strategische Minderheitsbeteiligung an

Toon2Tango (FOTO)

München (ots) - Die LEONINE Holding GmbH erwirbt mit Wirkung zum 14. Oktober

2022 25,1 Prozent der Anteile an der Toon2Tango GmbH & Co. KG in München. Mit

der Beteiligung ergänzt LEONINE Studios die starken bestehenden

Distributionskanäle im Kinder- und Familienbereich um die Entwicklung und

Produktion neuer IPs in den Genres Animation und Live-Action. Durch die

Transaktion und die Zusammenarbeit mit bestehenden Partnern deckt LEONINE

Studios nun die gesamte Wertschöpfungskette im Kids- und Family Entertainment

ab.

Toon2Tango wurde vor drei Jahren von dem erfahrenen und erfolgreichen

Management-Duo Hans Ulrich Stoef und Jo Daris gegründet, von denen u.a. die

internationale Hitserie MIA AND ME stammt, die sich u.a. mit insgesamt 104

Episoden in vier Serien-Staffeln und einem erfolgreichen Kinofilm zu einer

global etablierten Markenwelt entwickelt hat.

Fred Kogel, CEO der LEONINE Studios: "Zentraler strategischer Anspruch in

unseren Geschäftsfeldern ist es, möglichst immer die gesamte Auswertungskette

abzubilden. In der Kinder- und Familienunterhaltung sind wir bereits sehr

erfolgreich in den Bereichen Koproduktion, Kinoverleih, Home Entertainment und

Audio tätig, aktuell wieder mit DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 2. Mit der

Beteiligung an Toon2Tango ergänzen wir nun die Felder Entwicklung und Produktion

und vervollständigen damit unsere Wertschöpfung im Kids- und Family

Entertainment."

Bernhard zu Castell, Chief Distribution Officer bei LEONINE Studios: "Ulli Stoef

und Jo Daris haben ihr ausgezeichnetes Gespür für aussichtsreiche Stoffe und

ihre große internationale Vermarktungsexpertise im Laufe ihrer Karrieren

eindrucksvoll und nachhaltig unter Beweis gestellt. Wir freuen uns deshalb sehr,

dass wir unsere bisher bereits partnerschaftliche Zusammenarbeit nun mit einer

Unternehmensbeteiligung noch weiter intensivieren können. Animation ist bereits

ein essenzieller Teil unserer DNA. Wir kennen die Erfolgsfaktoren starker

Kinderunterhaltung und haben nun alle Komponenten vereint, die es uns

ermöglichen ganzheitliche Markenwelten im Kids- und Family Entertainment

aufzubauen und die Erfolgsstory gemeinsam weiterzuschreiben."

Hans Ulrich Stoef, CEO und Produzent bei Toon2Tango: "Seit einiger Zeit haben

wir über die notwendigen Schritte nachgedacht, die unser Start-up Toon2Tango auf

das nächste Level heben. Nach den ersten drei Jahren und einem großartigen Start

mit einer großen Anzahl von Entwicklungen und bereits vier Shows in Produktion,

begannen wir Gespräche, um den idealen strategischen Partner für uns zu finden.

Wir hatten eine Reihe von Optionen und sind davon überzeugt, dass wir mit

LEONINE Studios den perfekten Partner gefunden haben. Durch diese Verbindung

stärken wir unsere Marktposition und haben nun die volle Power einen bedeutenden

europäischen Player im Bereich Kinder- und Familienunterhaltung aufzubauen".

Toon2Tango präsentiert auf der MIPCOM erstmals die 26-teilige hybride Serie LILY

OF FAWONIA, die wie die internationale Hitserie MIA AND ME, dem Erfolgsmodell

aus Live-Action und Animation nachempfunden ist. Ebenfalls brandneu ist das

erste Live-Action Konzept MACARA'S CURSE, das in Zusammenarbeit mit Anjali

Taneja, der Schöpferin der Erfolgsserie HOUSE OF ANUBIS, entwickelt wird.

LEONINE Studios ist seit Jahren im Bereich der Kinder- und Familienunterhaltung

aktiv und hat als Koproduzent und Verleih zuletzt die Megahits DIE SCHULE DER

MAGISCHEN TIERE 1 + 2, DIE OLCHIS - WILLKOMMEN IN SCHMUDDELFING, DIE

HÄSCHENSCHULE, BIENE MAJA oder DER KLEINE RABE SOCKE in die Kinos gebracht. Im

Home Entertainment ergänzt LEONINE Studios die Kinoerfolge mit der Vermarktung

beliebter Properties wie HEIDI, DER GRÜFFELO und MIA AND ME. LEONINE Studios

erweitert seine marktführende Stellung im Bereich Bewegtbild Content seit

einiger Zeit mit der kontinuierlichen Entwicklung eines starken Audio-Segmentes.

Neben der Produktion von Original Content wie u.a. FC BAYERN TEAM CAMPUS und

SCHLEICH HORSE CLUB verlängert LEONINE erfolgreiche IPs wie LEGO NINJAGO, LEO

LESEMAUS oder WOODWALKERS in die Hörspiel-, Hörbuch- und Podcast-Welt.

Hans Ulrich Stoef war Gründungsaktionär der m4e AG, die er 2018 an Studio 100

Media verkaufte. Bei dem fusionierten Unternehmen Studio 100/m4e war Hans Ulrich

Stoef als CEO und Vorsitzender des Content Committees der Gruppe tätig. Bevor Jo

Daris mit Hans Ulrich Stoef Toon2Tango gründete, war er als Chief Content

Officer bei Studio 100 tätig. Er baute für das Unternehmen das internationale

Geschäft auf und war maßgeblich an der Übernahme von EM Entertainment und der

Eröffnung von Studio 100 Animation in Frankreich beteiligt.

Über LEONINE Studios:

LEONINE Studios ist ein unabhängiges deutsches Medienunternehmen. Der Fokus

liegt darauf, Zuschauer durch hochwertige Inhalte zu begeistern und Wegbegleiter

für kreative Talente zu sein.

Mit seinen drei Geschäftsbereichen LEONINE Production, LEONINE Distribution und

LEONINE Licensing deckt das Medienunternehmen die gesamte Wertschöpfungskette

des Bewegtbild-Marktes ab. LEONINE Studios produziert Spielfilme, Serien,

TV-Shows, Entertainment-Formate, Infotainment-Formate, Content für Social Media

Kanäle und koproduziert nationale und internationale Fiction-Formate. Hinter den

Produktionsmarken von LEONINE Studios, zu denen gebrueder beetz Filmproduktion,

hyperbole, i&u TV, Madame Zheng Production, Odeon Fiction, SEO Entertainment,

W&B Television und Wiedemann & Berg Film gehören, stehen preisgekrönte

Produzenten und hervorragende kreative Talente. LEONINE Studios vermarktet

eigenproduzierten und lizensierten Content in Kinos, auf digitalen Plattformen,

im Home Entertainment und bei TV-Sendern. Das Unternehmen verfügt über eine

marktführende Lizenzbibliothek mit Programmen aller Formate und Genres. Durch

die Unabhängigkeit des Unternehmens können alle Marktteilnehmer mit hochwertigen

Inhalten bedient werden - digitale Streaming-Anbieter, Pay-TV Partner ebenso wie

öffentlich-rechtliche und private Fernsehsender.

Über Toon2Tango:

Toon2Tango ist ein Boutique-Medienunternehmen, das sich auf die Kreation von

IPs, Entwicklung, Finanzierung, Produktion, Vertrieb und Markenbildung im

Bereich der Kinder- und Familienunterhaltung spezialisiert hat. Das Unternehmen

ist weltweit tätig und arbeitet mit allen Arten von IPs im Bereich der Kinder-

und Familienunterhaltung mit einem Schwerpunkt auf Animation. Toon2Tango

engagiert sich auch aktiv in der Kofinanzierung und der Akquisition von

qualitativ anspruchsvollen Programmen mit starker internationaler Relevanz.

