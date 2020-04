OTS: LichtBlick SE / Kartellamt und EU genehmigen Transaktion: ...

GO

Heute im Fokus

DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen freundlich -- Deutsche Bank mit Verlust -- VW erwartet Gewinneinbruch -- Daimler mit knappem Gewinn -- Airbus, Covestro, Alphabet, Starbucks im Fokus

Daimler-Chef fordert Kaufprämie auch für Vebrenner-Autos. Lufthansa-Tochter AUA hat in Österreich 767 Millionen Euro an Hilfen beantragt. Hamsterkäufe bescheren Carrefour Umsatzsprung. Telekom-Hauptversammlung soll am 19. Juni stattfinden. Risikovorsorge drückt auf Barclays-Gewinn. KRONES steigert Ergebnis trotz Umsatzrückgang.