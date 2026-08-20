OTS: LichtBlick SE / LichtBlick eMobility übernimmt Geschäftskundenbereich ...

20.08.26 09:18 Uhr

LichtBlick eMobility übernimmt Geschäftskundenbereich von Mer Germany

und stärkt Angebot für gewerbliche Ladeinfrastruktur

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Hamburg/Rottendorf/München (ots) -

- Portfolio von LichtBlick eMobility wächst um rund 7.000 Ladepunkte und

zusätzliche Expertise im B2B-Geschäft

- Mehr als 100 Millionen Euro Investitionen in Durchleitungsmodell,

Flottenelektrifizierung und Ladeinfrastruktur in den kommenden Jahren geplant

Die LichtBlick eMobility GmbH erweitert gezielt ihr Angebot für Geschäftskunden

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im Bereich Ladeinfrastruktur. Das Unternehmen mit Sitz in Rottendorf übernimmt

vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden zum 1. Oktober

den Geschäftskundenbereich der Mer Germany GmbH, einem führenden Anbieter und

Betreiber von Ladeinfrastruktur in Deutschland. Das gaben beide Unternehmen

heute bekannt.

Mit der Übernahme stärkt die LichtBlick eMobility GmbH ihre Position im Markt

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für gewerbliche Ladeinfrastruktur. Bestands- und Neukunden profitieren künftig

von einem erweiterten Angebot für die Elektrifizierung ihrer Fahrzeugflotten

sowie von digitalen Energie- und Ladelösungen aus einer Hand. Der

Geschäftskundenbereich der Mer Germany GmbH umfasst ein breites

Lösungsportfolio, einen etablierten Kundenstamm und ein erfahrenes Team mit

fundierter Branchenexpertise.

Künftig wird das Unternehmen als 100-prozentige Tochtergesellschaft der

LichtBlick eMobility GmbH weitergeführt. Rund 7.000 Ladepunkte in Deutschland

gehen in den Bestand der LichtBlick eMobility GmbH über. Der Standort in München

bleibt erhalten. Damit erweitert die LichtBlick eMobility GmbH ihre Expertise in

der Planung und Umsetzung von Ladeinfrastrukturprojekten für Geschäftskunden.

"Das Mer Business Charging-Geschäft findet bei der LichtBlick eMobility GmbH ein

neues Zuhause mit einer klaren Perspektive. In der Übergangsphase stehen wir

unseren Gewerbekunden weiterhin mit der gewohnten Zuverlässigkeit, Expertise und

Servicequalität zur Seite. Gleichzeitig ergeben sich mit der Übernahme durch die

LichtBlick eMobility GmbH weitere Möglichkeiten, das Angebot gezielt

weiterzuentwickeln und neue Mehrwerte zu schaffen. Die Verbindung von

langjähriger Ladeinfrastruktur-Erfahrung, Energiekompetenz und Innovation

schafft eine starke Grundlage, um Unternehmen und ihre Flotten auch zukünftig

mit wirkungsvollen Ladelösungen zu unterstützen", betont Jessica Schneider, Teil

der Geschäftsführung der Mer Germany GmbH.

"Durch die zunehmende Elektrifizierung von Unternehmensflotten wächst der Bedarf

an intelligenten und wirtschaftlichen Ladelösungen. Das neue Team wird uns dabei

unterstützen, dieses Marktpotenzial schneller zu erschließen und unser Angebot

für Geschäftskunden weiter auszubauen", sagt Sebastian Ewert, Geschäftsführer

der LichtBlick eMobility GmbH. "Das Durchleitungsmodell ist hierfür ein

zentraler Baustein." Im Zuge der Übernahme wird Sebastian Ewert in die

Geschäftsführung der 100-prozentigen Tochter eintreten.

LichtBlick eMobility treibt Durchleitungsmodell und Ladeinfrastruktur weiter

voran

Bereits heute bietet die LichtBlick eMobility GmbH an mehreren Standorten ihres

QuickCharge-Ladenetzes das Durchleitungsmodell an. Dienstwagenfahrer*innen

können somit ihren Unternehmensstromtarif unterwegs und unabhängig vom

jeweiligen Ladepunktbetreiber nutzen. Damit zählt das Unternehmen zu den

Vorreitern bei der praktischen Umsetzung des Durchleitungsprinzips an Ladesäulen

in Deutschland.

Gleichzeitig treibt das Unternehmen den Ausbau der Ladeinfrastruktur für den

Schwerlastverkehr voran. Als Teil eines Konsortiums hat die LichtBlick eMobility

GmbH den Zuschlag (https://www.lichtblick.de/presse/baden-wuerttemberg-schnellla

denetz-fuer-e-lkws-konsortium-lichtblick-regioladen-zuschlag-fuer-14-standorte/)

für 14 öffentliche Standorte in Baden-Württemberg erhalten. Insgesamt sind in

den kommenden Jahren Investitionen von mehr als 100 Millionen Euro

(https://www.lichtblick.de/presse/jahresbilanz-2025/) für den

E-Mobilitätsbereich geplant.

Über LichtBlick

Der 1998 gegründete Energieversorger LichtBlick ist Pionier für erneuerbaren und

intelligenten Strom. Bundesweit vertrauen bereits 2 Millionen Menschen in

Haushalten und Unternehmen auf die fairen und einfachen LichtBlick-Lösungen für

Energie, Wärme und Mobilität. LichtBlick betreibt das QuickCharge-Ladenetz für

E-Autos sowie Solarprojekte und künftig auch Batteriespeicher. Das Unternehmen

mit Sitz in Hamburg beschäftigt rund 700 Mitarbeitende und hatte im

Geschäftsjahr 2025/2026 einen Umsatz von 1,36 Milliarden Euro. LichtBlick ist

eine Tochter der Eneco Group, die sich den Zielen des Pariser Klimaabkommens

verpflichtet hat. http://www.lichtblick.de/

Über Mer

Als führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge steht Mer für einen

raschen Ausbau der Elektromobilität und eine effizientere Nutzung Erneuerbarer

Energien. Ob Ladeinfrastrukturlösungen für den öffentlichen Raum oder für

Unternehmen - die Mission von Mer ist es, Elektromobilität einfach für jeden

zugänglich zu machen.

Zum Angebot von Mer zählen Planung, Installation und Betrieb von öffentlichen

und firmeneigenen Ladestationen sowie die Bereitstellung von Hardware, eigenen

Apps und Portalen. Firmen- wie auch Privatkund*innen haben Zugriff auf ein

ständig wachsendes öffentliches Ladenetz von mehr als 36.200 eigenen mit 100

Prozent Ökostrom betriebenen Ladepunkten und Zugang zu über 780.000 Ladepunkten

und Ladehubs in Europa - und das alles mit Rückenwind von Statkraft, dem größten

Erzeuger Erneuerbarer Energien in Europa. de.mer.eco (https://eur03.safelinks.pr

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Pressekontakt:

Kontakt LichtBlick:

Ata Mohajer, Communication Manager

Tel. +49 40 63601087, mailto:ata.mohajer@lichtblick.de

LichtBlick SE, Klostertor 1, 20097 Hamburg

Kontakt Mer:

Matthias Knöller, Head of Marketing Mer Germany & Mer Austria

Tel. +49 1517 4544289, mailto:matthias.knoeller@mer.eco

Mer Germany GmbH, Technologiecampus 6, 94244 Teisnach

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/22265/6336735

OTS: LichtBlick SE