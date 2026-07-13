OTS: LOTTO Bayern / GlücksSpirale-Halbjahresbilanz 2026: knapp 48 Millionen ...

13.07.26 10:34 Uhr

GlücksSpirale-Halbjahresbilanz 2026: knapp 48 Millionen Euro

Gewinnausschüttung und ein Umsatzplus von über sechs Prozent (FOTO)

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München (ots) - "Fast 48 Millionen Euro für unsere Spielteilnehmerinnen und

Spielteilnehmer! GlücksSpirale und Sieger-Chance haben im ersten Halbjahr 2026

in ganz Deutschland Grund zur Freude geschaffen." Diese positive Bilanz zieht

Dr. Carolin Kerschbaumer, GlücksSpirale-Vorsitzende im Deutschen Lotto- und

Totoblock und Präsidentin der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung zum

1. Halbjahr 2026.

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Bei der GlücksSpirale wurde eine Gesamtgewinnsumme in Höhe von rund 40,4

Millionen Euro ausbezahlt. Bei der Sieger-Chance wurden über 7,2 Millionen Euro

an Gewinnerinnen und Gewinner ausgeschüttet.

Im ersten Halbjahr 2026 verzeichnete die GlücksSpirale mit rund 118,2 Millionen

Euro ein deutliches Umsatzplus von über sechs Prozent, bei der Sieger-Chance

wurden insgesamt rund 13,1 Millionen Euro eingesetzt. Das sind über zwölf

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Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2025.

Bundesweit erzielten 36 Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmer mit ihren

GlücksSpirale-Spielaufträgen Hochgewinne von je 100.000 Euro.

Der höchste Gewinn des ersten Halbjahres wurde bei der

GlücksSpirale-Zusatzlotterie Sieger-Chance ausbezahlt: Eine Spielteilnehmerin

aus Bayern sicherte sich im Mai 2026 genau eine Million Euro.

Neun glückliche Gewinnerinnen und Gewinner erhalten durch ihre Teilnahme an der

Sieger-Chance jeweils monatliche Zahlungen von 5.000 Euro, zehn Jahre lang.

Über 2,6 Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke seit Gründung der

GlücksSpirale

Das Gemeinwohl gewinnt immer bei der GlücksSpirale. Seit ihrer Gründung fließen

die Zweckerträge der Lotterie an gemeinnützige Einrichtungen, die damit eine

Vielzahl an Projekten unterstützen können.

Aus den Erträgen der GlücksSpirale gingen im 1. Halbjahr bundesweit insgesamt

über 38,2 Millionen Euro an die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien

Wohlfahrtspflege, den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), die Deutsche

Stiftung Denkmalschutz und an regionale Organisationen, die auf Länderebene

insbesondere in den Bereichen Natur- und Umweltschutz gemeinnützig wertvolle

Arbeit leisten. Mit den Erträgen können diese gemeinnützigen Organisationen

wieder zahlreiche Projekte fördern.

Insgesamt stellte die GlücksSpirale seit ihrem Bestehen über 874 Millionen Euro

dem Sport, über 764 Millionen Euro der Wohlfahrt, über 614 Millionen Euro dem

Denkmalschutz und über 394 Millionen Euro für gemeinnützige Projekte den

regionalen Organisationen bereit. Das ergibt eine Summe von über 2,6 Milliarden

Euro.

Fast 67 Millionen Euro von der Sieger-Chance für den deutschen Spitzensport seit

2016

Aus den Erträgen der Sieger-Chance gingen im ersten Halbjahr 2026 über 1,5

Millionen Euro zusätzlich an den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB).

Fast 67 Millionen Euro hat die GlücksSpirale-Zusatzlotterie Sieger-Chance dem

Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) seit Mitte 2016 zur Förderung des

deutschen Spitzensports zur Verfügung gestellt.

Die GlücksSpirale bietet jede Woche bei einem Spieleinsatz von 5 Euro zzgl.

Bearbeitungsgebühr die Chance auf einen Kombigewinn aus 1,2 Millionen Euro

sofort plus zusätzlich 5.000 Euro monatlich, 20 Jahre lang - im Gesamtwert von

2,4 Millionen Euro. Zudem gibt es weitere Geldgewinne: von der Verdoppelung des

Einsatzes mit nur einer richtigen Endziffer bis hin zu 100.000 Euro.

Mit der Zusatzlotterie Sieger-Chance haben Spielteilnehmer Woche für Woche 3

Chancen auf 1 Million Euro sowie die Chance auf einen Gewinn von 5.000 Euro

monatlich - für zehn Jahre. Außerdem gibt es 2 Chancen auf 10.000 Euro.

Pressekontakt:

Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung

Leiterin Stabsstelle Unternehmenskommunikation & Pressestelle: Verena

Ober

Telefon: 089 28655-526

E-Mail: mailto:presse@lotto-bayern.de,

Internet: https://slsv-bayern.de/presse-news/pressemitteilungen/

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/132477/6313172

OTS: LOTTO Bayern