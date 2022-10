OTS: McKinsey & Company / Studie: EU-Groß- und Einzelhandel benötigt bis 2030 ...

Studie: EU-Groß- und Einzelhandel benötigt bis 2030 bis zu 600 MRd.

Euro Investitionen in Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Fähigkeiten

Düsseldorf (ots) - Nachhaltigkeit, Digitalisierung und die Aus- und

Weiterbildung der Mitarbeiter:innen sind die drei großen Herausforderungen für

den Groß- und Einzelhandel in der EU. Um dem veränderten Verbraucherverhalten

gerecht zu werden, die Branche klimaneutral zu machen und auf das Wachstum des

eCommerce zu reagieren, müssen die Unternehmen aus der Handelsbranche in der EU

bis 2030 jedes Jahr 0,8 bis 1,6 Prozent ihres Umsatzes zusätzlich und damit

zwischen 315 und 600 Mrd. Euro investieren.

Das sind Kernergebnisse der Studie "Transforming the EU retail & wholesale

sector" die McKinsey & Company gemeinsam mit EuroCommerce durchgeführt hat. Für

die Studie befragten McKinsey und EuroCommerce 24 Unternehmen, darunter einige

der größten Groß- und Einzelhandelsunternehmen in der EU in den verschiedenen

Teilsektoren, wie Lebensmittel, Möbel, Bekleidung, Elektronik und Drogerie.

"Die dreifache Transformation ist eine große Herausforderung für die Branche,

aber auch eine Chance für alle - sowohl die Groß- und Einzelhändler als auch die

Verbraucher:innen und die Wirtschaft der EU. Sie kann einen schneller

wachsenden, umweltfreundlicheren und produktiveren Sektor hervorbringen, der ein

breiteres, nachhaltigeres und kundenfreundlicheres Angebot für Konsument:innen

bereithält", sagt Daniel Läubli, Senior Partner und Handelsexperte bei McKinsey.

Investitionslücke in Europa kann zur Belastung werden

Derzeit investieren die Unternehmen aus dem EU-Groß- und Einzelhandel jedoch

weniger als die Handelsunternehmen in anderen Regionen (3,6 Prozent in der EU

gegenüber 6,7 Prozent in Nordamerika für große Unternehmen), so dass die

Investitionslücke zu einer verringerten Wettbewerbsfähigkeit des europäischen

Groß- und Einzelhandels führen könnte. Weitere Herausforderungen wie die

Rekordinflation, die in die Höhe schießenden Energiepreise, Unterbrechungen der

Lieferkette, der Krieg in der Ukraine und die weiterhin präsente

COVID-19-Pandemie, veranlassen viele Unternehmen, Investitionen aufzuschieben,

um ihre Rentabilität zu schützen.

Die aktuelle Studie verschafft Einblicke, wie gut die Unternehmen in den drei

Transformationsbereichen - Nachhaltigkeit, Digitalisierung sowie

Fähigkeiten/Personal dastehen und welche Herausforderungen bis 2030 noch

bewältigt werden müssen. Zudem wurden zwei Szenarien entwickelt, welche

Investitionen Groß- und Einzelhandel bis 2030 tätigen müssten, um die Ziele und

Herausforderungen in allen drei Bereichen zu bewältigen.

Investitionen in Nachhaltigkeit, Digitalisierung sowie Fähigkeiten/Personal

Um die dreifache Transformation von Nachhaltigkeit, Digitalisierung sowie

Fähigkeiten/Personal zu schaffen, sollten Groß- und Einzelhandel bis 2030

folgende zusätzliche Investitionen tätigen:

- Nachhaltigkeit: Die Branche muss bis zu 335 Mrd. Euro investieren, um die

Nachhaltigkeit in ihren Wertschöpfungsketten im Einklang mit künftigen

Vorschriften voranzutreiben und die Auswirkungen der Energiepreisvolatilität

zu verringern. Gleichzeitig sollte der Handel eine aktive Rolle dabei spielen,

ein zusätzliches nachhaltigeres Angebot zur Verfügung zu stellen und

Konsument:innen dazu zu bewegen, nachhaltiger und gesünder zu konsumieren.

- Digitalisierung: Die digitale Transformation wird Investitionen von bis zu 230

Mrd. Euro erfordern, damit sich der Sektor zu einer echten Omnichannel-Branche

entwickeln kann, die den Kunden ein nahtloses Erlebnis zwischen den

verschiedenen Kanälen bietet. Die Investitionen ermöglichen es, die

Automatisierung in der gesamten Wertschöpfungskette voranzutreiben, die IT zu

modernisieren und Advanced Analytics zur Förderung von Wachstum und

betrieblicher Effizienz zu skalieren.

- Fähigkeiten/Personal: Groß- und Einzelhandel beschäftigen zusammen 26

Millionen Menschen in der EU. Die Branche steht großen Herausforderungen

gegenüber. Einerseits verändern sich bei Training/Ausbildung die Anforderungen

immer schneller, andererseits ringt die Branche mit einer großen Fluktuation

der Beschäftigten. Die Investitionen in diesem Bereich in Höhe von 25 bis 35

Mrd. Euro würden durch die erweiterten Fähigkeiten der Mitarbeiter:innen

nachgelagert auch einen Beitrag zur Transformation im Bereich Digitalisierung

und Nachhaltigkeit leisten.

"Händler können zum Motor der Dekarbonisierung der ganzen Wertschöpfungskette

werden und den ökologischen Auftrag nicht nur erfüllen, sondern maßgeblich

vorantreiben. Wichtig ist, dass sie bei der dreifachen Transformation

entschlossen handeln. Damit können Groß- und Einzelhandel ihre

Widerstandsfähigkeit erhöhen und neue Geschäftsmöglichkeiten jenseits des

traditionellen Handels erschließen", sagt Bartosz Jesse, Co-Autor der Studie und

Partner bei McKinsey.

Über McKinsey

McKinsey ist eine weltweit tätige Unternehmensberatung, die Organisationen dabei

unterstützt, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. Wir arbeiten mit

Klienten aus dem privaten, öffentlichen und sozialen Sektor zusammen, um

komplexe Probleme zu lösen und positive Veränderungen für alle Beteiligten zu

schaffen. Wir kombinieren mutige Strategien und transformative Technologien, um

Unternehmen dabei zu helfen, Innovationen nachhaltiger zu gestalten, dauerhafte

Leistungssteigerungen zu erzielen und Belegschaften aufzubauen, die für diese

und die nächste Generation erfolgreich sein werden. In Deutschland und

Österreich hat McKinsey Büros in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg,

Köln, München, Stuttgart und Wien. Weltweit arbeiten McKinsey Teams in mehr als

130 Städten und 65 Ländern. Gegründet wurde McKinsey 1926, das deutsche Büro

1964. Globaler Managing Partner ist seit 2021 Bob Sternfels. Managing Partner

für Deutschland und Österreich ist seit 2021 Fabian Billing.

Erfahren Sie mehr unter: https://www.mckinsey.de/uber-uns

About EuroCommerce

EuroCommerce is the principal European organisation representing the retail and

wholesale sector. It embraces national associations in 29 countries and 5

million companies, both leading global players such as Carrefour, Ikea, Metro

and Tesco, and many small businesses. Retail and wholesale provide a link

between producers and 500 million European consumers over a billion times a day.

It generates 1 in 7 jobs, providing a varied career for 29 million Europeans,

many of them young people. It also supports millions of further jobs throughout

the supply chain, from small local suppliers to international businesses.

EuroCommerce is the recognised European social partner for the retail and

wholesale sector.

Sie haben Rückfragen? Wenden Sie sich bitte an:

Adriana Clemens, Telefon 0211 136-4503,

E-Mail: mailto:adriana_clemens@mckinsey.com

http://www.mckinsey.de/news

Alle Pressemitteilungen im Abo unter https://www.mckinsey.de/news/kontakt

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/14454/5354719

OTS: McKinsey & Company