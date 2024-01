OTS: Lotto Baden-Württemberg / Lotto Baden-Württemberg knackt 2023 erneut ...

Die aktuelle Situation an den Aktienmärkten schaut sich Ingmar Königshofen heute ab 18 Uhr an und gibt Empfehlungen zu einzelnen Basiswerten. Neben Informationen zu den eingesetzten Derivaten gibt der Profi auch jede Menge geldwerte Tipps und Tricks rund ums Trading!

Um 18 Uhr live: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!

Heute im Fokus

UBS erhöht Carl Zeiss Meditec-Kursziel. Kursrutsch bei Zalando-Aktien setzt sich fort. sentix-Konjunkturindex sinkt im Januar. QIAGEN will 300 Millionen Dollar an Aktionäre ausschütten. Kabinenteil im Flug abgerissen - US-Airline lässt Boeings am Boden. US-Elektroautobauer Tesla wendet sich gegen Tarifbindung. Microsoft: 1,8 Millionen PCs in Deutschland mit unsicherem Windows-System.