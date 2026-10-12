OTS: Melitta Group Management GmbH & Co. KG / Melitta setzt erfolgreiche ...

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Melitta setzt erfolgreiche Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr
2026 fort - trotz weiterhin schwierigen Marktumfeldes (FOTO)
Minden (ots) -
- Stabile Absatzzahlen bestätigen Strategie
- Weitere Internationalisierung in Europa und Südamerika auf Kurs
- Volatilitäten und Unsicherheiten auf der Rohstoffseite gut gesteuert
Melitta hat ihre auf Wachstum und Resilienz ausgerichtete Unternehmensstrategie
im ersten Halbjahr 2026 erfolgreich fortgesetzt. So konnte im ersten Halbjahr
das Absatzvolumen insgesamt leicht gesteigert werden, trotz des weiterhin
herausfordernden Konsum- und Marktumfelds.
Das Familienunternehmen verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von
1,2 Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es 1,3 Milliarden Euro.
Bereinigt um die gegenüber dem Vorjahr leicht gesunkenen Rohkaffeepreise, die
wir weitergegeben haben, sowie eines Unternehmensverkaufs in Italien und der
Aufgabe des Spezialpapiergeschäfts in Neu Kaliß entspricht das einem
Umsatzwachstum um etwa sieben Prozent.
"Wir sind mit dem ersten Halbjahr 2026 sehr zufrieden. Es bestätigt erneut
unseren strategischen Kurs, den wir konsequent fortsetzen", sagt Jero Bentz,
Mitglied der Unternehmensleitung und Urenkel von Firmengründerin Melitta Bentz.
"Die Rohkaffeepreise sind im ersten Halbjahr wieder etwas gesunken, was sich in
dem leicht gesunkenen Umsatz widerspiegelt."
Zur Stärkung der Resilienz hat Melitta bereits 2025 verschiedene Maßnahmen
umgesetzt, die im ersten Halbjahr deutlich zur guten Entwicklung der
Ertragskraft beigetragen haben. So liegt das EBITDA aus den ersten sechs Monaten
mit knapp 90 Millionen Euro bereits auf dem Niveau des Gesamtjahres 2025 und
kommt damit dem langfristigen Ziel einer zweistelligen EBITDA-Marge deutlich
näher.
"Unsere Organisation zeigt Anpassungsfähigkeit und Widerstandskraft. Das haben
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Jahr erneut eindrucksvoll
bewiesen. Einzelne Herausforderungen gehen wir konsequent an. Als langfristig
denkendes Familienunternehmen sind wir so auch für volatile Märkte und
geopolitische Krisen gut aufgestellt", sagt Katja Möller, Mitglied der
Unternehmensleitung.
Die finanzielle Stabilität konnte mit dieser Entwicklung weiter gestärkt werden:
Vorausschauendes und konsequentes Bestands- und Kostenmanagement stärken nicht
nur die Liquidität, sondern führen auch zu einem stabilen Verschuldungsgrad von
1,8.
Positive Entwicklung in Südamerika und Europa
Positiv entwickelte sich vor allem das Geschäft in Südamerika. Darüber hinaus
trug die stabile Entwicklung des Kaffeegeschäfts in Deutschland zu dem guten
Ergebnis bei. Auch das Geschäft mit professionellen Kaffeelösungen von Melitta
Professional Coffee Solutions verlief im Vergleich zum Vorjahr
zufriedenstellend. Damit konnten die Rückgänge aus dem europäischen
Elektrokleingerätegeschäft im Haushaltsbereich mehr als ausgeglichen werden.
Auch die weiteren Internationalisierungsaktivitäten in Europa vor allem durch
Kaffee, fresh at work und Roast Market laufen plangemäß und tragen zu der
positiven Entwicklung bei.
Melitta setzt im zweiten Halbjahr den erfolgreichen Kurs fort
Kaffee und Kaffeezubereitung bleiben die Hauptstoßrichtung der Aktivitäten. So
investiert das Familienunternehmen in den kommenden fünf bis sechs Jahren rund
100 Millionen Euro am Standort in Bremen und baut so die voraussichtlich größte
Kaffeerösterei Europas auf. Beleg für Kaffeekompetenz und Wahrnehmung in der
Branche ist zudem die Auszeichnung der Melitta Manufaktur in Bremen als "Röster
des Jahres" des Fachmagazins crema.
"Kaffee ist die Wurzel und der Kern unseres Leistungsangebots. Mit dem starken
Fokus auf Lösungen rund um höchsten Kaffeegenuss sowie intelligente
Haushaltshelfer wollen wir auch in Zukunft international wachsen und uns damit
noch unabhängiger von einzelnen regionalen Entwicklungen machen", sagt Katja
Möller.
"Für das zweite Halbjahr 2026 erwarten wir, dass sich die insgesamt positive
Entwicklung fortsetzt und wir unsere Strategie weiter erfolgreich umsetzen", so
Jero Bentz.
Über Melitta
Melitta ist eine international tätige Unternehmensgruppe und zählt seit der
Erfindung des Kaffeefilters durch die Gründerin Melitta Bentz im Jahre 1908
nicht nur in Deutschland zu den namhaften unabhängigen Familienunternehmen. Mit
rund 5.500 Mitarbeitenden, Aktivitäten in über 80 Ländern weltweit und einem
Jahresumsatz von 2,5 Mrd. Euro (2025) entwickelt, produziert und vertreibt die
Gruppe Markenprodukte für den Kaffee-Genuss, für die Aufbewahrung und
Zubereitung von Lebensmitteln sowie für die Sauberkeit im Haushalt. Weitere
Informationen unter: Melitta Gruppe (https://www.melitta-group.com/de)
Pressekontakt:
Melitta Group Management GmbH & Co. KG
Annika von Hollen
Head of External Communication
Tel: +49 151 22084810
E-Mail: mailto:annika.von.hollen@melitta.de
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