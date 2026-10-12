OTS: Melitta Group Management GmbH & Co. KG / Melitta setzt erfolgreiche ...

12.10.26 10:36 Uhr

Melitta setzt erfolgreiche Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr

2026 fort - trotz weiterhin schwierigen Marktumfeldes (FOTO)

Werbung

Minden (ots) -

- Stabile Absatzzahlen bestätigen Strategie

- Weitere Internationalisierung in Europa und Südamerika auf Kurs

- Volatilitäten und Unsicherheiten auf der Rohstoffseite gut gesteuert

Melitta hat ihre auf Wachstum und Resilienz ausgerichtete Unternehmensstrategie

im ersten Halbjahr 2026 erfolgreich fortgesetzt. So konnte im ersten Halbjahr

das Absatzvolumen insgesamt leicht gesteigert werden, trotz des weiterhin

Werbung

herausfordernden Konsum- und Marktumfelds.

Das Familienunternehmen verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von

1,2 Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es 1,3 Milliarden Euro.

Bereinigt um die gegenüber dem Vorjahr leicht gesunkenen Rohkaffeepreise, die

wir weitergegeben haben, sowie eines Unternehmensverkaufs in Italien und der

Aufgabe des Spezialpapiergeschäfts in Neu Kaliß entspricht das einem

Werbung

Umsatzwachstum um etwa sieben Prozent.

"Wir sind mit dem ersten Halbjahr 2026 sehr zufrieden. Es bestätigt erneut

unseren strategischen Kurs, den wir konsequent fortsetzen", sagt Jero Bentz,

Mitglied der Unternehmensleitung und Urenkel von Firmengründerin Melitta Bentz.

"Die Rohkaffeepreise sind im ersten Halbjahr wieder etwas gesunken, was sich in

dem leicht gesunkenen Umsatz widerspiegelt."

Zur Stärkung der Resilienz hat Melitta bereits 2025 verschiedene Maßnahmen

umgesetzt, die im ersten Halbjahr deutlich zur guten Entwicklung der

Ertragskraft beigetragen haben. So liegt das EBITDA aus den ersten sechs Monaten

mit knapp 90 Millionen Euro bereits auf dem Niveau des Gesamtjahres 2025 und

kommt damit dem langfristigen Ziel einer zweistelligen EBITDA-Marge deutlich

näher.

"Unsere Organisation zeigt Anpassungsfähigkeit und Widerstandskraft. Das haben

unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Jahr erneut eindrucksvoll

bewiesen. Einzelne Herausforderungen gehen wir konsequent an. Als langfristig

denkendes Familienunternehmen sind wir so auch für volatile Märkte und

geopolitische Krisen gut aufgestellt", sagt Katja Möller, Mitglied der

Unternehmensleitung.

Die finanzielle Stabilität konnte mit dieser Entwicklung weiter gestärkt werden:

Vorausschauendes und konsequentes Bestands- und Kostenmanagement stärken nicht

nur die Liquidität, sondern führen auch zu einem stabilen Verschuldungsgrad von

1,8.

Positive Entwicklung in Südamerika und Europa

Positiv entwickelte sich vor allem das Geschäft in Südamerika. Darüber hinaus

trug die stabile Entwicklung des Kaffeegeschäfts in Deutschland zu dem guten

Ergebnis bei. Auch das Geschäft mit professionellen Kaffeelösungen von Melitta

Professional Coffee Solutions verlief im Vergleich zum Vorjahr

zufriedenstellend. Damit konnten die Rückgänge aus dem europäischen

Elektrokleingerätegeschäft im Haushaltsbereich mehr als ausgeglichen werden.

Auch die weiteren Internationalisierungsaktivitäten in Europa vor allem durch

Kaffee, fresh at work und Roast Market laufen plangemäß und tragen zu der

positiven Entwicklung bei.

Melitta setzt im zweiten Halbjahr den erfolgreichen Kurs fort

Kaffee und Kaffeezubereitung bleiben die Hauptstoßrichtung der Aktivitäten. So

investiert das Familienunternehmen in den kommenden fünf bis sechs Jahren rund

100 Millionen Euro am Standort in Bremen und baut so die voraussichtlich größte

Kaffeerösterei Europas auf. Beleg für Kaffeekompetenz und Wahrnehmung in der

Branche ist zudem die Auszeichnung der Melitta Manufaktur in Bremen als "Röster

des Jahres" des Fachmagazins crema.

"Kaffee ist die Wurzel und der Kern unseres Leistungsangebots. Mit dem starken

Fokus auf Lösungen rund um höchsten Kaffeegenuss sowie intelligente

Haushaltshelfer wollen wir auch in Zukunft international wachsen und uns damit

noch unabhängiger von einzelnen regionalen Entwicklungen machen", sagt Katja

Möller.

"Für das zweite Halbjahr 2026 erwarten wir, dass sich die insgesamt positive

Entwicklung fortsetzt und wir unsere Strategie weiter erfolgreich umsetzen", so

Jero Bentz.

Über Melitta

Melitta ist eine international tätige Unternehmensgruppe und zählt seit der

Erfindung des Kaffeefilters durch die Gründerin Melitta Bentz im Jahre 1908

nicht nur in Deutschland zu den namhaften unabhängigen Familienunternehmen. Mit

rund 5.500 Mitarbeitenden, Aktivitäten in über 80 Ländern weltweit und einem

Jahresumsatz von 2,5 Mrd. Euro (2025) entwickelt, produziert und vertreibt die

Gruppe Markenprodukte für den Kaffee-Genuss, für die Aufbewahrung und

Zubereitung von Lebensmitteln sowie für die Sauberkeit im Haushalt. Weitere

Informationen unter: Melitta Gruppe (https://www.melitta-group.com/de)

Pressekontakt:

Melitta Group Management GmbH & Co. KG

Annika von Hollen

Head of External Communication

Tel: +49 151 22084810

E-Mail: mailto:annika.von.hollen@melitta.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/106329/6369114

OTS: Melitta Group Management GmbH & Co. KG