OTS: MCS Market Communication Service GmbH / Green Bridge Metals meldet ...

Green Bridge Metals meldet sichtbare Kupfersulfidmineralisierung bei

ersten Bohrungen im Jahr 2026 auf "Titac", Duluth Complex, Minnesota

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Lüdenscheid (ots) - Green Bridge Metals Corp. (ISIN: CA3929211025; WKN: A3EW4S)

,freut sich, ein Update zu seinem laufenden Phase-1-Diamantkernbohrprogramm dem

Projekt "Titac" bereitzustellen, das sich im "South Contact District" des

Unternehmens im Nordosten des US-Bundesstaates Minnesota befindet.

Das Projekt "Titac" beherbergt eine große titanhaltige Intrusion innerhalb des

"Duluth Complex" und wird derzeit auf sein Potenzial hin untersucht, eine

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Kupfermineralisierung zu beherbergen, die mit der oxidischen ultramafischen

Intrusion in Zusammenhang steht, die die bestehende Titandioxidressource

enthält.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht des

Unternehmens vom 18. September 2024, welcher unter dem Profil des Unternehmens

unter http://www.sedarplus.ca abgerufen werden kann. Das Unternehmen merkt an,

dass die Lagerstätte "Titac" vermutete Mineralressourcen umfasst.

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Bei vermuteten Mineralressourcen besteht eine große Unsicherheit hinsichtlich

ihrer Existenz und der Frage, ob sie wirtschaftlich abgebaut werden können. Es

kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle oder ein Teil der vermuteten

Mineralressourcen jemals in eine höhere Kategorie hochgestuft werden.

Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine

Wirtschaftlichkeit demonstriert.

Seit Beginn der Bohrungen Ende Januar 2026, wie am 22. Januar 2026 bekannt

gegeben, hat das Unternehmen drei Diamantkernbohrlöcher auf der Lagerstätte

"Titac South" niedergebracht. Die Bohrlöcher TS26-002a (309 m), TS26-003 (410 m)

und TS26-005 (477 m) mit einer Gesamtlänge von 1.196 m wurden im Rahmen einer

geplanten, sechs Bohrlöchern umfassenden Bohrlinie niedergebracht, die

konzipiert worden war, die Kupfermineralisierung über die gesamte Intrusion

hinweg systematisch zu bewerten.

Die geologische Bohrkernprotokollierung zeigte, dass alle drei Bohrlöcher über

weite Abschnitte hinweg eine visuell erkennbare Sulfidmineralisierung durchteuft

hatten. Zu den beobachteten Sulfidmineralien gehört Chalkopyrit mit

vergesellschafteten Sulfiden, die als Einsprengungen und Erzgängchen auf

Abschnitten zwischen etwa 100 bis 450 Meter Bohrtiefe vorkommen. Ilmenit, das

wichtigste titanhaltige Mineral innerhalb der Ressource "Titac South", wird in

jedem Bohrloch im gesamten Intrusionsgebiet beobachtet.

Die Mineralbestimmungen basieren auf visuellen Protokollierungen und müssen noch

durch Laboranalysen bestätigt werden.

Highlights

- Im Rahmen der ersten Phase des Bohrprogramms 2026 bei "Titac" wurden drei

Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.196 Metern niedergebracht.

- Bei der geologischen Protokollierung wurde eine sichtbare chalcopyrithaltige

Sulfidmineralisierung in Abschnitten von etwa 100 bis 450 Metern beobachtet.

- Ilmenit wurde im gesamten Bereich der oxidischen ultramafischen Intrusion

beobachtet, was mit der Titandioxidressource "Titac South" übereinstimmt.

- Proben wurden für den Versand an ein unabhängiges Labor vorbereitet;

Analyseergebnisse stehen noch aus.

Ajeet Millard, Chief Geologist von Green Bridge Metals, kommentierte:

"Die visuellen Beobachtungen aus den ersten drei Bohrlöchern bei Titac South

stimmen mit dem geologischen und geophysikalischen Modell überein, das als

Grundlage für unsere Zielerstellung diente. Eine chalcopyrithaltige

Sulfidmineralisierung wurde in Abschnitten innerhalb der oxidischen

ultramafischen Intrusion beobachtet, während Ilmenit im gesamten Bohrkern

allgegenwärtig ist. Diese vorläufigen Beobachtungen stützen die Interpretation,

dass die Kupfermineralisierung räumlich mit der titanhaltigen Wirtsintrusion in

Zusammenhang stehen könnte. Analyseergebnisse sind erforderlich, um diese

Beobachtungen zu bestätigen und unser Verständnis der potenziellen

Mineralisierung innerhalb des Systems zu verfeinern."

Zu den wichtigsten bisherigen Beobachtungen gehören:

- Chalkopyrit wurde visuell als das dominierende kupferhaltige Sulfidmineral

identifiziert.

- Sulfidmineralisierung, die als Einsprengungen und Erzgängchen innerhalb der

oxidischen ultramafischen Intrusion auftritt.

- Im gesamten Bohrkern ist Ilmenit allgegenwärtig.

Die Bohrkernprotokollierung, Probenahme sowie die QA/QC-Verfahren laufen

derzeit. Proben aus den fertiggestellten Bohrungen werden für den Versand an ein

unabhängiges Labor zur Analyse vorbereitet. Die Ergebnisse werden

veröffentlicht, sobald sie eingegangen und validiert sind.

Eine genauere Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und

-prozesse des Unternehmens finden Sie im jüngsten technischen Bericht, der im

Profil des Unternehmens unter http://www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Fotos des Bohrkerns

Abbildung. 1. Ausgewählte Bilder des HQ-Bohrkerns aus den ersten drei

Bohrlöchern des Bohrprogramms "Titac South". Grafiken heben Beispiele von

Sulfidmineralisierungstypen hervor, die in weiten Teilen des Bohrkerns

beobachtet werden. (https://www.aktienempfehlungen24.de/pressemitteilung/GreenBr

idgeMetalsCorp-27-03-2026?utm_source=DPA&utm_medium=Finanznachricht&utm_campaign

=Green+Bridge+Metals+Corp)

Abbildung 2. Querschnitt eines HQ-Bohrkerns aus einer aktuellen Bohrung bei

"Titac South". Die Bruchfläche enthält halbmassiven Chalkopyrit und Bornit,

eingebettet in eine Matrix aus massivem Ilmenit und Magnetit (+ Titanomagnetit).

(https://www.aktienempfehlungen24.de/pressemitteilung/GreenBridgeMetalsCorp-27-0

3-2026?utm_source=DPA&utm_medium=Finanznachricht&utm_campaign=Green+Bridge+Metal

s+Corp)

Fortschritt des Programms

Die Phase 1 des Bohrprogramms wurde zur Bewertung der Kupfermineralisierung

innerhalb und in der Nähe der bestehenden Titandioxidressource "Titac South"

konzipiert, die ca. 46,6 Millionen Tonnen mit einem TiO-Gehalt von 15 % umfasst,

wie im NI 43-101-konformen technischen Bericht vom 18. September 2024 angegeben.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Lagerstätte "Titac" Mineralressourcen

der Kategorie vermutet beherbergt.

Bei vermuteten Mineralressourcen besteht eine große Unsicherheit hinsichtlich

ihrer Existenz und der Frage, ob sie wirtschaftlich abgebaut werden können. Es

kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle oder ein Teil der vermuteten

Mineralressourcen jemals in eine höhere Kategorie hochgestuft werden.

Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine

Wirtschaftlichkeit demonstriert.

Es werden linienartige Bohrsektionen verwendet, um die Lagerstätte systematisch

zu durchteufen und die geologischen und strukturellen Faktoren, die die

Kupfermineralisierung innerhalb der Intrusion beeinflussen, besser zu verstehen.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass sein Board of Directors die

Gewährung von insgesamt 2.150.000 Incentive-Aktienoptionen (die Optionen) und

11.900.000 Restricted Share Units (RSUs) an Direktoren, Führungskräfte und

bestimmte Berater des Unternehmens gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens

genehmigt hat.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung

wurden von Ajeet Millard, Chief Geologist von Green Bridge Metals Corporation

und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument

43-101, geprüft und genehmigt.

Über Green Bridge Metals

Green Bridge Metals Corp. (ISIN: CA3929211025; WKN: A3EW4S) ist ein in Kanada

ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die

Weiterentwicklung von Projekten mit kritischen Mineralvorkommen in etablierten

Bergbaujurisdiktionen konzentriert. Der "South Contact District" des

Unternehmens in Minnesota beherbergt Kupfer-, Nickel-, Titan-, Vanadium- und

Platingruppenelement-Mineralisierungen, die mit dem Duluth Complex in

Zusammenhang stehen.

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Rechtliche Angaben zu der Veröffentlichung

Diese Veröffentlichung ist eine Marketingmitteilung und Bestandteil einer

Werbekampagne des Emittenten Green Bridge Metals Corp. und richtet sich an

erfahrene und spekulativ orientierte Anleger. Die vorliegende Mitteilung darf

keinesfalls als unabhängige Finanzanalyse oder gar Anlageberatung gewertet

werden, da erhebliche Interessenkonflikte, die die Objektivität des Erstellers

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Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung gegeben war.

Emittent: Green Bridge Metals Corp.

Datum der erstmaligen Verbreitung: 16.01.2026

Uhrzeit der erstmaligen Verbreitung: 08:50 Uhr

Abstimmung mit dem Emittenten: Ja

Adressaten: Der Verbreiter stellt die Mitteilung allen interessierten

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sogenannten Micro Cap besteht auch hier die Gefahr des Totalverlustes. Deshalb

dient die Aktie nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut

diversifizierten Depot.

Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und über die technischen

Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die segmenttypische

Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Unerfahrenen Anlegern und LOW-RISK

Investoren wird von einer Investition in Aktien des Emittenten grundsätzlich

abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene

Profitrader.

Begriffsbestimmungen

Maßgebend für die Einschätzung zu einem Emittenten ist, ob sich seine Aktien

nach der Einschätzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten

(Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien

vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer Group bewegen können:

Sell : Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Ersteller ist der Auffassung,

dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten

könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all

diesen Fällen wird er die Empfehlung "Sell" aussprechen.

Hold : Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Ersteller sieht ein Kurspotenzial

für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten.

Buy : Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Ersteller erwartet einen Kursanstieg

der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält.

Strong Buy : Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum

Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers

verwendet. Der Ersteller erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen

derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg.

Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der

Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde

gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt

keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Pressekontakt:

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