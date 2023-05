OTS: McKinsey & Company / Weltwirtschaft: Erhalt des Wohlstands nur mit ...

Weltwirtschaft: Erhalt des Wohlstands nur mit höherer Produktivität

Düsseldorf (ots) - Das Nettovermögen der Welt ist so hoch wie nie zuvor: Die

Summe der Vermögenswerte aus Immobilien, Landbesitz, Infrastruktur, Maschinen

und geistigem Eigentum lag Ende 2022 bei 630 Bio. US-Dollar. Damit hat sich das

Nettovermögen in den vergangenen zwei Jahrzehnten nahezu vervierfacht.

Allerdings: Ein grosser Teil dieses Zuwachses, 160 Bio. US-Dollar, existiert

wegen der Inflation der Vermögenspreise nur auf dem Papier - während das

Wirtschaftswachstum schwach blieb, die Ungleichheit zunahm und jeder investierte

US-Dollar 1,90 US-Dollar Schulden erzeugte. Dies geht aus der neuen Studie "The

future of wealth and growth hangs in the balance " des McKinsey Global Institute

(MGI) hervor. Für die Analyse hat das MGI die Weltwirtschaft mit Hilfe von

Bilanzierungsmethoden, wie sie aus der Unternehmenswelt bekannt sind,

analysiert, anstatt wie üblich anhand des BIP.

Vier Szenarien möglich - nur eines positiv

"Die Botschaft aus unserer Analyse ist klar", sagt Eckart Windhagen, Senior

Partner im Frankfurter Büro von McKinsey und Co-Autor der Studie. "Es gilt, das

Produktivitätswachstum zu beschleunigen. Dieses positive Szenario ähnelt in

gewisser Weise der Zeit des sehr schnellen Produktivitätswachstums in den USA in

den späten 1990er und frühen 2000er Jahren. Die Bilanz wächst, aber weniger

schnell als das BIP, und ist daher gesünder und nachhaltiger." Dafür müsste das

vorhandene Kapital viel stärker in Bereiche investiert werden, die die

Wirtschaft produktiver machen. Windhagen: "Dazu gehören nicht nur die

Digitalisierung und die Automatisierung, beispielsweise mit Hilfe von

künstlicher Intelligenz - sondern auch Investitionen in die grüne Transformation

unserer Infrastruktur und Energiesysteme."

In den vergangenen zwei Jahrzehnten sind Nettovermögen, Vermögenswerte und

Schulden deutlich schneller gewachsen als die Wirtschaftsleistung. Damit stehen

die beiden vergangenen Jahrezehnte in deutlichem Kontrast zum historischen

Verlauf des globalen Reichtums- und Schulden-Aufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg.

Vor der Jahrtausendwende folgte das Wachstum des weltweiten Nettovermögens

weitgehend dem BIP-Wachstum. Doch ab ca. dem Jahr 2000 entwickelten sie sich

auseinander. In Deutschland, zum Beispiel, stieg das Nettovermögen von 2000 bis

2021 vom 4,6-fachen auf das 6,2-fache des BIP. Im Gegensatz dazu verlief das

Produktivitätswachstum nur schleppend und fiel in den G-7-Ländern von 1,8

Prozent pro Jahr zwischen 1980 und 2000 auf 0,8 Prozent von 2000 bis 2018. Grund

für diese Entwicklungen waren eine Flut von Geld - Ersparnisse und

Neuverschuldung - bei gleichzeitig massivem Rückgang der Neuinvestitionen.

"Das rein bewertungsgetriebene Wachstum der Vermögenswerte ist ebenso wenig

nachhaltig wie der fortwährende Anstieg der Verschuldung", erläutert Jan

Mischke, MGI-Partner in Zürich und Co-Autor der Studie. "Wir steuern auf eine

Ära zu, die grundsätzlich anders aussieht als das, was wir aus den vergangenen

20 Jahren gewohnt sind." Die MGI-Studie analyisert vier mögliche Szenarien für

Inflation, Zinssätze und Wachstum bis 2030 und deren Auswirkungen auf

Immobilien, Aktien und Schulden.

- Im Szenario "Return to past era" könnte sich die Volatilität als vorübergehend

erweisen und die Ausweitung des Balance Sheets danach wieder aufgenommen

werden. Ersparnisse und billige Kredite würden erneut die Preise bestehender

Vermögenswerte in die Höhe treiben, statt in produktive Investitionen zu

fließen.

- Im Szenario "Higher for longer" würden Haushalte weniger sparen und

Investitionen z.B. zur Bekämpfung der Klimaerwärmung deutlich zunehmen. Das

würde Inflationsdruck und Zinsniveau nachhaltig erhöhen. Es gäbe Parallelen

zur Zeit der hohen Inflation in den 1970er Jahren.

- Im schlimmsten Fall - einem "Balance sheet reset"-Szenario würden als Reaktion

auf steigende Zinsen der Wert von Aktien und Immobilien drastisch zurückgehen.

US-Aktien und -Immobilien könnten beispielsweise bis 2030 inflationsbereinigt

um mehr als 30 Prozent fallen. Ähnlich wie in Japan nach dem Platzen der

Immobilien- und Aktienblase in den 1990er Jahren käme es zu einem langwierigen

und nicht immer erfolgreichen Abbau der Verschuldung und sehr niedrigem

Wachstum.

- Das bei weitem wünschenswerteste Szenario ist das der

"Produktivitätsbeschleunigung", bei dem die Wirtschaftsleistung das rasante

Wachstum der Vermögensbilanz aufholt. Nur dieses Szenario kombiniert ein

starkes Einkommens- und Vermögenswachstum mit einer gesunden Bilanz.

Die Studie zum Download finden Sie unter: https://mck.co/GBS2023

Hintergrund

Das McKinsey Global Institute (MGI) erstellt als Forschungseinrichtung von

McKinsey & Company regelmäßig Studien zu ökonomischen Fragen und Trends.

Gegründet wurde der Think Tank 1990 in Washington D.C.

McKinsey ist eine weltweit tätige Unternehmensberatung, die Organisationen dabei

unterstützt, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. Wir arbeiten mit

Klienten aus dem privaten, öffentlichen und sozialen Sektor zusammen, um

komplexe Probleme zu lösen und positive Veränderungen für alle Beteiligten zu

schaffen. Wir kombinieren mutige Strategien und transformative Technologien, um

Unternehmen dabei zu helfen, Innovationen nachhaltiger zu gestalten, dauerhafte

Leistungssteigerungen zu erzielen und Belegschaften aufzubauen, die für diese

und die nächste Generation erfolgreich sein werden. In Deutschland und

Österreich hat McKinsey Büros in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg,

Köln, München, Stuttgart und Wien. Weltweit arbeiten McKinsey Teams in mehr als

130 Städten und über 65 Ländern. Gegründet wurde McKinsey 1926, das deutsche

Büro 1964. Globaler Managing Partner ist seit 2021 Bob Sternfels. Managing

Partner für Deutschland und Österreich ist seit 2021 Fabian Billing.

Erfahren Sie mehr unter: https://www.mckinsey.de/uber-uns

