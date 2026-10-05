OTS: MaxSolar GmbH / MaxSolar sichert sich HoldCo-Finanzierung in Höhe von ...

05.10.26 10:02 Uhr

MaxSolar sichert sich HoldCo-Finanzierung in Höhe von 155 Millionen

Euro von Copenhagen Infrastructure Partners (FOTO)

Werbung

Traunstein (ots) - Die Finanzierung stärkt die Kapitalstruktur von MaxSolar,

indem bestehende Finanzierungen auf Holdingebene refinanziert werden, und stellt

zusätzliches Kapital für den Ausbau des Portfolios aus Photovoltaik-,

Co-Location-BESS- und Standalone-BESS-Projekten in Deutschland bereit.

- Die Finanzierung über 155 Millionen Euro durch von Copenhagen Infrastructure

Partners (CIP) verwaltete Fonds stärkt die bestehende Kapitalstruktur von

Werbung

MaxSolar und stellt neues Wachstumskapital bereit.

- Die Finanzierung unterstützt den Ausbau eines Portfolios von rund 1,3 GW an

Photovoltaik-, Standalone-BESS- und Co-Location-BESS-Projekten in Deutschland,

von denen bereits 465 MW in Betrieb sind.

Die MaxSolar GmbH, ein integrierter Entwickler und Betreiber von Infrastruktur

für erneuerbare Energien, Energiespeicherung, Wärme und Mobilität mit Hauptsitz

Werbung

in Traunstein, hat erfolgreich eine HoldCo-Fremdfinanzierung in Höhe von 155

Millionen Euro abgeschlossen, die von Fonds bereitgestellt wird, die von

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) verwaltet werden. Die Finanzierung

optimiert die bestehende Finanzierungsstruktur der MaxSolar-Holding und stellt

zugesagtes Kapital für den Ausbau eines Portfolios von rund 1,3 GW an

Photovoltaik- und Batteriespeicherprojekten in Deutschland bereit.

Die neue Finanzierung ersetzt die 2023 abgeschlossene HoldCo-Finanzierung, die

den Wandel von MaxSolar vom Projektentwickler und EPC-Dienstleister hin zu einem

unabhängigen Stromerzeuger (Independent Power Producer, IPP) für erneuerbare

Energien in Deutschland unterstützt hat. Neben der Refinanzierung stellt sie

flexibles Kapital zur Finanzierung von Projektinvestitionen während der Bauphase

sowie für ausgewählte Projektakquisitionen aus der eigenen Entwicklungsplattform

von MaxSolar bereit.

Das der Finanzierung zugrunde liegende Portfolio umfasst rund 1,3 GW und besteht

aus 912 MW Photovoltaikleistung, von denen bereits 440 MW in Betrieb sind, sowie

379 MW an Standalone- und Co-Location-Batteriespeichern, von denen bereits 25 MW

Co-Location-Kapazität in Betrieb sind. MaxSolar wird Projekte weiterhin von der

Entwicklung über die Realisierung bis in den langfristigen Eigenbestand führen

und durch die Kombination von Erzeugung und Speicherung den Wert jedes ans

Stromnetz angeschlossenen Megawatts weiter erhöhen.

Die Finanzierung wird von Fonds bereitgestellt, die von Copenhagen

Infrastructure Partners verwaltet werden. CIP ist ein globaler Fondsmanager und

einer der führenden Kapitalgeber für die europäische Energiewende. Die

Green-Credit-Strategie von CIP investiert in Projekte im Bereich erneuerbare

Energien sowie in Unternehmen, die den Ausbau moderner Energieinfrastruktur

vorantreiben in OECD-Märkten. Das Engagement unterstreicht das Vertrauen in die

Umsetzungskraft der MaxSolar-Plattform und deren starke Positionierung im

deutschen Markt.

Akereos Capital agierte als exklusiver Fremdkapitalberater von MaxSolar. Latham

and Watkins sowie A&O Shearman fungierten jeweils als Rechtsberater der

Kreditnehmer- beziehungsweise Kreditgeberseite. Fichtner Management Consulting,

Aurora Energy Research, Deloitte und Latham & Watkins führten die technische,

kommerzielle, steuerliche und rechtliche Due Diligence durch.

Christoph Strasser, CEO von MaxSolar:

"Diese Finanzierung gibt uns die Sicherheit einer langfristig zugesagten

Kapitalbasis, um Projekte von der Baureife bis zur Inbetriebnahme zu

realisieren. Gleichzeitig vereinfacht die Refinanzierung über einen einzigen

Finanzierungspartner eine Struktur, die im Laufe der Zeit zunehmend komplex

geworden war. CIP versteht den deutschen Markt und die wirtschaftlichen Vorteile

der Kombination von Batteriespeichern mit Photovoltaikprojekten. Das wird mit

jedem Projekt, das wir realisieren, wichtiger."

Jakob Groot, Partner bei Copenhagen Infrastructure Partners:

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit MaxSolar. Die Kombination aus

Entwicklung, Bau und langfristigem Eigentum innerhalb einer integrierten

Plattform passt hervorragend zum Investitionsprofil unserer

Green-Credit-Strategie. Das Unternehmen hat bereits einen bedeutenden Teil

seines Portfolios erfolgreich in Betrieb genommen, und diese Finanzierung ist

darauf ausgelegt, die nächste Wachstumsphase zu unterstützen."

Über MaxSolar GmbH:

Als ganzheitlicher Infrastrukturentwickler und Betreiber decken wir die gesamte

Wertschöpfungskette der neuen Energiewirtschaft ab. Mit Erneuerbaren Energien,

flexiblen Speicherlösungen und regionalen Wärme- und Mobilitätskonzepten stärken

wir die Resilienz der Versorgung und Wettbewerbsfähigkeit von Industrie-,

Techunternehmen sowie Kommunen. Zudem bietet MaxSolar Power Purchase Agreements

(PPAs) für eine langfristige und planbare Versorgung mit grünem Strom. Mit einer

Projektpipeline von 6,1 Gigawatt und sechs Standorten in Deutschland ist

MaxSolar sowohl regional als auch national aktiv.

http://www.maxsolar.com

Über Copenhagen Infrastructure Partners

Die 2012 gegründete Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) ist ein globaler

Fondsmanager und ein führender Investor im Bereich Energieinfrastruktur. CIP

verwaltet derzeit 15 Fonds, genießt das Vertrauen von mehr als 200 der weltweit

größten und anspruchsvollsten institutionellen Investoren und hat bislang rund

43 Milliarden Euro Kapital eingeworben CIP ist in mehr als 30 Ländern mit

Projekten vertreten und verfügt über ein Netzwerk von mehr als 2.300 Fachkräften

weltweit.

Über seine Fonds investiert CIP in Energieerzeugung aus Solar- und Windkraft,

Energiespeicherung, Übertragungs- und Verteilnetze, fortschrittliche Bioenergie,

CO2-arme Kraftstoffe sowie CO2-Abscheidung. Die Finanzierung für MaxSolar wird

von Fonds im Rahmen der Green-Credit-Strategie von CIP bereitgestellt, die

Fremdkapital für Projekte im Bereich erneuerbare Energien und Unternehmen die

den Ausbau moderner Energieinfrastruktur vorantreiben in OECD-Märkten zur

Verfügung stellt. Die zweite Fondsgeneration dieser Strategie, der CI Green

Credit Fund II, erreichte im März 2026 ein First Closing in Höhe von 1,3

Milliarden Euro bei einem Zielvolumen von 2 Milliarden Euro.

https://www.cip.com/

Über Nature Infrastructure Capital

NIC ist ein führender Investor entlang der gesamten Energiewertschöpfungskette

und investiert in erneuerbare Energien, dezentrale Energieplattformen,

Speicherlösungen, nachhaltige Mobilität, Energiemanagement- und

Effizienzlösungen sowie grünen Wasserstoff. NIC verfolgt einen langfristigen

Investitionsansatz und geht Partnerschaften mit führenden Unternehmen in seinen

Kernsegmenten ein, um nachhaltigen Mehrwert für Stakeholder, Bürgerinnen und

Bürger sowie Kommunen zu schaffen.

https://www.nicapital.com/

Über Greenvolt

Greenvolt, an dem KKR beteiligt ist, ist ein Unternehmen im Bereich erneuerbare

Energien und treibt Nachhaltigkeit, Innovation und die Energiewende voran. Das

Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Stromerzeugung aus

Restbiomasse, in der Greenvolt zu den führenden Betreibern Europas zählt;

Entwicklung von Photovoltaik- und Windenergieprojekten im Utility-Scale-Segment

mit einem Gesamtportfolio von 14,1 GW; sowie dezentrale Energieerzeugung.

Greenvolt ist in 19 Märkten auf drei Kontinenten vertreten.

https://greenvolt.com/

Pressekontakt:

Anastasia Segovia Astorga

Head of Energy Policy and Corporate Communications

Tel: +49 (0)151 18938015

E-Mail: mailto:publicaffairs@maxsolar.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/170503/6364688

OTS: MaxSolar GmbH