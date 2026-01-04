OTS: Melitta Group Management GmbH & Co. KG / Melitta Geschäftsjahr 2025: ...

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Melitta Geschäftsjahr 2025: Ungebrochenes Wachstum trotz anhaltend
schwierigem Umfeld (FOTO)
Minden (ots) -
- Jahresumsatz wächst um 18 Prozent auf 2,53 Milliarden Euro
- Kaffeegeschäft in Europa, Nord- und Südamerika als zentraler Wachstumstreiber
- Basis für künftiges Wachstum gelegt - zuversichtlich für 2026
- Wachstums- und Internationalisierungsstrategie wird konsequent fortgeführt
Die Melitta Gruppe hat sich im Geschäftsjahr 2025 in einem von geopolitischen
Krisen, volatilen Rohstoffpreisen und verhaltener Konsumstimmung geprägten
Umfeld erneut gut behauptet. Nach vorläufigem Geschäftsabschluss 2025 steigerte
das Familienunternehmen seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 18 Prozent auf
2,53 Milliarden Euro und konnte wichtige Marktpositionen festigen.
Währungsbereinigt beträgt der Umsatzanstieg sogar 21 Prozent. Wesentliche
Treiber dieser Entwicklung waren die Kaffeegeschäfte, die in Europa sowie in
Nord- und Südamerika deutlich steigende Umsätze erzielten. Die Marke Melitta war
auch 2025 Marktführer in Deutschland im Bereich Filterkaffee. Auch in Brasilien
konnte Melitta die führende Marktposition festigen. roastmarket.de hat sich
trotz herausforderndem Marktumfeld und volatiler Rohstoffpreise gut entwickelt
und konnte die Marktposition durch gezielte strategische Entscheidungen
festigen. Insgesamt blieb der weltweite Kaffeeabsatz der Gruppe stabil.
Stabile Geschäfte trotz Inflation
Die Segmente Professional (international) und Household Europe, zu denen
Kaffeemaschinen für den B2B- und B2C-Markt ebenso zählen wie Filterpapier und
Haushaltsfolien, haben sich 2025 trotz Kaufzurückhaltung und hohem Preisdruck
insgesamt auf einem stabilen Niveau entwickelt. Der Anbieter von Kaffee- und
Wasserversorgungslösungen für Büros, fresh at work, konnte dank erfolgreich
umgesetzter Preisanpassungen und zusätzlicher Wasserverträge sein Umsatzwachstum
auch im Geschäftsjahr 2025 fortsetzen.
"Das Geschäftsjahr 2025 verlief für die Melitta Gruppe sehr zufriedenstellend",
sagt Katja Möller, Mitglied der Unternehmensleitung. "Nach einem für die gesamte
Branche sehr herausfordernden Jahr 2024 mit enorm gestiegenen Rohkaffeepreisen
und hohem Preisdruck gehen wir gestärkt aus 2025 hervor und werden diesen Kurs
im Jahr 2026 konsequent fortsetzen."
Zuverlässiger Partner - auch in herausfordernden Zeiten
"Die Entscheidung war richtig, 2024 trotz erheblicher Preisverwerfungen auf dem
Rohkaffeemarkt alles daran zu setzen, unseren Kunden und Geschäftspartnern zu
jeder Zeit ein zuverlässiger Partner zu sein. Durch all unsere Produkte befindet
sich in ca. jeder vierten Tasse Röstkaffee weltweit ein Stück Melitta.
Gleichzeitig haben wir 2025 unsere Finanzierungsstruktur neu aufgestellt, so
dass wir volatile Kaffeepreismärkte noch besser meistern können", sagt Jero
Bentz, Mitglied der Unternehmensleitung und Urenkel von Firmengründerin Melitta
Bentz.
Widerstandsfähigkeit bewiesen
Im Geschäftsjahr 2025 wurden wesentliche finanzielle Ziele erreicht oder
übertroffen. Das EBITDA, also das operative Ergebnis des Unternehmens vor
Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle
Vermögensgegenstände, konnte gegenüber dem Vorjahr signifikant gesteigert
werden. Damit reihte sich das zurückliegende Geschäftsjahr in die 118jährige
Erfolgsgeschichte des international agierenden Mindener Familienunternehmens
ein. Bei den oben beschriebenen Herausforderungen im Jahr 2024 hat die
Unternehmensgruppe eine hohe Widerstandsfähigkeit bewiesen und verfügt weiterhin
über die gewohnt solide finanzielle Stabilität.
Investition in Marke und Internationalisierung
Auch in einem herausfordernden Marktumfeld hat die Melitta Gruppe 2025 erneut
gezielt in den Markenaufbau und die Internationalisierung investiert.
Seit Sommer 2025 wird beim spanischen Verein Real Madrid Melitta Kaffee aus
Melitta Kaffeemaschinen ausgeschenkt. Als offizieller Kaffeepartner des weltweit
erfolgreichen Fußballclubs hat Melitta ein umfangreiches Kommunikations- und
Marketingpaket vereinbart, das die globale Bekanntheit und positive
Markenwahrnehmung weiter stärkt.
Als Familienunternehmen langfristig denken und nachhaltig handeln
Die Melitta Gruppe wird auch künftig trotz herausfordernder Rahmenbedingungen
den begonnenen Weg zur vollständigen Zirkularität der Haushaltsprodukte und
Verpackungen in den Bereichen Food Management und Waste Management weitergehen.
Viele Produkte des Markensortiments sind bereits heute zu einem großen Anteil
recycelbar und aus recycelten Ressourcen hergestellt, um die nachhaltige
Kreislaufwirtschaft zu stärken. So wird das Müllbeutelsortiment der Marken
Swirl®, Handybag® und Bacofoil® bereits jetzt zu 100 Prozent aus recyceltem
Plastik hergestellt und sind - bei entsprechender Entsorgung - recyclingfähig.
Nach wie vor gilt das Ziel, auch für den Rest des Portfolios, ausschließlich
recycelte, recyclingfähige oder nachwachsende Rohstoffe für die Produkte und
Verpackungen zu verwenden.
"Als Familienunternehmen denken wir in Generationen. Wir richten unsere
Entscheidungen am langfristigen Erfolg aus. Auch ein herausforderndes Jahr 2024
hält uns nicht davon ab, ein zuverlässiger Lieferant für unsere Kunden und
Partner zu sein und konsequent unseren strategischen Kurs fortzusetzen, was wir
mit dem starken Wachstum 2025 und unserer Anpassungsfähigkeit unter Beweise
gestellt haben. Wir verfolgen immer das Ziel, eine der marktführenden Positionen
einzunehmen. Im zweit- und drittgrößten Kaffeemarkt der Welt (Brasilien und
Deutschland) sind wir dies bereits und auch sehr stolz darauf", sagt Jero Bentz.
Anpassungsfähigkeit als Erfolgsfaktor
Katja Möller ergänzt: "Gleichzeitig werden wir für den langfristigen Erfolg
unternehmerisch flexibel und anpassungsfähig bleiben, um Herausforderungen
schnell zu begegnen. Das haben wir 2025 mit zielgerichteten Anpassungen unserer
Organisation unter Beweis gestellt. Für 2026 sind wir zuversichtlich, dass es
trotz der allgemeinen wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten ein
weiteres gutes Jahr für Melitta wird."
Melitta plant für 2026 das Markengeschäft zu stärken und das Kaffeegeschäft
international weiter auszubauen. Darüber hinaus soll das D2C-Geschäft, also das
direkte Verbrauchergeschäft, sowie das Geschäft mit Firmenkunden (D2B)
weiterentwickelt werden.
Die Melitta Gruppe
Melitta ist eine international tätige Unternehmensgruppe und zählt nicht nur in
Deutschland zu den namhaften unabhängigen Familienunternehmen. Mit rund 5.500
Mitarbeitenden, Aktivitäten in 75 Ländern weltweit und einem Jahresumsatz von
2,53 Mrd. Euro (2025) entwickelt, produziert und vertreibt die Gruppe
Markenprodukte für den Kaffee-Genuss, für die Aufbewahrung und Zubereitung von
Lebensmitteln sowie für die Sauberkeit im Haushalt. Mehr Informationen unter
http://www.melitta-group.com.
Pressekontakt:
Melitta Group Management GmbH & Co. KG
Zentralbereich Kommunikation und Nachhaltigkeit
Annika von Hollen
Head of External Communication
Tel: +49 151 22084810
E-Mail: mailto:annika.von.hollen@melitta.de
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