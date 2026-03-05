OTS: LVM Versicherung / LVM Versicherung: Mehr Verträge, mehr Kunden, starkes ...

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LVM Versicherung: Mehr Verträge, mehr Kunden, starkes Wachstum (FOTO)
Münster (ots) - Versicherer investiert in Personal und Digitalisierung
Die LVM Versicherung blickt auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2025
zurück. Wachstum, Ertrag, Sicherheit und vertrieblicher Erfolg prägen das
Ergebnis des Vorjahres. Gleichzeitig treibt das Unternehmen seine digitale
Transformation konsequent voran. Auch bei den Mitarbeitenden legt die LVM erneut
zu und baut ihr Recruiting weiter aus.
Anlässlich ihrer Mitgliederversammlung gab die LVM Versicherung jetzt die
Geschäftszahlen für das Jahr 2025 bekannt. Mit einem Beitragsplus von 8,9
Prozent auf 5,3 Milliarden Euro Beitragseinnahmen liegt das Wachstum der
Unternehmensgruppe deutlich über Marktniveau. Der Jahresüberschuss steigt mit
264 Millionen Euro auf einen neuen Höchststand. Der Versicherer profitiert dabei
von einem außergewöhnlich schadenarmen Jahr.
Vertrieblich stehen die Zeichen ebenfalls auf Wachstum: Der Vertragsbestand
erhöht sich auf 15,5 Millionen Verträge, zudem gewinnt die LVM über 333.000
Versicherungsnehmer hinzu. Seit Anfang 2026 sind es über vier Millionen
Kundinnen und Kunden, die dem Versicherer vertrauen. Auch in einem
außergewöhnlich schadenarmen Jahr stellt die LVM ihre Verlässlichkeit in der
Schadenbearbeitung unter Beweis. Dem Versicherer wurden 2025 rund 950.000
Schäden gemeldet.
Die Sicherheitskennzahlen unterstreichen die finanzielle Stärke der LVM: Das
Eigenkapital steigt um 7,5 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro, die Solvenzquoten
bleiben überaus stabil auf einem hohen Niveau.
Digitalisierung als Servicefaktor
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die Digitalisierung. Das digitale
Kundenportal "Meine LVM" zählt inzwischen mehr als 1,1 Millionen Nutzer. Mit der
"IT-Transformation 2030" arbeitet die LVM an einer umfassenden Modernisierung
ihrer Kernsysteme. Zusätzlich etabliert das Unternehmen LVM-eigene
KI-Anwendungen im Innen- und Außendienst.
Gezielter Personalausbau: Über 500 Neueinstellungen geplant
2025 hat die LVM zum zweiten Mal in Folge mehr als 400 Neueinstellungen im
Innendienst und im angestellten Außendienst realisiert. Für 2026 sollen es
erstmals über 500 neue Mitarbeitende werden. Damit begegnet die LVM einerseits
dem demografischen Wandel in ihrer Belegschaft und reagiert andererseits auf den
erhöhten Personalbedarf eines wachsenden Unternehmens. Mit zielgerichteten
Recruitingmaßnahmen und starker Nachwuchsförderung gewinnt und bindet die LVM
Versicherung neue Talente.
So ordnet LVM-Vorstandsvorsitzender Dr. Mathias Kleuker die Geschäftszahlen ein
"Die LVM Versicherung ist auch 2025 weit über Markt gewachsen. Die Zahlen zeigen
unsere wirtschaftliche Stärke. Im Konzernergebnis profitieren wir allerdings
auch von einem erstaunlich schadenarmen Jahr. In den kommenden Jahren
investieren wir massiv in Digitalisierung, moderne IT und neue Arbeitsformen.
Das macht uns schneller, noch serviceorientierter und zukunftsfähiger. Und wir
investieren auch in Menschen: in unsere Mitarbeitenden, unseren Vertrieb,
unseren Nachwuchs und neue Talente. Diese Kombination aus finanzieller
Stabilität, gezielter Nutzung des technologischen Fortschritts und menschlicher
Nähe zeichnet die LVM aus."
Details finden Sie unter
http://www.lvm.de/unternehmen/die-lvm/zahlen-und-fakten/zahlen-geschaeftszahlen
Pressekontakt:
Für weitere Informationen:
Nicola Flügemann
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Abteilung Kommunikation
LVM Versicherung
Kolde-Ring 21
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Telefon: 0251 702-1623
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