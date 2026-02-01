OTS: Materna Information & Communications SE / Materna wächst zweistellig und ...
Dortmund (ots) - Die IT-Unternehmensgruppe Materna, spezialisiert auf Beratungs-
und Digitalisierungsprojekte, hat ihren vorläufigen Gruppenumsatz im
Geschäftsjahr 2025 auf 795 Millionen Euro gesteigert - ein Plus von 11,8 Prozent
gegenüber dem Vorjahr (712 Millionen Euro). Das organische Wachstum lag bei 11,4
Prozent. In einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld bestätigt sich damit die
Stabilität und Leistungsfähigkeit des Kerngeschäfts.
"Unsere Kunden schätzen unsere Expertise, wenn Vorhaben komplex, sensibel oder
geschäftskritisch sind. Genau dort übernehmen wir Verantwortung für stabile und
sichere digitale Systeme und stehen für messbare Ergebnisse ein. Mut, Fokus und
Geschwindigkeit sind für uns keine Schlagworte, sondern Maßstab unseres
Handelns", erklärt Michael Hagedorn, CEO der Materna-Gruppe.
Elevate: klare Prioritäten für die nächste Phase
Mit dem Strategieprogramm Elevate richtet Materna ihre Weiterentwicklung auf
nachhaltige und profitable Expansion aus. Das Programm bündelt Maßnahmen zur
Weiterentwicklung von Organisation, Portfolio und Marktauftritt und stärkt die
Fähigkeit der Gruppe, anspruchsvolle Digitalisierungsprojekte auch unter
herausfordernden Rahmenbedingungen zuverlässig in den operativen Betrieb zu
überführen. Ziel ist es, den Umsatz bis 2027 auf rund eine Milliarde Euro zu
steigern und darüber hinaus bis 2029 ein jährliches zweistelliges Wachstum zu
erzielen.
Public Sector: Verantwortung für kritische Infrastrukturen
Der Public Sector entwickelte sich 2025 besonders dynamisch. Der Umsatz dieses
Unternehmensbereiches stieg um 18,4 Prozent auf 269 Millionen Euro. Impulse
kamen aus Infrastruktur-, Plattform- und Modernisierungsprojekten im
öffentlichen Umfeld. Besonders stark entwickelte sich das Tochterunternehmen
Materna Infrastructure Solutions, welches seinen Umsatz auf 35,7 Millionen Euro
mehr als vervierfachte. Auch der Bereich Public Sector der Materna SE legte um
8,2 Prozent zu. In diesem Umfeld trägt Materna maßgeblich zur Stabilität und
Verfügbarkeit zentraler digitaler Verfahren und Infrastrukturen bei.
cbs: Digitale Transformation bei Fertigungsunternehmen
cbs Corporate Business Solutions setzte seine positive Entwicklung fort und
erzielte einen Umsatz von 314 Millionen Euro - ein Anstieg um 14,5 Prozent. Das
Unternehmen profitiert von seiner globalen Aufstellung und seinem ganzheitlichen
Ansatz für digitale Business-Transformationen im SAP-Umfeld, insbesondere in der
Fertigungsindustrie.
Enterprise Service Management: europäische Präsenz gestärkt
Im Geschäftsbereich Enterprise Service Management erreichte die XMS Group einen
Umsatz von 191 Millionen Euro - ein Plus von 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Innerhalb des Segments entwickelte sich insbesondere die auf ServiceNow
spezialisierte agineo dynamisch und steigerte ihren Umsatz um 24,3 Prozent auf
69 Millionen Euro.
Das Geschäftsfeld wurde 2025 gezielt international ausgebaut. agineo weitete
ihre Aktivitäten auf die DACH-Region aus. Über die Tochterunternehmen der
Materna-Gruppe in Schweden und Norwegen wurden neue BMC-Kunden gewonnen und die
europäische Marktpräsenz weiter gefestigt. Neben ServiceNow und BMC spielt auch
OpenText eine zentrale Rolle im Enterprise-Service-Management-Geschäft.
"Enterprise Service Management entwickelt sich zunehmend zum strategischen
Steuerungsinstrument moderner Organisationen. Mit unseren starken Partnern und
unserer Branchenexpertise schaffen wir Lösungen, die Prozesse strukturiert
zusammenführen und dauerhaft tragfähig bleiben", erklärt Uwe Scariot,
verantwortlicher Vorstand der Materna-Gruppe.
Künstliche Intelligenz in sensiblen Umfeldern
Künstliche Intelligenz prägt zunehmend die Projekte der Unternehmensgruppe. In
Infrastruktur-, Plattform- und Servicevorhaben kommen KI-gestützte Komponenten
zum Einsatz. Sie automatisieren Abläufe und entwickeln Prozesse gezielt weiter.
Ein Beispiel ist AIDA (AI + IDE (Integrated Development Environment) + AGENT),
ein KI-gestützter Entwicklungsassistent, der Routineaufgaben in der
Softwareentwicklung automatisiert, Code generiert und Fehlerquellen erkennt.
Dadurch erhöht Materna Effizienz, Qualität und Geschwindigkeit komplexer
Digitalisierungsprojekte.
Ein weiteres Schlüsselprojekt ist NADiA (Net Asset Data intelligent Assistant),
ein KI-Agentensystem, das komplexe Datenwelten aus unterschiedlichen Systemen
per natürlicher Sprache zugänglich macht. Die Lösung versteht Informationen
systemübergreifend, verknüpft sie intelligent und übersetzt sie direkt in
nutzbare Ergebnisse und Prozessschritte. Ziel ist es, die Datenqualität messbar
zu verbessern, Fehlerquellen zu reduzieren und Fachkräfte im Arbeitsalltag
spürbar zu entlasten. Gemeinsam mit der Amprion GmbH wurde frühzeitig der
Übergang in den Regelbetrieb vereinbart.
Die Leistungsfähigkeit im Bereich KI-Services wird auch extern bestätigt: In der
aktuellen PAC RADAR-Studie "Leaders in AI-related Services for the German
Mittelstand" wird Materna in diesem Segment als "Best in Class" ausgezeichnet.
Verantwortungsbewusstes Handeln als Maßstab
Materna investierte 2025 allein in der Materna SE rund 9,5 Millionen Euro in
Innovationen, insbesondere in KI-basierte Lösungen, modulare
Plattformkomponenten und den Ausbau serviceorientierter Angebote.
"Profitabilität und Investitionsfähigkeit gehören für uns zusammen. Wir stärken
gezielt unsere Zukunftsfelder und sichern zugleich die Qualität unserer
Ergebnisse. Unsere solide Kapitalstruktur erlaubt es uns, Innovationen und
Internationalisierung aus eigener Kraft zu finanzieren und langfristig Wert zu
schaffen", erklärt Dr. René Rüdinger, CFO der Materna-Gruppe. Als
Familienunternehmen bleibt wirtschaftlich tragfähiges und
verantwortungsbewusstes Handeln der Maßstab.
Über Materna
Die Materna-Gruppe realisiert komplexe und geschäftskritische
Digitalisierungsprojekte für Konzerne, Mittelstand und öffentliche Verwaltung.
Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen vorläufigen Gruppenumsatz von 795
Millionen Euro und beschäftigt weltweit rund 4.500 Mitarbeitende. Mit dem
Strategieprogramm Elevate richtet Materna ihre Weiterentwicklung auf
nachhaltiges und profitables Wachstum aus. Im Fokus steht die verlässliche
Umsetzung anspruchsvoller Vorhaben - auch in sensiblen und regulierten
Umfeldern. Die Kompetenzen der Gruppe bündeln sich in vier strategischen
Dimensionen: Platform-based Transformation, Human x Digital, Artificial
Intelligence und Business Resilience. Als Familienunternehmen steht Materna für
verantwortungsbewusstes Handeln und wirtschaftlich tragfähige Umsetzungskraft.
