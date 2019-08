OTS: MARC O'POLO License AG / MARC O'POLO AG: Erfolgreiche Entwicklung, ...

MARC O'POLO AG: Erfolgreiche Entwicklung, Umsatzwachstum und

Ergebnissprung im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/19

Stephanskirchen (ots) - MARC O'POLO blickt auf ein erfolgreiches

Geschäftsjahr 2018/19 zurück, das am 31.05.2019 endete. Das

Unternehmen schließt mit einem Wachstum des Markenumsatzes von 7,3

Prozent auf 472 Millionen Euro ab und kann sein operatives Ergebnis

mehr als verdoppeln. MARC O'POLO erzielt damit das beste Ergebnis

seit fünf Jahren. Neben einer positiven Entwicklung im Kerngeschäft

zahlen vor allem Investitionen in Produkt und Marketing sowie die

konsequente zukunftsorientierte Ausrichtung interner Prozesse und

Strukturen darauf ein.

"Es ist uns sehr gut gelungen, Marke, Produkt und Kunde wieder

stärker in den Fokus zu rücken. Gleichzeitig wurden unsere

Investitionen in digitale Intelligenz zum Werttreiber für das

Unternehmen," sagt Dieter Holzer, CEO der MARC O'POLO AG.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte MARC O'POLO die führende

Position in der Premium Women's Wear mit einem Umsatzplus von 4,5

Prozent festigen. Besonders gut lief es mit einem Zuwachs von 15

Prozent im Bereich Men. MARC O'POLO DENIM, das sich vor allem an die

jüngere Zielgruppe richtet, schaffte ein Umsatzplus von 27 Prozent.

Für die bessere Positionierung im Spitzensegment launchte das

Unternehmen MARC O'POLO Pure, das zum Ende des Geschäftsjahres

erstmals ausgeliefert wurde.

Starkes Wachstum im Online-Geschäft, positive Bilanz im

stationären Handel: Mit 14,8 Prozent Steigerung entwickelt sich bei

MARC O'POLO sehr positiv das Online-Geschäft. Neben den eigenen

Online-Stores in 20 Ländern wurde der Online-Handel über Marktplätze

und den Relaunch des MARC O'POLO Member Programms qualitativ

weiterentwickelt. Im aktuellen Geschäftsjahr sollen weitere Shops in

neuen Ländern live gehen. Die MARC O'POLO eigenen stationären Retail

Stores verzeichnen ein flächenbereinigtes Wachstum von 5,9 Prozent

(like for like). Gleichzeitig haben sich nahezu alle Partnerflächen

mit einem flächenbereinigten Umsatzwachstum von 7 bis 15 Prozent

positiv entwickelt.

Profitables und nachhaltiges Wachstum im Fokus: Für das bereits

angelaufene Geschäftsjahr 2019/20 setzt MARC O'POLO weiterhin auf

profitables Wachstum. "Unser Fokus bleibt auf Produkt, Marketing und

digitalen Entwicklungen, mit dem Ziel, MARC O'POLO weiter im Modern

Premium Segment national und international zu profilieren", so Dieter

Holzer.

Ausgewählte Kennzahlen (Stand 31. Mai 2019)

Markenumsatz 472 Millionen Euro (+7,3

Prozent)

Vertrieb

Eigene Stores/Flagships 102

Franchise Stores 226

Shop in Store Partner 782

Handelspartner Multilabel 1.004

Distribution in 39 Ländern weltweit

BILDMATERIAL

https://drive.marc-o-polo.com/s/Rs6ei4A5pzcsWeb

OTS: MARC O'POLO License AG

newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127249

newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127249.rss2

Pressekontakt:

Albert Fetsch, Hofgartenstraße 1, D-83071 Stephanskirchen

Tel.:+49 (0)8036 90-1076, AlbertFetsch@marc-o-polo.com