OTS: Materna Information & Communications SE / Materna eröffnet Standort in ...

Materna eröffnet Standort in Brüssel / Mehr Umsetzungskraft für

europäische Digitalvorhaben (FOTO)

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Dortmund (ots) - Die Materna-Gruppe hat mit der Materna Belgium B.V. eine eigene

Tochter in der belgischen Hauptstadt gegründet. Mit dem Schritt reagiert Materna

auf die wachsende operative Verantwortung der EU beim Betrieb komplexer

digitaler Systeme.

Brüssel wird zum Zentrum digitaler Umsetzung

Digitale Regulierung und politische Leitplanken werden zunehmend in Brüssel

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gestaltet. Gleichzeitig sind europäische Institutionen und Behörden selbst in

der Verantwortung, diese Vorgaben in komplexen IT-Systemen umzusetzen. Sie

agieren als Auftraggeber und Betreiber sicherheits- und verwaltungskritischer

Infrastrukturen mit hohen Anforderungen an Stabilität, Sicherheit und

Nachvollziehbarkeit.

Unterstützung für kritische digitale Infrastrukturen

Materna Belgium B.V. ist in Brüssel tätig und unterstützt künftig europäische

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Institutionen, Mitgliedstaaten sowie Partner aus Verwaltung und Wirtschaft bei

der praktischen Umsetzung digitaler Vorhaben. Im Fokus stehen robuste IT- und

Datenarchitekturen sowie der sichere Betrieb digitaler Systeme in sensiblen und

regulierten Umfeldern.

"Europa entscheidet nicht nur über digitale Leitplanken. Europäische

Institutionen und Behörden müssen diese Vorgaben selbst in die Praxis

übertragen", sagt Michael Hagedorn, CEO der Materna-Gruppe. "Gerade dort, wo

Sicherheit, Stabilität und Vertrauen entscheidend sind, braucht es Partner mit

Umsetzungserfahrung. Als europäisches Unternehmen ist es für uns folgerichtig,

genau hier präsent zu sein."

Nähe zu europäischen Entscheidern

Toon Kockx übernimmt als Client Partner EU und Niederlassungsleiter die

Sales-Verantwortung in Brüssel. Er fungiert als Bindeglied zwischen politischen

Entscheidungsträgern und dem operativen Business.

"Viele europäische Behörden stehen unter erheblichem Umsetzungsdruck", so Kockx.

"Neue Programme und Anforderungen treffen auf bestehende Systeme und begrenzte

Ressourcen. Unser Fokus liegt darauf, diese Akteure konkret zu unterstützen,

damit digitale Lösungen im Alltag sicher, stabil und effizient umgesetzt werden

können."

Über Materna

Die Materna-Gruppe realisiert komplexe und geschäftskritische

Digitalisierungsprojekte für Konzerne, Mittelstand und öffentliche Verwaltung.

Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen vorläufigen Gruppenumsatz von 793

Millionen Euro und beschäftigt weltweit rund 4.500 Mitarbeitende. Mit dem

Strategieprogramm Elevate richtet Materna ihre Weiterentwicklung auf

nachhaltiges und profitables Wachstum aus. Im Fokus steht die verlässliche

Umsetzung anspruchsvoller Vorhaben - auch in sensiblen und regulierten

Umfeldern. Die Kompetenzen der Gruppe bündeln sich in vier strategischen

Dimensionen: Platform-based Transformation, Human x Digital, Artificial

Intelligence und Business Resilience. Als Familienunternehmen steht Materna für

verantwortungsbewusstes Handeln und wirtschaftlich tragfähige Umsetzungskraft.

Pressekontakt:

Materna Information & Communications SE

Sascha Rentzing

Tel.: +49 174 6970262

E-Mail: mailto:sascha.rentzing@materna.group

http://www.materna.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/15295/6286431

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