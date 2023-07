OTS: McMakler / Marktreport: Immobilienpreise stabilisieren sich - bei ...

Marktreport: Immobilienpreise stabilisieren sich - bei niedriger

Energieeffizienz droht deutlicher Preisabschlag (FOTO)

Berlin (ots) -

- Nur noch leichter Rückgang der Immobilienpreise in Q2 2023 von im Schnitt 0,7

Prozent zum Vorquartal

- Überdurchschnittlich sinkende Preise in den deutschen A-Städten

- Deutliche Preisabschläge für Immobilien mit schlechter Energieeffizienz

- CEO Felix Jahn: "Der flächendeckende Preisrückgang von Wohnimmobilien hat

voraussichtlich sein Ende gefunden."

Der Preisverfall bei Wohnimmobilien hat sich nach aktuellen Daten von McMakler

zuletzt deutlich abgeschwächt. Demnach vergünstigten sich Häuser und Wohnungen

im zweiten Quartal dieses Jahres im Bundesdurchschnitt nur noch um 0,7 Prozent

im Vergleich zu den ersten drei Monaten 2023. Auf Jahressicht verglichen mit Q2

2022 ergab sich allerdings noch ein Preisrückgang von 11 Prozent. Wie die

Analyse von McMakler zeigt, gingen die Preise zuletzt überdurchschnittlich stark

in den sogenannten A-Städten zurück. Eine hohe Energieeffizienz der Gebäude wird

für Käufer zudem immer wichtiger: Gut gedämmte oder entsprechend sanierte

Immobilien werden nicht selten mit Aufschlägen von rund 40 Prozent gehandelt.

"Der flächendeckende Preisrückgang bei Wohnimmobilien hat voraussichtlich sein

Ende gefunden. Interessenten sollten sich darauf einstellen, dass das chronisch

knappe Angebot in den kommenden Jahren wieder zu steigenden Preisen führen

dürfte", sagt Felix Jahn, Gründer und CEO von McMakler. "Außerdem sehen wir,

dass die Energieeffizienz von Gebäuden eine zunehmende Rolle spielt. Diese wird

durch regulatorische Maßnahmen immer wichtiger, nicht zuletzt da der

Immobilienbestand in Deutschland erheblichen Nachholbedarf hat. Deshalb rückt

für Käufer eine professionelle Beratung in Energiefragen bereits während des

Kaufprozesses in den Vordergrund."

Für die jüngste Erhebung hat McMakler Research, die Plattform für

Immobilienmarktanalysen von McMakler, die Preis-, Nachfrage- und

Angebotsentwicklung sowie Energieeffizienzdaten in allen Bundesländern sowie

speziell auch in den A-Städten im zweiten Quartal untersucht. Dabei wurden die

Transaktions- und Angebotsdaten berücksichtigt.*

Stadtstaaten verzeichnen stärksten Preisrückgang - Sachsen und Sachsen-Anhalt

mit leicht steigenden Preisen

Trotz der allgemeinen Stabilisierung zeichneten sich im zweiten Quartal wieder

regionale Unterschiede in der Preisentwicklung ab. Spitzenreiter bei der

Preiskorrektur waren unter den Bundesländern die drei Stadtstaaten Hamburg

(-1,8%), Berlin (-1,6%) und Bremen (-1,6%), die den stärksten Rückgang im

Vergleich zum Vorquartal registrierten. Von den übrigen Bundesländern kehrten

Sachsen (+0,1%) und Sachsen-Anhalt (+0,2%) wieder zu einem leichten Preisanstieg

zurück.

Unter den A-Städten verzeichnete München einen Preisrückgang von immer noch 2,3

Prozent. Auch für Frankfurt am Main (-1,8%), Köln und Stuttgart (beide -1,7%)

registrierte McMakler Research ein Minus, das leicht über dem Bundesdurchschnitt

lag.

"Zwar stabilisieren sich die Preise auf Quartalsbasis, allerdings verzeichnen

wir im Jahresvergleich einen Preisrückgang von 11 Prozent. Käufer - und

insbesondere Verkäufer - müssen sich darauf einstellen, dass sich am Markt kurz-

und mittelfristig ein neues, niedrigeres Kaufpreisniveau etabliert", betont

Felix Jahn.

Hauspreise etwas stabiler als Wohnungspreise

Die Preise für Häuser waren im Erhebungszeitraum mit einem Rückgang von

lediglich 0,3 Prozent sogar weitgehend stabil verglichen mit dem ersten Quartal.

Wohnungen wurden durchschnittlich um 1,1 Prozent günstiger - in München sogar um

3,0 Prozent. Anders sah es allerdings noch beim Vergleich auf Jahressicht aus:

Hier sanken die Häuserpreise im Vergleich zum Vorjahresquartal um 14,1 Prozent,

Wohnungen verbilligten sich um 8,2 Prozent. Die allgemeine Nachfrage nach

Wohnimmobilien, gemessen an der Zahl der Anfragen je Inserat, blieb im

vergangenen Dreimonatszeitraum stabil; im Vergleich zum 2. Quartal des Vorjahres

ergab sich aber ein Minus von 7 Prozent.

Deutlicher Preisaufschlag für Immobilien mit hoher Energieeffizienz

Angesichts steigender Energiekosten und verschärfter regulatorischer

Rahmenbedingungen achten Immobilienkäufer zunehmend auf eine gute

Energieeffizienz ihrer Wunschobjekte. Das zahlt sich für die Besitzer

entsprechender Immobilien laut der Analyseergebnisse von McMakler Research

erheblich aus: So waren Immobilien mit der Energieeffizienz A+, A oder B im

Durchschnitt rund 40 Prozent teurer als Immobilien mit den Klassen F, G oder H.

Objekte mit den Bewertungen C, D oder E waren im Vergleich zu den niedrigsten

Energieeffizienzklassen immer noch 9 Prozent teurer.

Allerdings ist das Angebot an energieeffizienten Immobilien weiterhin gering:

Laut McMakler machten die Immobilien mit einer positiven Energieeffizienz (A+,

A, B) im aktuellen Untersuchungszeitraum lediglich 11 Prozent des Bestandes in

Deutschland aus. Allgemein bleibt die Ausstattung von Immobilien mit

erneuerbaren Energie- und Heizquellen hinter den regulatorischen Ansprüchen

zurück: Nur 25 Prozent der untersuchten Immobilien waren mit nachhaltigen

Energiequellen ausgestattet, lediglich 6 Prozent verfügten über eine Wärmepumpe.

Download Grafiken:

Infografik 1: Preis- und Nachfrageentwicklung von Wohnimmobilien im 2. Quartal

2023 (https://a.storyblok.com/f/88871/4944x3530/ea36e5c630/mcmakler-infografik_p

reis-und-nachfrageentwicklung-von-wohnimmobilien-im-2-quartal-2023.png)

Infografik 2: Nur 11 Prozent der deutschen Immobilien haben eine positive

Energieeffizienz (https://a.storyblok.com/f/88871/4274x3709/ad463ed020/mcmakler_

infografik_nur-11-prozent-der-deutschen-immobilien-haben-eine-positive-energieef

fizienz.png)

*Der Marktreport umfasst die Kaufpreis-, Nachfrage- sowie Angebotsentwicklung in

den deutschen Bundesländern und den Top-7-Städten im zweiten Quartal 2023. Die

Analyse basiert u.a. auf den realen Transaktionsdaten von McMakler und bildet

damit das momentane Marktgeschehen ab.

Datenerhebung:

Die Preis- und Nachfragedaten basieren auf den unternehmenseigenen

Transaktionsdaten von McMakler sowie Daten verschiedener

Online-Immobilienportale. Betrachtet wurde der Zeitraum Q2/2022 bis Q2/2023. Die

Kaufpreise werden mithilfe eines Algorithmus berechnet, welcher Referenzobjekte

einbezieht. Das Referenzobjekt für Wohnungen ist eine 3-Zimmer-Wohnung mit einer

Wohnfläche von 100 Quadratmetern und einer Standardausstattung. Für Häuser ist

das Referenzobjekt ein Haus in Standardqualität mit 5 Zimmern und einer

Wohnfläche von 200 Quadratmetern, einem Garten und einem Grundstück von 300

Quadratmetern.

Die Daten zur Energieeffizienz von Immobilien wurden auf Grundlage der von

McMakler ausgestellten Energieausweise im Zeitraum 01/2023 - 05/2023 erhoben.

Über McMakler

McMakler ( http://www.mcmakler.de ) ist ein in Deutschland und Österreich

aktiver Full-Service Immobiliendienstleister. Das Unternehmen beschäftigt rund

350 eigene Immobilienmakler an über 30 Standorten, die sich hervorragend mit den

regionalen Gegebenheiten auskennen. Sie werden unterstützt durch rund 400

Mitarbeiter in der Zentrale in Berlin, in der unter anderem die Analyse- und

Vermarktungstechnologie von McMakler entwickelt wird. McMakler ist eines der

Top-Maklerunternehmen in Deutschland. Das Unternehmen zeichnet sich durch hohe

Professionalität, umfangreiche Technologie und einen schnellen, sicheren Verkauf

aus. Felix Jahn startete den Hybrid-Immobilienmakler 2015 als Gründungsinvestor

und Executive Chairman und ist seit 2018 auch CEO.

