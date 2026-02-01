OTS: Mastercard Deutschland / Passkeys statt Passwörter: Junge Menschen ...
Passkeys statt Passwörter: Junge Menschen setzen auf Biometrie für
sicheres Bezahlen (FOTO)
Frankfurt/Main (ots) - Laut GfK-Studie Mastercard Payment Pulse nutzt besonders
die junge Generation biometrische Verfahren wie Fingerabdruck und
Gesichtserkennung
- Biometrie on- und offline: Jede:r Dritte zahlt bereits biometrisch - in der
Gen Z sogar mehr als die Hälfte.
- Sicherheit zuerst: 43 Prozent sehen Sicherheit als größten Vorteil, gefolgt
von Komfort (37 %) ohne Passwort oder PIN.
- Schlüssel der Zukunft: Passkeys ersetzen Passwörter und nutzen biometrische
Authentifizierung für sichere Onlinezahlungen - Tokenisierung schützt sensible
Daten.
- Stationärer Handel: Gesichtserkennung und neue Verfahren wie Handflächen- und
Irisscan sind Schlüsseltechnologien für kassenlose Geschäfte.
Junge Menschen treiben den Trend zu biometrischen Zahlungen voran: Fingerabdruck
und Gesichtserkennung ersetzen Passwörter und sorgen für maximale Sicherheit und
Komfort beim Bezahlen. Laut der repräsentativen GfK-Studie Mastercard Payment
Pulse zahlte bereits jede:r dritte Deutsche (34 %) biometrisch - in der
Generation Z sogar mehr als die Hälfte (52 %). Am häufigsten nutzen die
Befragten Biometrie zum Entsperren ihrer Smartphones (45 %), gefolgt von
Onlinebanking (34 %) und Onlinezahlungen (25 %). Bei den 18- bis 29-Jährigen
steigen die Quoten deutlich: Mehr als die Hälfte (52 %) setzt beim Banking auf
biometrische Authentifizierung, vier von zehn (41 %) beim virtuellen Shopping.
Etwa jede:r Fünfte (22 %) nutzt Biometrie auch beim mobilen Bezahlen in
Geschäften.
Biometrische Zahlungen: Sicher und bequem
Sicherheit bleibt das wichtigste Argument für den Einsatz biometrischer Merkmale
zur Verifizierung von Zahlungen: 43 Prozent der Deutschen nennen sie als größten
Vorteil, gefolgt von Komfort (37 %), da sie sich weder Passwort noch PIN merken
müssen. Auch Schnelligkeit (31 %) und einfache Umsetzung (27 %) spielen wichtige
Rollen. Wer bereits biometrisch bezahlt, setzt vor allem auf Fingerabdruck (74
%) und Gesichtserkennung (45 %), während Methoden wie Irisscan und Stimme
(jeweils 5 %) aktuell noch Nischenverfahren sind.
Insgesamt haben 59 Prozent der Befragten in den vergangenen zwölf Monaten
biometrische Authentifizierungsmethoden genutzt - bei den 18- bis 29-Jährigen
sogar 79 Prozent. Mehr als ein Drittel (37 %) kann sich vorstellen,
Gesichtserkennung nicht nur online, sondern auch an der Ladenkasse einzusetzen -
in der Generation Z sogar fast die Hälfte (49 %).
Schlüssel der Zukunft: Passkeys statt Passwörter
Beim Onlineshopping sind sichere und geschützte Zahlungen für zwei Drittel der
Deutschen (66 %) der wichtigste Faktor. Gleichzeitig empfinden vier von zehn (41
%) das Teilen persönlicher Informationen im Netz als schwierig. Fast jede:r
Dritte (29 %) zwischen 30 und 39 Jahren sieht vergessene Passwörter als größte
Hürde.
Der Mastercard Payment Passkey Service
(https://www.mastercard.com/de/de/personal/ways-to-pay/payment-passkeys.html)
steht für die Schlüssel der Zukunft: Onlinezahlungen werden über biometrische
Merkmale wie Fingerabdruck oder Gesichtsscan - alternativ per PIN -
authentifiziert. Die Vorteile: Biometrische Daten verbleiben sicher auf dem
Endgerät von Nutzer:innen und werden weder mit Mastercard noch mit Händlern
geteilt. Zusätzlich sorgt Tokenisierung dafür, dass sensible Daten durch
einmalige, verschlüsselte Codes (Token) ersetzt werden. Bis 2030 will Mastercard
gemeinsam mit seinen Partnern 100% Tokenisierung und Authentifizierung für
digitale Zahlungen erreichen - und den Online-Checkout damit sicherer, einfacher
und nutzerfreundlicher gestalten.
"Die aktuellen GfK-Daten zeigen deutlich: Biometrie ist im Alltag angekommen.
Besonders die jüngeren Verbraucherinnen und Verbraucher setzen beim Bezahlen
zunehmend auf biometrische Authentifizierung - und stellen dabei höchste
Ansprüche an Sicherheit", sagt Nikolaus Trzeschan, Country Manager Mastercard
Deutschland. "Sicherheit ist dabei immer auch eine Frage des Vertrauens. Mit
unseren Innovationen - von Passkeys über Tokenisierung bis hin zu modernen
biometrischen Verfahren - stellen wir sicher, dass Menschen überall nahtlos,
intuitiv und mit größtmöglichem Schutz bezahlen können. So schaffen wir ein
Bezahlerlebnis, das höchsten Sicherheitsstandards genügt und gleichzeitig
vollkommen selbstverständlich funktioniert."
Handflächen- und Irisscan: Schlüsseltechnologien im stationären Handel
Auch im stationären Handel gewinnen biometrische Verfahren an Bedeutung. Mehr
als ein Drittel der Deutschen (37 %) kann sich vorstellen, per Gesichtserkennung
in Geschäften ohne Kassiervorgang zu bezahlen (Grab & Pay) - bei den 30- bis
39-Jährigen sogar über die Hälfte (52 %). Mastercard erprobt hierfür neue
Technologien wie Handflächen- Gesichts- oder Irisscans, die es Kund:innen
ermöglichen, mit einem Lächeln oder Winken zu bezahlen. Im Mittelpunkt stehen -
wie bei allen biometrischen Innovationen von Mastercard - strenge Sicherheits-
und Datenschutzstandards: Biometrische Daten bleiben lokal auf dem Gerät und
werden nicht weitergegeben - an das Zahlungsnetzwerk gelangt ausschließlich das
Authentifizierungsergebnis.
Über die Studie "Mastercard Payment Pulse 2025"
Im Auftrag von Mastercard wurde mit dem GfK eBUS® eine repräsentative Stichprobe
von 1.004 Personen im Alter von 18 bis 74 Jahren online befragt. Die Befragung
zur Studie "Mastercard Payment Pulse 2025" wurde im Zeitraum vom 16. bis 20.
Oktober 2025 durchgeführt. Die Studie wird seit 2018 jährlich durchgeführt und
erschien bis 2024 unter dem Titel "Bezahlen als Teil des Einkaufserlebnisses".
Mit der Umbenennung in "Mastercard Payment Pulse" wird die kontinuierliche
Beobachtung von Trends im Bezahlverhalten unter einem neuen Namen fortgeführt.
Über Mastercard (NYSE: MA)
Mastercard stärkt die Wirtschaft und unterstützt die Menschen in mehr als 200
Ländern und Territorien weltweit. Gemeinsam mit unseren Kund:innen arbeiten wir
an einer nachhaltigen Wirtschaft, in der jede und jeder erfolgreich sein kann.
Wir bieten eine große Bandbreite an digitalen Zahlungsmöglichkeiten, die
Transaktionen einfach, sicher, smart und leicht zugänglich machen. Unsere
Technologien und Innovationen, Partnerschaften und Netzwerke bilden eine
einzigartige Kombination an Produkten und Lösungen, die Konsument:innen,
Unternehmen und Behörden helfen, ihr volles Potenzial zu erreichen.
http://www.mastercard.com
