OTS: Mazars GmbH & Co. KG / Report zu Geschlechtergerechtigkeit: acht Mythen, ...

Report zu Geschlechtergerechtigkeit: acht Mythen, die Frauenkarrieren

ausbremsen

Frankfurt/Main (ots) -

- Expert*innen und Führungskräfte hinterfragen die acht hartnäckigsten

Vorurteile gegenüber Frauen im Beruf und zeigen Ansätze für einen

erfolgreichen Wandel zu mehr Diversity auf

- Self-Assessment-Tool bietet praktische Hilfe für Top-Manager*innen, die

Diversity und Inclusion in ihren Unternehmen fördern wollen

Trotz einiger Fortschritte bleibt Diversity in vielen Unternehmen weiterhin eine

große Herausforderung. Im Jahr 2019 waren weltweit nur 20 Prozent der

Vorstandsmitglieder Frauen. Zudem haben sich durch die Corona-Pandemie

Ungleichheiten wieder vergrößert. Mit den dahinterliegenden Mythen als Ursache

für dieses Problem haben sich nun die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Mazars

sowie der französische Think Tank "Observatory for Gender Balance" genauer

beschäftigt.

In ihrem gerade veröffentlichten englischsprachigen Report "Myths and barriers

preventing the progression of women" räumen Expert*innen und Führungskräfte mit

den folgenden acht Mythen auf, die mehr Geschlechterdiversität in Unternehmen im

Weg stehen:

- Mythos 1: Frauen besitzen keinen oder weniger Ehrgeiz

- Mythos 2: Mutterschaft ist mit einer Führungsposition nicht vereinbar

- Mythos 3: Die unsichtbare Frau - es gibt keine kompetente Kandidatin im

Talentpool

- Mythos 4: Frauen sind risikoscheu

- Mythos 5: Teilzeit ist mit einer Führungsrolle nicht vereinbar

- Mythos 6: Geschlechtsspezifische Ungleichheiten finden sich hauptsächlich am

oberen Ende der Karriereleiter

- Mythos 7: Das sind Männerberufe

- Mythos 8: Quoten basieren nicht auf Leistung, sind unfair gegenüber Männern

und bergen die Gefahr, dass inkompetente Frauen in Schlüsselpositionen

gelangen

Es gibt kein "aber" bei Diversity

Im Report berichten Führungskräfte von ihren Erkenntnissen, Beobachtungen,

Schwierigkeiten, aber auch ihren Lösungsansätzen und Überzeugungen auf dem

langen Weg zur Geschlechtergerechtigkeit. Die männlichen Interviewpartner wurden

u. a. darum gebeten, die Aussage "Ich würde gerne mehr Frauen unterstützen, aber

..." zu vervollständigen. "Von den befragten Männern haben 30 Prozent

kommentiert, dass es kein 'aber' geben sollte. Sie sagten, dass sie gerne mit

Frauen zusammenarbeiten, weil sie oft gut organisiert, einfühlsam sowie

entschlossen sind und Kund*innen wie auch Kolleg*innen zuhören. Allerdings

räumten sie alle ein, dass es eine ganze Reihe von Hindernissen gibt, die es

Frauen erschweren, Führungspositionen zu übernehmen", berichtet Christin Drüke,

Co-Autorin des Reports und Partnerin für Diversity & Inclusion bei Mazars in

Deutschland.

"Auch wenn es Fortschritte gegeben hat, insbesondere in Ländern, in denen

gesetzliche Frauenquoten eingeführt wurden, hat die Corona-Pandemie

Ungleichheiten noch verstärkt und bestätigt, dass viele Geschlechterstereotypen

fortbestehen und Hindernisse für den Aufstieg von Frauen in die Führungsebene

sind", erklärt Marie-Christine Mahéas, Co-Koordinatorin des "Observatory for

Gender Balance", Leiterin des Mazars Centre for Diversity & Inclusion und

Beraterin von CEOs und Vorständ*innen zu diesem Thema.

Hervé Hélias, CEO und Chairman der Mazars Group, dazu: "Neben Gleichberechtigung

und Fairness ist Diversity auch ein wirtschaftlicher Faktor. Sie ist eine Quelle

für Aufgeschlossenheit und mehr Performance. Sie fördert den Austausch, neue

Visionen und reduziert einseitige Entscheidungen. Diversity ist inzwischen ein

grundsätzliches Thema im Unternehmen, das auf höchster Führungsebene behandelt

werden muss."

Ist mehr Gesetzgebung der Weg zum Wandel?

Auf nationaler Ebene haben vor allem Länder mit Frauenquoten Fortschritte

erzielt. Frankreich setzt in diesem Bereich eine Benchmark und verzeichnet seit

2021 dank des Copé-Zimmermann-Gesetzes einen Frauenanteil von 46 Prozent in den

Verwaltungsräten. Verbesserungen konnten auch Italien, Deutschland und Belgien

erreichen - dank verbindlicher Quoten.

Caroline de La Marnierre erklärt: "Nach Angaben der UNO könnte das weltweite

Bruttoinlandsprodukt um 26 Prozent steigen, wenn die Unterschiede zwischen

Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt beseitigt würden. Konkrete Lösungen sind

also dringend erforderlich. Um diese Entwicklung anzustoßen, ist es wichtig, auf

allen Ebenen präzise und ehrgeizige Ziele für die Gleichstellung der

Geschlechter festzulegen und unternehmensintern zu diesem Thema anzuleiten."

"Der Abbau von Hindernissen erfordert einen internationalen Wandel in der

Einstellung und in der Art und Weise, wie an Diversity und Inclusion

herangegangen wird - der Schwerpunkt sollte weniger auf der Stärkung weiblicher

Führungsqualitäten als vielmehr auf systemischen Veränderungen des

Arbeitsumfelds und der Geschäftspraktiken liegen", ergänzt Cécile Kossoff,

Global Diversity and Inclusion Leader der Mazars Group.

Diversity-Management - ein Self-Assessment-Tool für Führungskräfte

Eine praktische Hilfe für Führungskräfte, die Diversity und Inclusion in ihren

Unternehmen fördern wollen, liefert ein Self-Assessment-Tool

(https://ceochecklist-genderdiversity.mazars.com/). Dieses hat Mazars zusammen

mit dem "Observatory for Gender Balance" auf Basis seiner "Six measures that

work" entwickelt. Im Selbst-Check können Top-Manager*innen online prüfen, ob

wirksame Maßnahmen im Unternehmen bereits umgesetzt wurden.

Hier den ganzen Report "Myths and barriers preventing the progression of women"

lesen (https://www.mazars.de/Home/ber-uns/Aktuelles/Presse-Medien/Publikationen/

Studien/Myths-barriers-preventing-progression-of-women).

Über Mazars

Mazars ist eine international integrierte Partnerschaft, die auf die Bereiche

Wirtschaftsprüfung, Steuern und Recht¹ sowie Accounting, Financial Advisory und

Consulting spezialisiert ist. Wir sind in über 90 Ländern und Regionen der Welt

tätig und greifen auf die Expertise von mehr als 44.000 Professionals zurück -

mehr als 28.000 in der integrierten Partnerschaft von Mazars und mehr als 16.000

über die Mazars North America Alliance -, um Mandant*innen jeder Größe in jeder

Phase ihrer Entwicklung zu unterstützen.

In Deutschland ist Mazars mit 129 Partner*innen und rund 1.800 Mitarbeiter*innen

an zwölf Standorten vertreten und gehört mit einem Jahresumsatz von über 204

Millionen Euro zu den führenden multidisziplinär aufgestellten Prüfungs- und

Beratungsgesellschaften.

¹Wenn nach den geltenden Landesgesetzen zulässig.

http://www.mazars.de

Pressekontakt:

Mazars GmbH & Co. KG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

Francois Tessmer

Marketing & Communication

Tel: 0170 372 68 98

E-Mail: mailto:francois.tessmer@mazars.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/75271/5364163

OTS: Mazars GmbH & Co. KG