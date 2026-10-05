OTS: MaxSolar GmbH / MaxSolar sichert sich HoldCo-Finanzierung in Höhe von ...

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MaxSolar sichert sich HoldCo-Finanzierung in Höhe von 155 Millionen
Euro von Copenhagen Infrastructure Partners (FOTO)
Traunstein (ots) - Die Finanzierung stärkt die Kapitalstruktur von MaxSolar,
indem bestehende Finanzierungen auf Holdingebene refinanziert werden, und stellt
zusätzliches Kapital für den Ausbau des Portfolios aus Photovoltaik-,
Co-Location-BESS- und Standalone-BESS-Projekten in Deutschland bereit.
- Die Finanzierung über 155 Millionen Euro durch von Copenhagen Infrastructure
Partners (CIP) verwaltete Fonds stärkt die bestehende Kapitalstruktur von
MaxSolar und stellt neues Wachstumskapital bereit.
- Die Finanzierung unterstützt den Ausbau eines Portfolios von rund 1,3 GW an
Photovoltaik-, Standalone-BESS- und Co-Location-BESS-Projekten in Deutschland,
von denen bereits 465 MW in Betrieb sind.
Die MaxSolar GmbH, ein integrierter Entwickler und Betreiber von Infrastruktur
für erneuerbare Energien, Energiespeicherung, Wärme und Mobilität mit Hauptsitz
in Traunstein, hat erfolgreich eine HoldCo-Fremdfinanzierung in Höhe von 155
Millionen Euro abgeschlossen, die von Fonds bereitgestellt wird, die von
Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) verwaltet werden. Die Finanzierung
optimiert die bestehende Finanzierungsstruktur der MaxSolar-Holding und stellt
zugesagtes Kapital für den Ausbau eines Portfolios von rund 1,3 GW an
Photovoltaik- und Batteriespeicherprojekten in Deutschland bereit.
Die neue Finanzierung ersetzt die 2023 abgeschlossene HoldCo-Finanzierung, die
den Wandel von MaxSolar vom Projektentwickler und EPC-Dienstleister hin zu einem
unabhängigen Stromerzeuger (Independent Power Producer, IPP) für erneuerbare
Energien in Deutschland unterstützt hat. Neben der Refinanzierung stellt sie
flexibles Kapital zur Finanzierung von Projektinvestitionen während der Bauphase
sowie für ausgewählte Projektakquisitionen aus der eigenen Entwicklungsplattform
von MaxSolar bereit.
Das der Finanzierung zugrunde liegende Portfolio umfasst rund 1,3 GW und besteht
aus 912 MW Photovoltaikleistung, von denen bereits 440 MW in Betrieb sind, sowie
379 MW an Standalone- und Co-Location-Batteriespeichern, von denen bereits 25 MW
Co-Location-Kapazität in Betrieb sind. MaxSolar wird Projekte weiterhin von der
Entwicklung über die Realisierung bis in den langfristigen Eigenbestand führen
und durch die Kombination von Erzeugung und Speicherung den Wert jedes ans
Stromnetz angeschlossenen Megawatts weiter erhöhen.
Die Finanzierung wird von Fonds bereitgestellt, die von Copenhagen
Infrastructure Partners verwaltet werden. CIP ist ein globaler Fondsmanager und
einer der führenden Kapitalgeber für die europäische Energiewende. Die
Green-Credit-Strategie von CIP investiert in Projekte im Bereich erneuerbare
Energien sowie in Unternehmen, die den Ausbau moderner Energieinfrastruktur
vorantreiben in OECD-Märkten. Das Engagement unterstreicht das Vertrauen in die
Umsetzungskraft der MaxSolar-Plattform und deren starke Positionierung im
deutschen Markt.
Akereos Capital agierte als exklusiver Fremdkapitalberater von MaxSolar. Latham
and Watkins sowie A&O Shearman fungierten jeweils als Rechtsberater der
Kreditnehmer- beziehungsweise Kreditgeberseite. Fichtner Management Consulting,
Aurora Energy Research, Deloitte und Latham & Watkins führten die technische,
kommerzielle, steuerliche und rechtliche Due Diligence durch.
Christoph Strasser, CEO von MaxSolar:
"Diese Finanzierung gibt uns die Sicherheit einer langfristig zugesagten
Kapitalbasis, um Projekte von der Baureife bis zur Inbetriebnahme zu
realisieren. Gleichzeitig vereinfacht die Refinanzierung über einen einzigen
Finanzierungspartner eine Struktur, die im Laufe der Zeit zunehmend komplex
geworden war. CIP versteht den deutschen Markt und die wirtschaftlichen Vorteile
der Kombination von Batteriespeichern mit Photovoltaikprojekten. Das wird mit
jedem Projekt, das wir realisieren, wichtiger."
Jakob Groot, Partner bei Copenhagen Infrastructure Partners:
"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit MaxSolar. Die Kombination aus
Entwicklung, Bau und langfristigem Eigentum innerhalb einer integrierten
Plattform passt hervorragend zum Investitionsprofil unserer
Green-Credit-Strategie. Das Unternehmen hat bereits einen bedeutenden Teil
seines Portfolios erfolgreich in Betrieb genommen, und diese Finanzierung ist
darauf ausgelegt, die nächste Wachstumsphase zu unterstützen."
Über MaxSolar GmbH:
Als ganzheitlicher Infrastrukturentwickler und Betreiber decken wir die gesamte
Wertschöpfungskette der neuen Energiewirtschaft ab. Mit Erneuerbaren Energien,
flexiblen Speicherlösungen und regionalen Wärme- und Mobilitätskonzepten stärken
wir die Resilienz der Versorgung und Wettbewerbsfähigkeit von Industrie-,
Techunternehmen sowie Kommunen. Zudem bietet MaxSolar Power Purchase Agreements
(PPAs) für eine langfristige und planbare Versorgung mit grünem Strom. Mit einer
Projektpipeline von 6,1 Gigawatt und sechs Standorten in Deutschland ist
MaxSolar sowohl regional als auch national aktiv.
http://www.maxsolar.com
Über Copenhagen Infrastructure Partners
Die 2012 gegründete Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) ist ein globaler
Fondsmanager und ein führender Investor im Bereich Energieinfrastruktur. CIP
verwaltet derzeit 15 Fonds, genießt das Vertrauen von mehr als 200 der weltweit
größten und anspruchsvollsten institutionellen Investoren und hat bislang rund
43 Milliarden Euro Kapital eingeworben CIP ist in mehr als 30 Ländern mit
Projekten vertreten und verfügt über ein Netzwerk von mehr als 2.300 Fachkräften
weltweit.
Über seine Fonds investiert CIP in Energieerzeugung aus Solar- und Windkraft,
Energiespeicherung, Übertragungs- und Verteilnetze, fortschrittliche Bioenergie,
CO2-arme Kraftstoffe sowie CO2-Abscheidung. Die Finanzierung für MaxSolar wird
von Fonds im Rahmen der Green-Credit-Strategie von CIP bereitgestellt, die
Fremdkapital für Projekte im Bereich erneuerbare Energien und Unternehmen die
den Ausbau moderner Energieinfrastruktur vorantreiben in OECD-Märkten zur
Verfügung stellt. Die zweite Fondsgeneration dieser Strategie, der CI Green
Credit Fund II, erreichte im März 2026 ein First Closing in Höhe von 1,3
Milliarden Euro bei einem Zielvolumen von 2 Milliarden Euro.
https://www.cip.com/
Über Nature Infrastructure Capital
NIC ist ein führender Investor entlang der gesamten Energiewertschöpfungskette
und investiert in erneuerbare Energien, dezentrale Energieplattformen,
Speicherlösungen, nachhaltige Mobilität, Energiemanagement- und
Effizienzlösungen sowie grünen Wasserstoff. NIC verfolgt einen langfristigen
Investitionsansatz und geht Partnerschaften mit führenden Unternehmen in seinen
Kernsegmenten ein, um nachhaltigen Mehrwert für Stakeholder, Bürgerinnen und
Bürger sowie Kommunen zu schaffen.
https://www.nicapital.com/
Über Greenvolt
Greenvolt, an dem KKR beteiligt ist, ist ein Unternehmen im Bereich erneuerbare
Energien und treibt Nachhaltigkeit, Innovation und die Energiewende voran. Das
Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Stromerzeugung aus
Restbiomasse, in der Greenvolt zu den führenden Betreibern Europas zählt;
Entwicklung von Photovoltaik- und Windenergieprojekten im Utility-Scale-Segment
mit einem Gesamtportfolio von 14,1 GW; sowie dezentrale Energieerzeugung.
Greenvolt ist in 19 Märkten auf drei Kontinenten vertreten.
https://greenvolt.com/
Pressekontakt:
Anastasia Segovia Astorga
Head of Energy Policy and Corporate Communications
Tel: +49 (0)151 18938015
E-Mail: mailto:publicaffairs@maxsolar.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/170503/6364688
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