OTS: Marktlink / Corona befeuert Verkaufswelle: 86 Prozent der ...

8. Ausgabe des Marktlink Corporate Governance Monitor 2021

86 Prozent der nordeuropäischen Unternehmer planen, ihr Unternehmen innerhalb

von zehn Jahren zu verkaufen - auch als Folge der Corona-Krise. Am wenigsten

positiv stehen Unternehmer in England einem Verkauf mit 51% gegenüber. In

Deutschland denken zwei Drittel (66%) der Unternehmer, die Zeit sei gut.

Auffallend ist in diesem Jahr, dass 77 % der deutschen Unternehmer den Kauf

eines Unternehmens wiederum ausdrücklich in Erwägung ziehen - und damit am

optimistischsten unter allen Ländern sind (Durchschnitt 72 %). Diese und weitere

Erkenntnisse liefert der achte Marktlink Company Takeover Monitor. Neben

Deutschland umfasste die Erhebung auch Belgien, Dänemark, die Niederlande,

Schweden und das Vereinigte Königreich.

"Viele Unternehmen haben die unsichere Stimmung der Corona-Krise hinter sich

gelassen und blicken wieder positiv nach vorne", sagt Tom Beltman von Marktlink.

"Die Welle an Käufen und Verkäufen, die Marktlink mit seinen jährlichen Umfragen

prognostiziert hat, hat zuletzt deutlich eingesetzt."

KPMG errechnete Mitte Oktober, dass der niederländische Markt für Fusionen und

Übernahmen wie alle weltweit auf Rekordkurs ist. In den ersten sechs Monaten des

Jahres 2021 fanden in den Niederlanden 55 % mehr Unternehmensfusionen und

-übernahmen statt als im gleichen Zeitraum des Jahres 2020.

Corona-Krise lässt Unternehmer über Verkauf nachdenken

Die Corona-Krise hat viele Unternehmer zum Nachdenken gebracht. 51% der

europäischen Unternehmer mit Verkaufsambitionen nennen Corona als Hauptgrund

dafür, dass sie über den Verkauf ihres Unternehmens nachdenken (2020: 37%).

Unter den europäischen Unternehmen überwiegt diese Denkweise vor allem bei den

deutschen Unternehmern mit 64%. In Belgien, das den Aussagen zufolge mit am

stärksten wirtschaftlich von den Auswirkungen betroffen ist, hat sich der Anteil

der Unternehmer, die aufgrund der Pandemie über einen Verkauf nachdenken, mehr

als verdreifacht (von 15 % auf 47 %).

Beltman: "Unternehmer haben sich in den letzten anderthalb Jahren Zeit zum

Reflektieren genommen. Sie haben begonnen, ihr Unternehmen aus einem deutlich

kaufmännischeren Blickwinkel zu betrachten. Sie fragen sich, was sie tun müssen,

um auch in Zukunft erfolgreich zu bleiben und welche Rolle sie einnehmen müssen.

Diese kaufmännische Haltung spiegelt sich auch darin wider, dass rund 80 % der

Unternehmer einen Teil des Unternehmenswertes mit weniger Risiko versehen

möchten. Damit ist sofort der Weg frei für Übernahmen durch

Private-Equity-Fonds. "Private-Equity-Fonds suchen Rendite. Gesunde Unternehmen

sind ein interessantes Investment. Die Kombination aus Kommerzialisierung und

viel Kapital am Markt treibt die zuvor prognostizierte Übernahmewelle an.

Angesichts der Zahlen und der Anzahl der Unternehmen ist ein Ende dieser Welle

nirgends in Sicht", sagt Beltman.

Während im Ausland die Frage des besten Preises das romantische Image einer

Unternehmensnachfolge in der eigenen Familie erodiert, verändert sich diese

Haltung in Deutschland nur allmählich. So würden 75% der niederländischen

Geschäftsinhaber das Geschäft sofort an einen Dritten verkaufen, wenn der

richtige Preis angeboten wird und nur 25 % der niederländischen Unternehmer

bevorzugen die Unternehmensnachfolge durch ein Familienmitglied. In Deutschland

hingegen werden entweder ein MBO (50%) oder aber der Verkauf an ein

Familienmitglied (57%) bevorzugt. In allen anderen Märkten wird der Verkauf an

einen externen Investor bevorzugt. Von allen untersuchten Ländern wählen die

Deutschen überraschenderweise "ein anderes Unternehmen" am seltensten unter die

Top 2.

Corona - größter Schaden in Deutschland und Dänemark

Europaweit gaben "nur" 25 % der Unternehmen an, dass ihr Umsatz durch die

Corona-Krise um mehr als 10 % gesunken sei; Auffallend ist, dass 30 % der

Unternehmen angaben, ihr Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Für die

größten Verluste scheint die Coronakrise in Dänemark und Deutschland

verantwortlich zu sein. Diese Länder geben an, während der Coronakrise am

meisten Umsatz einbüßen zu müssen (56 % der Unternehmen in Deutschland, 66 % der

Unternehmen in Dänemark).

70 % der Unternehmer geben ihrer Regierung eine zufriedenstellende Note für die

durchgeführte Corona-Politik. Unter allen befragten Unternehmen bewerten die

Deutschen die Corona-Politik ihrer eigenen Regierung mit 7,3 von 10 Punkten am

besten von allen. "Dies ist bemerkenswert hoch", so Beltman weiter, "angesichts

der Auswirkungen, die Corona auf den Umsatz der Befragten hatte. Es könnte aber

vom Verständnis dafür herrühren, dass eine so exportorientierte Nation wie

Deutschland in einem solchen globalen Krisenfall natürlich von harten

Exportrückgängen betroffen war. Es ist der Preis und die Achillesferse der hohen

Abhängigkeit der deutschen Industrie vom Export." Am unzufriedensten mit der

Corona-Politik ihrer Regierung waren die Schweden mit 5,9 von 10 Punkten.

Europa wird immer mehr zur Norm

In Sachen Internationalisierung macht der Markt für Unternehmensübernahmen

derzeit große Fortschritte. Die überwiegende Mehrheit der europäischen

Unternehmer erwartet im kommenden Jahrzehnt eine Zunahme internationaler

Übernahmen. 40% dieser Gruppe erwarten, dass die Akquisitionswelle hauptsächlich

zwischen europäischen Unternehmen stattfindet, während 12% der Meinung sind,

dass hauptsächlich amerikanische Unternehmen auf den europäischen Markt blicken.

Die Deutschen öffnen sich dem Ausland: 60 % von ihnen sind daran interessiert,

ihr Unternehmen im Ausland zu kaufen oder zu verkaufen. In den Niederlanden,

England und Schweden ist dies für 40% eine ernsthafte Option. Eine wachsende

Gruppe niederländischer Unternehmer (43%, +11% letztes Jahr) glaubt jedoch, dass

eine ausländische Akquisition aufgrund kultureller Unterschiede weniger

erfolgreich ist.

Beltman: "Wir können von einer Internationalisierung des Übernahmemarktes

sprechen. Bei 80 % unserer Transaktionen sitzen internationale Parteien am

Tisch. Dies führt bei etwa einem Drittel der Transaktionen zu einem Deal mit

einer internationalen Partei. Dieser Anteil nimmt von Jahr zu Jahr zu." Daher

spielen kulturelle Unterschiede bei Übernahmen eine zunehmende Rolle.

Unternehmer wissen sehr gut, dass Kultur und Präsenz vor Ort wesentliche

Erfolgsvoraussetzungen für nahezu jedes Unternehmen sind."

About Marktlink

Marktlink Mergers & Acquisitions celebrates its 25th anniversary this year.

Marktlink has grown into the largest SME takeover specialist with five offices

in the Netherlands, Düsseldorf, Antwerp and Copenhagen and over 120 employees

who help entrepreneurs with purchase and sales plans to realise their deals.

Since its inception, the company has overseen more than 1,000 successful

acquisitions and sales of companies with a deal value of between EUR 5 and 250

million. For more information about Marktlink Mergers & Acquisitions B.V. visit

http://www.marktlink.com.

