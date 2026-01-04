OTS: Melitta Group Management GmbH & Co. KG / Melitta Geschäftsjahr 2025: ...

Melitta Geschäftsjahr 2025: Ungebrochenes Wachstum trotz anhaltend

schwierigem Umfeld (FOTO)

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Minden (ots) -

- Jahresumsatz wächst um 18 Prozent auf 2,53 Milliarden Euro

- Kaffeegeschäft in Europa, Nord- und Südamerika als zentraler Wachstumstreiber

- Basis für künftiges Wachstum gelegt - zuversichtlich für 2026

- Wachstums- und Internationalisierungsstrategie wird konsequent fortgeführt

Die Melitta Gruppe hat sich im Geschäftsjahr 2025 in einem von geopolitischen

Krisen, volatilen Rohstoffpreisen und verhaltener Konsumstimmung geprägten

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Umfeld erneut gut behauptet. Nach vorläufigem Geschäftsabschluss 2025 steigerte

das Familienunternehmen seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 18 Prozent auf

2,53 Milliarden Euro und konnte wichtige Marktpositionen festigen.

Währungsbereinigt beträgt der Umsatzanstieg sogar 21 Prozent. Wesentliche

Treiber dieser Entwicklung waren die Kaffeegeschäfte, die in Europa sowie in

Nord- und Südamerika deutlich steigende Umsätze erzielten. Die Marke Melitta war

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auch 2025 Marktführer in Deutschland im Bereich Filterkaffee. Auch in Brasilien

konnte Melitta die führende Marktposition festigen. roastmarket.de hat sich

trotz herausforderndem Marktumfeld und volatiler Rohstoffpreise gut entwickelt

und konnte die Marktposition durch gezielte strategische Entscheidungen

festigen. Insgesamt blieb der weltweite Kaffeeabsatz der Gruppe stabil.

Stabile Geschäfte trotz Inflation

Die Segmente Professional (international) und Household Europe, zu denen

Kaffeemaschinen für den B2B- und B2C-Markt ebenso zählen wie Filterpapier und

Haushaltsfolien, haben sich 2025 trotz Kaufzurückhaltung und hohem Preisdruck

insgesamt auf einem stabilen Niveau entwickelt. Der Anbieter von Kaffee- und

Wasserversorgungslösungen für Büros, fresh at work, konnte dank erfolgreich

umgesetzter Preisanpassungen und zusätzlicher Wasserverträge sein Umsatzwachstum

auch im Geschäftsjahr 2025 fortsetzen.

"Das Geschäftsjahr 2025 verlief für die Melitta Gruppe sehr zufriedenstellend",

sagt Katja Möller, Mitglied der Unternehmensleitung. "Nach einem für die gesamte

Branche sehr herausfordernden Jahr 2024 mit enorm gestiegenen Rohkaffeepreisen

und hohem Preisdruck gehen wir gestärkt aus 2025 hervor und werden diesen Kurs

im Jahr 2026 konsequent fortsetzen."

Zuverlässiger Partner - auch in herausfordernden Zeiten

"Die Entscheidung war richtig, 2024 trotz erheblicher Preisverwerfungen auf dem

Rohkaffeemarkt alles daran zu setzen, unseren Kunden und Geschäftspartnern zu

jeder Zeit ein zuverlässiger Partner zu sein. Durch all unsere Produkte befindet

sich in ca. jeder vierten Tasse Röstkaffee weltweit ein Stück Melitta.

Gleichzeitig haben wir 2025 unsere Finanzierungsstruktur neu aufgestellt, so

dass wir volatile Kaffeepreismärkte noch besser meistern können", sagt Jero

Bentz, Mitglied der Unternehmensleitung und Urenkel von Firmengründerin Melitta

Bentz.

Widerstandsfähigkeit bewiesen

Im Geschäftsjahr 2025 wurden wesentliche finanzielle Ziele erreicht oder

übertroffen. Das EBITDA, also das operative Ergebnis des Unternehmens vor

Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle

Vermögensgegenstände, konnte gegenüber dem Vorjahr signifikant gesteigert

werden. Damit reihte sich das zurückliegende Geschäftsjahr in die 118jährige

Erfolgsgeschichte des international agierenden Mindener Familienunternehmens

ein. Bei den oben beschriebenen Herausforderungen im Jahr 2024 hat die

Unternehmensgruppe eine hohe Widerstandsfähigkeit bewiesen und verfügt weiterhin

über die gewohnt solide finanzielle Stabilität.

Investition in Marke und Internationalisierung

Auch in einem herausfordernden Marktumfeld hat die Melitta Gruppe 2025 erneut

gezielt in den Markenaufbau und die Internationalisierung investiert.

Seit Sommer 2025 wird beim spanischen Verein Real Madrid Melitta Kaffee aus

Melitta Kaffeemaschinen ausgeschenkt. Als offizieller Kaffeepartner des weltweit

erfolgreichen Fußballclubs hat Melitta ein umfangreiches Kommunikations- und

Marketingpaket vereinbart, das die globale Bekanntheit und positive

Markenwahrnehmung weiter stärkt.

Als Familienunternehmen langfristig denken und nachhaltig handeln

Die Melitta Gruppe wird auch künftig trotz herausfordernder Rahmenbedingungen

den begonnenen Weg zur vollständigen Zirkularität der Haushaltsprodukte und

Verpackungen in den Bereichen Food Management und Waste Management weitergehen.

Viele Produkte des Markensortiments sind bereits heute zu einem großen Anteil

recycelbar und aus recycelten Ressourcen hergestellt, um die nachhaltige

Kreislaufwirtschaft zu stärken. So wird das Müllbeutelsortiment der Marken

Swirl®, Handybag® und Bacofoil® bereits jetzt zu 100 Prozent aus recyceltem

Plastik hergestellt und sind - bei entsprechender Entsorgung - recyclingfähig.

Nach wie vor gilt das Ziel, auch für den Rest des Portfolios, ausschließlich

recycelte, recyclingfähige oder nachwachsende Rohstoffe für die Produkte und

Verpackungen zu verwenden.

"Als Familienunternehmen denken wir in Generationen. Wir richten unsere

Entscheidungen am langfristigen Erfolg aus. Auch ein herausforderndes Jahr 2024

hält uns nicht davon ab, ein zuverlässiger Lieferant für unsere Kunden und

Partner zu sein und konsequent unseren strategischen Kurs fortzusetzen, was wir

mit dem starken Wachstum 2025 und unserer Anpassungsfähigkeit unter Beweise

gestellt haben. Wir verfolgen immer das Ziel, eine der marktführenden Positionen

einzunehmen. Im zweit- und drittgrößten Kaffeemarkt der Welt (Brasilien und

Deutschland) sind wir dies bereits und auch sehr stolz darauf", sagt Jero Bentz.

Anpassungsfähigkeit als Erfolgsfaktor

Katja Möller ergänzt: "Gleichzeitig werden wir für den langfristigen Erfolg

unternehmerisch flexibel und anpassungsfähig bleiben, um Herausforderungen

schnell zu begegnen. Das haben wir 2025 mit zielgerichteten Anpassungen unserer

Organisation unter Beweis gestellt. Für 2026 sind wir zuversichtlich, dass es

trotz der allgemeinen wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten ein

weiteres gutes Jahr für Melitta wird."

Melitta plant für 2026 das Markengeschäft zu stärken und das Kaffeegeschäft

international weiter auszubauen. Darüber hinaus soll das D2C-Geschäft, also das

direkte Verbrauchergeschäft, sowie das Geschäft mit Firmenkunden (D2B)

weiterentwickelt werden.

Die Melitta Gruppe

Melitta ist eine international tätige Unternehmensgruppe und zählt nicht nur in

Deutschland zu den namhaften unabhängigen Familienunternehmen. Mit rund 5.500

Mitarbeitenden, Aktivitäten in 75 Ländern weltweit und einem Jahresumsatz von

2,53 Mrd. Euro (2025) entwickelt, produziert und vertreibt die Gruppe

Markenprodukte für den Kaffee-Genuss, für die Aufbewahrung und Zubereitung von

Lebensmitteln sowie für die Sauberkeit im Haushalt. Mehr Informationen unter

http://www.melitta-group.com.

Pressekontakt:

Melitta Group Management GmbH & Co. KG

Zentralbereich Kommunikation und Nachhaltigkeit

Annika von Hollen

Head of External Communication

Tel: +49 151 22084810

E-Mail: mailto:annika.von.hollen@melitta.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/106329/6247458

OTS: Melitta Group Management GmbH & Co. KG