OTS: Materna Information & Communications SE / Materna eröffnet Standort in ...

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Materna eröffnet Standort in Brüssel / Mehr Umsetzungskraft für
europäische Digitalvorhaben (FOTO)
Dortmund (ots) - Die Materna-Gruppe hat mit der Materna Belgium B.V. eine eigene
Tochter in der belgischen Hauptstadt gegründet. Mit dem Schritt reagiert Materna
auf die wachsende operative Verantwortung der EU beim Betrieb komplexer
digitaler Systeme.
Brüssel wird zum Zentrum digitaler Umsetzung
Digitale Regulierung und politische Leitplanken werden zunehmend in Brüssel
gestaltet. Gleichzeitig sind europäische Institutionen und Behörden selbst in
der Verantwortung, diese Vorgaben in komplexen IT-Systemen umzusetzen. Sie
agieren als Auftraggeber und Betreiber sicherheits- und verwaltungskritischer
Infrastrukturen mit hohen Anforderungen an Stabilität, Sicherheit und
Nachvollziehbarkeit.
Unterstützung für kritische digitale Infrastrukturen
Materna Belgium B.V. ist in Brüssel tätig und unterstützt künftig europäische
Institutionen, Mitgliedstaaten sowie Partner aus Verwaltung und Wirtschaft bei
der praktischen Umsetzung digitaler Vorhaben. Im Fokus stehen robuste IT- und
Datenarchitekturen sowie der sichere Betrieb digitaler Systeme in sensiblen und
regulierten Umfeldern.
"Europa entscheidet nicht nur über digitale Leitplanken. Europäische
Institutionen und Behörden müssen diese Vorgaben selbst in die Praxis
übertragen", sagt Michael Hagedorn, CEO der Materna-Gruppe. "Gerade dort, wo
Sicherheit, Stabilität und Vertrauen entscheidend sind, braucht es Partner mit
Umsetzungserfahrung. Als europäisches Unternehmen ist es für uns folgerichtig,
genau hier präsent zu sein."
Nähe zu europäischen Entscheidern
Toon Kockx übernimmt als Client Partner EU und Niederlassungsleiter die
Sales-Verantwortung in Brüssel. Er fungiert als Bindeglied zwischen politischen
Entscheidungsträgern und dem operativen Business.
"Viele europäische Behörden stehen unter erheblichem Umsetzungsdruck", so Kockx.
"Neue Programme und Anforderungen treffen auf bestehende Systeme und begrenzte
Ressourcen. Unser Fokus liegt darauf, diese Akteure konkret zu unterstützen,
damit digitale Lösungen im Alltag sicher, stabil und effizient umgesetzt werden
können."
Über Materna
Die Materna-Gruppe realisiert komplexe und geschäftskritische
Digitalisierungsprojekte für Konzerne, Mittelstand und öffentliche Verwaltung.
Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen vorläufigen Gruppenumsatz von 793
Millionen Euro und beschäftigt weltweit rund 4.500 Mitarbeitende. Mit dem
Strategieprogramm Elevate richtet Materna ihre Weiterentwicklung auf
nachhaltiges und profitables Wachstum aus. Im Fokus steht die verlässliche
Umsetzung anspruchsvoller Vorhaben - auch in sensiblen und regulierten
Umfeldern. Die Kompetenzen der Gruppe bündeln sich in vier strategischen
Dimensionen: Platform-based Transformation, Human x Digital, Artificial
Intelligence und Business Resilience. Als Familienunternehmen steht Materna für
verantwortungsbewusstes Handeln und wirtschaftlich tragfähige Umsetzungskraft.
Pressekontakt:
Materna Information & Communications SE
Sascha Rentzing
Tel.: +49 174 6970262
E-Mail: mailto:sascha.rentzing@materna.group
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