OTS: MEDZENTRUM Netzwerk GmbH / Neues Ärzte- und Gesundheitszentrum der ...

Neues Ärzte- und Gesundheitszentrum der IWG-Gruppe / MEDZENTRUM

Großkrotzenburg / Richtfest bietet Auftakt der Investitionsphase / für

den Immobilienfonds MEDZENTRUM Deutschland Unua (FOTO)

Gießen (ots) - Planmäßig wurde Mitte Oktober beim ersten Ankauf des Spezial-AIF

MEDZENTRUM Deutschland Unua Richtfest gefeiert. Großkrotzenburg ist der zweite

von vier geplanten MEDZENTRUM-Standorten im Main-Kinzig-Kreis. Der Neubau auf

dem knapp 5.000 m² großen Grundstück bietet eine vermietbare Fläche von rund

3.500 m². Mit der Bezugsfertigkeit wird im 3. Quartal 2023 gerechnet. Das

Investitionsvolumen beträgt rund 16 Mio. Euro, Finanzierungspartnerin ist die

Sparkasse Hanau.

Das Projekt in Großkrotzenburg ist ein typischer Fall im Geschäftsmodell der

IWG-Gruppe, die seit mehr als 20 Jahren Ärzte- und Gesundheitszentren mit dem

Namen MEDZENTRUM realisiert und betreibt. Die Initiative für die Errichtung

eines solchen Ärztehauses geht stets von den Menschen vor Ort aus. Es sind

entweder Vertreter der Kommune oder Akteure der Gesundheitswirtschaft, wie

niedergelassene Ärzte, Zahnärzte, Physiotherapeuten oder Apotheker, die sich mit

Weitblick für die Zukunft der ambulanten Versorgung einsetzen.

Im konkreten Fall gab die Gemeinde Großkrotzenburg Jahr 2017 eine

Versorgungsanalyse bei der IWG in Auftrag. Das Analyse-Ergebnis war eindeutig:

Zur langfristigen Sicherung der medizinischen Versorgung in Großkrotzenburg sei

die Schaffung neuer, kooperativer Strukturen unumgänglich. Darüber hinaus

sollten moderne, großzügige Räumlichkeiten geschaffen werden, da sich bestehende

Praxisräume als nicht zukunfts- und entwicklungsfähig erwiesen.

Einer der ersten wichtigen Planungsschritte des Vorgehens der IWG sind

vertrauliche Gespräche mit den Akteuren der Gesundheitswirtschaft vor Ort. Hier

werden der konkrete Bedarf sowie die zukünftigen Mietparteien identifiziert.

Dieses Vorgehen gehört zum Prinzip der MEDZENTRUM-Immobilien: Sie werden stets

von innen nach außen entwickelt. Darum sind die Häuser in der Regel lange vor

der Fertigstellung voll vermietet - so auch in Großkrotzenburg.

"Durch dieses Projekt können wir die zukünftige Ärzteversorgung in

Großkrotzenburg sicherstellen, die soziale Infrastruktur vor Ort stärken und

moderne, wohnortnahe gesundheitliche Versorgungsangebote schaffen", erklärte

Theresa Neumann, Bürgermeisterin der Gemeinde, in ihrer Richtfest-Rede.

Großkrotzenburg ist eines von derzeit sieben Objekten im Spezial-AIF MEDZENTRUM

Deutschland Unua.

Generell gilt für alle Objekte unter der Marke MEDZENTRUM Deutschland: Sie sind

wichtiger Bestandteil der deutschen Versorgungsinfrastruktur und damit

systemrelevant und krisenunabhängig. Sie verfügen stets über solvente und

konjunkturunabhängige Mietparteien, mit denen langfristige Mietverträge

abgeschlossen sind. Dazu wächst der Bedarf an ambulanter medizinischer

Versorgung, als Alternative zur stationären Behandlung, laut Studien in den

kommenden Jahren um 15-20 %. Summa summarum sind dies gute Voraussetzungen für

Investitionen.

Zur sicheren Projektrealisierung gehört bei der IWG die Finanzierung des

Geschäftsmodells MEDZENTRUM Deutschland. An einer Beteiligung Interessente

können hier zwischen zwei Möglichkeiten wählen:

- Beteiligung an einem gebündelten MEDZENTRUM-Immobilienportfolio über den

MEDZENTRUM Deutschland Unua sowie

- Direktinvestment und Erwerb eines MEDZENTRUM-Standorts als Sharedeal.

Die Fondslösung MEDZENTRUM Deutschland Unua ist ein Investmentangebot für semi-

und professionelle Anleger. Das Zielvolumen des Fonds beträgt 27 Mio. Euro.

Durch die bereits angekauften und in Realisierung befindlichen Standorte

eröffnet sich ein attraktives Investitionsfenster für Interessente. Kein

Blindpool-Risiko, Seedinvestments von rund 5 Mio. Euro sowie ein Umsetzungsplan,

der frühzeitig finanzielle Erlöse darstellen kann, sind Faktoren, die MEDZENTRUM

Deutschland Unua zu einem besonderen Investitionsangebot in aktuell unruhigen

Zeiten macht.

Alternativ zum Fondsinvestment sind Direktinvestitionen und der Erwerb ganzer

Standorte im Rahmen von Sharedeals möglich. Die Flexibilität des

IWG-Investitionsprinzips eröffnet viele Optionen. Diese reichen vom Einzelobjekt

bis zu individuell strukturierten Packages mehrerer Standorte. Dabei kann das

Management der Immobilien in Verantwortung der IWG verbleiben, sodass sich

Investoren ausschließlich auf das getätigte Investment konzentrieren können.

Wenn darüber hinaus das eigene Portfolio in eine Fondsstruktur integriert werden

soll, hilft die MEDZENTRUM Kapitalverwaltungsgesellschaft auch in diesem Fall.

Über MEDZENTRUM

MEDZENTRUM Ärzte- und Gesundheitszentren tragen zur Sicherung der ambulanten

medizinischen Versorgung bei - derzeit an rund 20 Standorten in ganz

Deutschland. Realisiert werden diese Gesundheitsimmobilien von MEDZENTRUM

Deutschland, einem Firmennetzwerk, das von der IWG Holding AG mit Sitz in Gießen

gesteuert wird. Die Firmen der IWG-Gruppe entwickeln, planen, bauen, betreuen,

verwalten und vermarkten die Immobilien.

MEDZENTRUM Deutschland schafft damit seit mehr als 20 Jahren Raum für Medizin

mit Zukunft.

http://www.medzentrum.de

