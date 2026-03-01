OTS: MCS Market Communication Service GmbH / Redwood AI Corp. für ...

Redwood AI Corp. für Präsentation bei der "BIO-Europe Spring 2026",

Europas größter Frühjahrsveranstaltung zur Partnerfindung im

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Biotech-Sektor, ausgewählt

Lüdenscheid (ots) - Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ), Redwood oder

das Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen für eine

Präsentation bei der Fachkonferenz BIO-Europe Spring 2026 ausgewählt wurde. Die

Einladung erfolgte nach einem strengen Auswahlverfahren für das

Unternehmenspräsentationsprogramm der Veranstaltung, die in Lissabon (Portugal)

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stattfinden wird. Die Konferenz soll einen breiten Querschnitt von

Führungskräften führender Biotechnologieunternehmen, Geschäftsentwicklungsteams

großer und mittelständischer Pharmaunternehmen, Investoren sowie andere wichtige

Branchenexperten zusammenbringen und damit ein wichtiges Forum für

Zusammenarbeit, strategischen Dialog und die Sondierung neuer

Geschäftsmöglichkeiten bieten.

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Die Präsentation von Redwood wird bei der Konferenz von Chief Executive Officer

Louis Dron am Mittwoch, den 25. März 2026, von 9:50 Uhr bis 10:00 Uhr GMT (2:50

Uhr bis 3:00 Uhr PT) im Rahmen des Unternehmenspräsentationsprogramms gehalten.

https://ots.de/DnaGVi

Bei der Präsentation geht es vor allem um "Reactosphere", Redwoods KI-gestützte

Plattform für die chemische Synthese. Sie soll die Forschung und Herstellung

kleinmolekularer Chemikalien sowie andere Anwendungen mit hoher Tragweite

unterstützen, bei denen Sicherheit, Zuverlässigkeit und präzise Umsetzung von

entscheidender Bedeutung sind. Reactosphere wurde für die automatisierte

Evaluierung von Synthesewegen und chemischen Entscheidungen in der Frühphase

entwickelt. Dabei werden mehrere Synthesewege aufgezeigt und miteinander

verglichen, während auch praktische Einschränkungen wie Materialverfügbarkeit,

Zuverlässigkeit der Lieferkette, Verfahrenssicherheit und Kompatibilität mit

Labor- und Anlagenausrüstung Berücksichtigung finden. Durch die Verknüpfung

prädiktiver chemischer Analysen mit realen betrieblichen Faktoren möchte Redwood

Unternehmen dabei unterstützen, bereits in einer frühen Phase ihres

Entwicklungszyklus fundiertere Entscheidungen zu treffen, um so vermeidbare

Risiken so gering wie möglich zu halten und die Projektumsetzung in Forschung,

Produktion und unternehmenskritischen Bereichen zu optimieren.

"Reactospheres" Kernkompetenzen sind für branchenübergreifende Anwendungen

konzipiert, bei denen chemische Analysen, Sicherheit und operative

Zuverlässigkeit eine entscheidende Rolle spielen. Neben der pharmazeutischen

Forschung und Herstellung bietet die Plattform auch Anwendungsmöglichkeiten in

der öffentlichen Sicherheit und in bestimmten verteidigungsrelevanten Bereichen,

wie etwa bei der Bewertung chemischer Gefahren, der Analyse der Lieferkette für

Vorläufersubstanzen sowie andere Arbeitsabläufe, bei denen KI-generierte

chemische Daten benötigt werden, um zeitnahe und fundierte Entscheidungen zu

treffen.

"Es freut uns sehr, dass wir ausgewählt wurden, im Rahmen der BIO-Europe Spring

einen Vortrag zu halten. Bei dieser Veranstaltung kommen genau jene

Branchenvertreter, Innovatoren und Entscheidungsträger zusammen, die aus unserer

Sicht maßgeblich zu besseren chemiebasierten Ergebnissen beitragen. Wir freuen

uns schon darauf, wenn wir den Teilnehmern darlegen können, wie Redwoods

Plattform Unternehmen dabei unterstützt, Synthesestrategien möglicherweise

schneller, systematischer und auf Grundlage besserer Daten aus der Praxis zu

bewerten. So werden fundiertere Entwicklungsentscheidungen in Bereichen möglich,

in denen wohl durchdachte Entscheidungen auf chemischer Basis die Ergebnisse

maßgeblich beeinflussen können", so Louis Dron, CEO von Redwood AI.

Die BIO-Europe Spring 2026 wird von 23. bis 25. März 2026 auf dem Messegelände

der "Feira Internacional de Lisboa" ("FIL") in Lissabon in Portugal abgehalten.

Anschließend findet von 31. März bis 1. April 2026 das digitale Matchmaking

statt.

Zur Veranstaltung werden mehr als 3.700 Führungskräfte und Innovatoren aus dem

Bereich Life Sciences erwartet; über 20.000 Einzelgespräche zur Partnerfindung

zwischen teilnehmenden Vertretern von knapp 2.000 Unternehmen aus mehr als 60

Ländern werden ermöglicht. Damit wird die Veranstaltung ihrem Image als

bedeutender globaler Treffpunkt für die Biotechnologie- und Pharmabranche einmal

mehr gerecht. https://informaconnect.com/bioeurope-spring/attendees

Über Redwood AI Corp.

Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) nutzt fortschrittliche künstliche

Intelligenz, um Forschung und Entwicklung in der Chemie zu beschleunigen, mit

dem Ziel, die Wirkstoffentdeckung und -entwicklung zu unterstützen sowie

Lösungen für Verteidigung und Sicherheit voranzubringen. Das Unternehmen

kombiniert Fachkenntnisse in den Bereichen Chemie, KI und Fertigung, um die

Synthese und Skalierung von Arzneimitteln zu optimieren. Die Plattform von

Redwood AI wurde konzipiert, um eine schnellere und effizientere Entwicklung

neuer Therapien und chemiegesteuerter Anwendungen zu ermöglichen.

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Rechtliche Angaben zu der Veröffentlichung

Diese Veröffentlichung ist eine Marketingmitteilung und Bestandteil einer

Werbekampagne des Emittenten Redwood AI Corp. und richtet sich an erfahrene und

spekulativ orientierte Anleger.

Die vorliegende Mitteilung darf keinesfalls als unabhängige Finanzanalyse oder

gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenkonflikte, die die

Objektivität des Erstellers beeinträchtigen können, vorliegen (siehe im

Folgenden Abschnitt " Interessen / Interessenkonflikte ").

Die angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert

ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen

erstmaligen Verbreitung.

Identität des Verbreiters und Erstellers: MCS Market Communication Service GmbH,

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Iserlohn unter der Nummer HRB

11340 und eingetragen in der Liste der institutsunabhängigen Ersteller und/oder

Weitergeber von Anlagestrategie- und Anlageempfehlungen die von der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführt wird und zuständige

Aufsichtsbehörde ist (nachfolgend als " Verbreiter " bezeichnet).

Interessen / Interessenskonflikte

Der Verbreiter erhält vom Emittenten für die Verbreitung der Marketingmitteilung

eine fixe Vergütung. Der Verbreiter und/oder mit ihr verbundene Unternehmen

wurden vom Emittenten bzw. von deren Aktionären mit der Erstellung der

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Weder der Verbreiter, noch ein mit ihm verbundenes Unternehmen, noch eine bei

der Erstellung mitwirkende Person (noch deren mit ihr eng verbundene Personen),

noch Personen, die vor Weitergabe der Mitteilung Zugang hatten oder haben

konnten, sind / ist in Besitz einer Nettoverkaufs- oder Nettokaufposition, die

die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Kapitals des

Emittenten überschreitet. Ebenso wenig werden von der/den Person/en Anteile an

über 5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten gehalten, war/en

die Person/en innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate bei der öffentlichen

Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend,

war/en die Person/en Marketmaker oder Liquiditätsspender in den

Finanzinstrumenten des Emittenten, haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung

über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitt A

und B der Richtlinie 2014/65/EU getroffen, die innerhalb der vorangegangenen

zwölf Monate gültig war oder in diesem Zeitraum eine Leistung oder ein

Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung gegeben war.

Emittent: Redwood AI Corp.

Datum der erstmaligen Verbreitung: 20.02.2026

Uhrzeit der erstmaligen Verbreitung: 06:00 Uhr

Abstimmung mit dem Emittenten: Ja

Adressaten: Der Verbreiter stellt die Mitteilung allen interessierten

Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Privatanlegern gleichzeitig zur

Verfügung. Ausgeschlossene Adressaten: Die vom Verbreiter veröffentlichten

Publikationen, Informationen, Analysen, Reports, Researches und Dokumente sind

nicht für U.S.-Personen oder Personen, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten

Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan haben, bestimmt und dürfen

weder von diesen eingesehen noch an diese verteilt werden. Informationsquellen:

Informationsquellen des Verbreiters und Erstellers sind Angaben und

Informationen des Emittenten, in- und ausländische Wirtschaftspresse,

Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z.B. Reuters, Bloomberg, Infront, u.

a.), Analysen und Veröffentlichungen im Internet. Sorgfaltsmaßstab: Bewertungen

und daraus abgeleitete Schlussfolgerungen werden mit der Sorgfalt eines

ordentlichen Kaufmanns und unter Berücksichtigung aller zum jeweiligen Zeitpunkt

öffentlich zugänglichen nach Ansicht des Erstellers entscheidungserheblichen

Faktoren erstellt.

Hinweise betreffend der mit den Wertpapieren und mit deren Emittenten

verbundenen Risiken

Weil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch besprechen können,

kann es in vorliegendem Empfehlungszeitraum zu einer symmetrischen

Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.

Natürlich gilt es zu beachten, dass der Emittent in der höchsten denkbaren

Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Der Emittent weist ggf. noch keine Umsätze

auf und befindet sich auf Early Stage Level, was riskant ist. Die finanzielle

Situation des Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht.

Durch ggf. notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig

Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können.

Wenn es dem Emittenten nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten

Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting/Einstellung des

Handels drohen.

Enthaftungserklärung und Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals

Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die

der Verbreiter auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht,

stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine

Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen

Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist

die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw.

der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise

resultieren können, ausnahmslos ausgeschlossen.

Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments immer mit Risiko verbunden sind.

Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen

Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von

politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu

erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten

Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer

Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen

in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust

erleiden können. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre

Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen.

Obwohl die in den Mitteilungen und Markteinschätzungen vom Verbreiter

enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt

wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler,

Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren

Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und

Beurteilungen.

Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und

Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch anwendbares

Recht äußerstenfalls Zulässigen kann der Verbreiter nicht haftbar gemacht werden

für irgendwelche besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden oder

Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn,

Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder irgendeinen

anderen Vermögensschaden), die aus dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, Service

und Materialien zu verwenden entstanden sind.

Alle in dem vorliegenden Report zum Emittenten geäußerten Aussagen, außer

historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen verstanden

werden, die sich wegen erheblicher Unwägbarkeiten durchaus nicht bewahrheiten

könnten. Die Aussagen des Erstellers unterliegen Ungewissheiten, die nicht

unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die

getätigten Prognosen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht

auf die Aussagen des Erstellers verlassen und nicht nur auf Grund der Lektüre

der Mitteilung Wertpapiere kaufen oder verkaufen.

Der Service des Verbreiters darf deshalb keinesfalls als persönliche oder auch

nur allgemeine Anlageberatung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der vom

Verbreiter abgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen

treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr.

Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen

und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung des Redakteurs wider. Es

handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf

ausgewogene Durchdringung der Materie.

Der Leser versichert hiermit, dass er sämtliche Materialien und Inhalte auf

eigenes Risiko nutzt und der Verbreiter keine Haftung übernimmt.

Der Verbreiter behält sich das Recht vor, die Inhalte und Materialien, welche

von ihm verbreitet werden, ohne Ankündigung abzuändern, zu verbessern, zu

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Gewährleistung für Service und Materialien aus. Service und Materialien und die

darauf bezogene Dokumentation wird Ihnen "so wie sie ist" zur Verfügung

gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch

konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf konkludente

Gewährleistungen der Tauglichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder

des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung.

Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen des Emittenten, des Erstellers

oder (weiterer) Experten und des Managements tatsächlich eintreten. Die

Wertentwicklung der Aktie des Emittenten ist damit ungewiss. Wie bei jedem

sogenannten Micro Cap besteht auch hier die Gefahr des Totalverlustes. Deshalb

dient die Aktie nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut

diversifizierten Depot.

Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und über die technischen

Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die segmenttypische

Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Unerfahrenen Anlegern und LOW-RISK

Investoren wird von einer Investition in Aktien des Emittenten grundsätzlich

abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene

Profitrader.

Begriffsbestimmungen

Maßgebend für die Einschätzung zu einem Emittenten ist, ob sich seine Aktien

nach der Einschätzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten

(Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien

vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer Group bewegen können:

Sell : Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Ersteller ist der Auffassung,

dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten

könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all

diesen Fällen wird er die Empfehlung "Sell" aussprechen.

Hold : Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Ersteller sieht ein Kurspotenzial

für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten.

Buy : Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Ersteller erwartet einen Kursanstieg

der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält.

Strong Buy : Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum

Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers

verwendet. Der Ersteller erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen

derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg.

Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der

Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde

gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt

keinen Anspruch auf Vollständigkeit

Pressekontakt:

MCS Market Communication Service GmbH

Saarlandstraße 28

58511 Lüdenscheid

Handelsregister: HRB 11340

Registergericht: Amtsgericht Iserlohn

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE368329265

Geschäftsführer: Herr Timo Woeste

Email: info [at] mcsmarket.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181032/6242873

OTS: MCS Market Communication Service GmbH