OTS: Materna Information & Communications SE / Materna wächst zweistellig und ...

Materna wächst zweistellig und startet mit "Elevate" in die nächste

Entwicklungsphase / Die IT-Unternehmensgruppe setzt ihren

Wachstumskurs fort (FOTO)

Dortmund (ots) - Die IT-Unternehmensgruppe Materna, spezialisiert auf Beratungs-

und Digitalisierungsprojekte, hat ihren vorläufigen Gruppenumsatz im

Geschäftsjahr 2025 auf 795 Millionen Euro gesteigert - ein Plus von 11,8 Prozent

gegenüber dem Vorjahr (712 Millionen Euro). Das organische Wachstum lag bei 11,4

Prozent. In einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld bestätigt sich damit die

Stabilität und Leistungsfähigkeit des Kerngeschäfts.

"Unsere Kunden schätzen unsere Expertise, wenn Vorhaben komplex, sensibel oder

geschäftskritisch sind. Genau dort übernehmen wir Verantwortung für stabile und

sichere digitale Systeme und stehen für messbare Ergebnisse ein. Mut, Fokus und

Geschwindigkeit sind für uns keine Schlagworte, sondern Maßstab unseres

Handelns", erklärt Michael Hagedorn, CEO der Materna-Gruppe.

Elevate: klare Prioritäten für die nächste Phase

Mit dem Strategieprogramm Elevate richtet Materna ihre Weiterentwicklung auf

nachhaltige und profitable Expansion aus. Das Programm bündelt Maßnahmen zur

Weiterentwicklung von Organisation, Portfolio und Marktauftritt und stärkt die

Fähigkeit der Gruppe, anspruchsvolle Digitalisierungsprojekte auch unter

herausfordernden Rahmenbedingungen zuverlässig in den operativen Betrieb zu

überführen. Ziel ist es, den Umsatz bis 2027 auf rund eine Milliarde Euro zu

steigern und darüber hinaus bis 2029 ein jährliches zweistelliges Wachstum zu

erzielen.

Public Sector: Verantwortung für kritische Infrastrukturen

Der Public Sector entwickelte sich 2025 besonders dynamisch. Der Umsatz dieses

Unternehmensbereiches stieg um 18,4 Prozent auf 269 Millionen Euro. Impulse

kamen aus Infrastruktur-, Plattform- und Modernisierungsprojekten im

öffentlichen Umfeld. Besonders stark entwickelte sich das Tochterunternehmen

Materna Infrastructure Solutions, welches seinen Umsatz auf 35,7 Millionen Euro

mehr als vervierfachte. Auch der Bereich Public Sector der Materna SE legte um

8,2 Prozent zu. In diesem Umfeld trägt Materna maßgeblich zur Stabilität und

Verfügbarkeit zentraler digitaler Verfahren und Infrastrukturen bei.

cbs: Digitale Transformation bei Fertigungsunternehmen

cbs Corporate Business Solutions setzte seine positive Entwicklung fort und

erzielte einen Umsatz von 314 Millionen Euro - ein Anstieg um 14,5 Prozent. Das

Unternehmen profitiert von seiner globalen Aufstellung und seinem ganzheitlichen

Ansatz für digitale Business-Transformationen im SAP-Umfeld, insbesondere in der

Fertigungsindustrie.

Enterprise Service Management: europäische Präsenz gestärkt

Im Geschäftsbereich Enterprise Service Management erreichte die XMS Group einen

Umsatz von 191 Millionen Euro - ein Plus von 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Innerhalb des Segments entwickelte sich insbesondere die auf ServiceNow

spezialisierte agineo dynamisch und steigerte ihren Umsatz um 24,3 Prozent auf

69 Millionen Euro.

Das Geschäftsfeld wurde 2025 gezielt international ausgebaut. agineo weitete

ihre Aktivitäten auf die DACH-Region aus. Über die Tochterunternehmen der

Materna-Gruppe in Schweden und Norwegen wurden neue BMC-Kunden gewonnen und die

europäische Marktpräsenz weiter gefestigt. Neben ServiceNow und BMC spielt auch

OpenText eine zentrale Rolle im Enterprise-Service-Management-Geschäft.

"Enterprise Service Management entwickelt sich zunehmend zum strategischen

Steuerungsinstrument moderner Organisationen. Mit unseren starken Partnern und

unserer Branchenexpertise schaffen wir Lösungen, die Prozesse strukturiert

zusammenführen und dauerhaft tragfähig bleiben", erklärt Uwe Scariot,

verantwortlicher Vorstand der Materna-Gruppe.

Künstliche Intelligenz in sensiblen Umfeldern

Künstliche Intelligenz prägt zunehmend die Projekte der Unternehmensgruppe. In

Infrastruktur-, Plattform- und Servicevorhaben kommen KI-gestützte Komponenten

zum Einsatz. Sie automatisieren Abläufe und entwickeln Prozesse gezielt weiter.

Ein Beispiel ist AIDA (AI + IDE (Integrated Development Environment) + AGENT),

ein KI-gestützter Entwicklungsassistent, der Routineaufgaben in der

Softwareentwicklung automatisiert, Code generiert und Fehlerquellen erkennt.

Dadurch erhöht Materna Effizienz, Qualität und Geschwindigkeit komplexer

Digitalisierungsprojekte.

Ein weiteres Schlüsselprojekt ist NADiA (Net Asset Data intelligent Assistant),

ein KI-Agentensystem, das komplexe Datenwelten aus unterschiedlichen Systemen

per natürlicher Sprache zugänglich macht. Die Lösung versteht Informationen

systemübergreifend, verknüpft sie intelligent und übersetzt sie direkt in

nutzbare Ergebnisse und Prozessschritte. Ziel ist es, die Datenqualität messbar

zu verbessern, Fehlerquellen zu reduzieren und Fachkräfte im Arbeitsalltag

spürbar zu entlasten. Gemeinsam mit der Amprion GmbH wurde frühzeitig der

Übergang in den Regelbetrieb vereinbart.

Die Leistungsfähigkeit im Bereich KI-Services wird auch extern bestätigt: In der

aktuellen PAC RADAR-Studie "Leaders in AI-related Services for the German

Mittelstand" wird Materna in diesem Segment als "Best in Class" ausgezeichnet.

Verantwortungsbewusstes Handeln als Maßstab

Materna investierte 2025 allein in der Materna SE rund 9,5 Millionen Euro in

Innovationen, insbesondere in KI-basierte Lösungen, modulare

Plattformkomponenten und den Ausbau serviceorientierter Angebote.

"Profitabilität und Investitionsfähigkeit gehören für uns zusammen. Wir stärken

gezielt unsere Zukunftsfelder und sichern zugleich die Qualität unserer

Ergebnisse. Unsere solide Kapitalstruktur erlaubt es uns, Innovationen und

Internationalisierung aus eigener Kraft zu finanzieren und langfristig Wert zu

schaffen", erklärt Dr. René Rüdinger, CFO der Materna-Gruppe. Als

Familienunternehmen bleibt wirtschaftlich tragfähiges und

verantwortungsbewusstes Handeln der Maßstab.

Über Materna

Die Materna-Gruppe realisiert komplexe und geschäftskritische

Digitalisierungsprojekte für Konzerne, Mittelstand und öffentliche Verwaltung.

Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen vorläufigen Gruppenumsatz von 795

Millionen Euro und beschäftigt weltweit rund 4.500 Mitarbeitende. Mit dem

Strategieprogramm Elevate richtet Materna ihre Weiterentwicklung auf

nachhaltiges und profitables Wachstum aus. Im Fokus steht die verlässliche

Umsetzung anspruchsvoller Vorhaben - auch in sensiblen und regulierten

Umfeldern. Die Kompetenzen der Gruppe bündeln sich in vier strategischen

Dimensionen: Platform-based Transformation, Human x Digital, Artificial

Intelligence und Business Resilience. Als Familienunternehmen steht Materna für

verantwortungsbewusstes Handeln und wirtschaftlich tragfähige Umsetzungskraft.

Pressekontakt:

Materna Information & Communications SE

Sascha Rentzing

Tel.: +49 174 6970262

E-Mail: mailto:sascha.rentzing@materna.de

http://www.materna.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/15295/6218167

OTS: Materna Information & Communications SE