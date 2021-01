OTS: LikeMeat GmbH / The LIVEKINDLY Collective erweitert sein Markenportfolio ...

The LIVEKINDLY Collective erweitert sein Markenportfolio mit der

Übernahme der Marke No Meat von Iceland Foods (FOTO)

Berlin (ots) - Das Unternehmen The LIVEKINDLY Collective

(http://www.thelivekindlyco.com/), ein Zusammenschluss von etablierten Brands

und Start-Ups, das auf einem guten Weg ist, eines der größten pflanzenbasierten

Lebensmittelunternehmen der Welt zu werden, hat heute die Übernahme von No Meat

(https://www.no-meat.co.uk/) bekannt gegeben, der veganen Fleischersatzmarke von

Iceland Foods.

Mit diesem Abschluss kommt The LIVEKINDLY Collective seinem ehrgeizigen Ziel,

die weltweite Lebensmittelrevolution hin zu umweltfreundlichen

Fleischalternativen anzuführen, einen entscheidenden Schritt näher.

"Diese Übernahme ist die perfekte Ergänzung für unser momentanes Portfolio. Sie

stärkt unsere Position im Tiefkühlsektor der schnell wachsenden,

pflanzenbasierten Fleischersatzprodukte", sagt Domenico Speciale, General

Manager von LIVEKINDLY Collective in Großbritannien. "No Meat konnte mit seinen

vielfach ausgezeichneten, qualitativ hochwertigen und wohlschmeckenden Produkten

auf voller Linie überzeugen. Deswegen ist diese Übernahme für uns enorm wichtig,

um pflanzenbasierte Lebensmittel zur neuen Norm zu machen."

"Iceland Foods hat No Meat in den letzten Jahren sehr gut aufgebaut", so

Speciale weiter. "Ihr Ansatz, kontinuierlich neue Produkte zu entwickeln und

immer wieder für Abwechslung im Sortiment zu sorgen, war genau richtig. Wir sind

sehr stolz, No Meat bei The LIVEKINDLY Collective aufnehmen zu dürfen und diese

gute Entwicklung weiterführen zu können."

An der Spitze von The LIVEKINDLY Collective steht ein globales Team von

Führungskräften der Lebensmittelindustrie , die es sich zum Ziel gesetzt haben,

dass pflanzliche Lebensmittel der neue Standard werden. Das Unternehmen, das

Marken wie The Fry Family Food Co., LikeMeat, Oumph!, die digitale

Medienplattform LIVEKINDLY und jetzt No Meat unter einem Dach vereint, ist auf

dem besten Weg, ein robustes Ökosystem pflanzenbasierter Marken aufzubauen.

"No Meat mit ins Boot zu holen, war für uns der nächste logische Schritt. Sie

verfolgen die gleichen Ziele wie wir und fahren die gleiche Strategie. Bei No

Meat bekommt der umweltbewusste Kunde das, was er möchte - gesunde, nachhaltige

und vegane Produkte. Und das stimmt zu 100% mit dem überein, was wir uns auf die

Fahnen geschrieben haben: den Schutz unseres Planeten. Mit der Übernahme können

wir einen echten, rasanten Wandel der weltweiten Lebensmittelindustrie

bewirken", so Kees Kruythoff, CEO und Vorstandsvorsitzender von LIVEKINDLY

Collective.

Andrew Staniland, Trading Director für den Bereich Frozen bei Iceland Foods,

sagt zur Übernahme: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit The

LIVEKINDLY Collective. Durch diese Partnerschaft können wir auf der ganzen Welt

neue Kunden für unsere Marke No Meat gewinnen und das pflanzenbasierte

Produktsortiment von Iceland Foods in Großbritannien entscheidend erweitern."

"Durch den Aufbau von No Meat konnten wir der schnell wachsenden Nachfrage der

Konsumenten nach veganen Produkten gerecht werden und stehen heute dort, wo wir

sind", führt Staniland weiter aus. "No Meat hat die Marktführerschaft übernommen

und hat weltweit das größte Tiefkühl-Sortiment veganer Produkte, die nicht nur

hervorragend schmecken, sondern auch durch ein ausgezeichnetes

Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen. Durch den Absatz der anderen Marken von

The LIVEKINDLY Collective, Oumph!, LikeMeat und Fry's Family Food Co., der ab

April 2021 in den Filialen von Iceland und The Food Warehouse in Großbritannien

und Irland anlaufen wird, können wir unser Angebot im am schnellsten wachsenden

Lebensmittelsektor Großbritanniens nur stärken", so Staniland weiter.

"Die neue Partnerschaft beginnt im Januar 2021 mit dem Veganuary-Sale, bei dem

sich unsere Kunden auf viele neue, exklusive Produkte von No Meat freuen dürfen,

bei denen sie bares Geld sparen können."

"Zwei Marken von The LIVEKINDLY Collective, Fry's und Oumph! sind sogar

offizielle Sponsoren des Veganuary 2021

(https://veganuary.com/partner/livekindly/) ", ergänzt Kees Kruythoff. "Diese

globale Bewegung hat die Kraft, etwas zu verändern. Deswegen freue ich mich sehr

über diese Partnerschaft mit Iceland Foods."

