OTS: Messer SE & Co. KGaA / Industriegasespezialist Messer: Geschäftsjahr ...

Industriegasespezialist Messer: Geschäftsjahr 2025 - solide

Geschäftsperformance, starke Bilanz und hohe Investitionen (FOTO)

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Bad Soden (ots) -

- Umsatz von 4,5 Milliarden Euro

- EBITDA beträgt 1,4 Milliarden Euro

- Investitionen in Höhe von 747 Millionen Euro

- Mitarbeiterzahl steigt auf über 12.000

Messer SE & Co. KGaA, der weltweit größte privat geführte Spezialist für

Industrie-, Medizin-, Elektronik- und Spezialgase, hat heute seinen

Jahresbericht für 2025 veröffentlicht. Die solide Performance des Unternehmens

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im Jahr 2025 unterstreicht Messers Resilienz und Innovationskraft. Messer hat

sich erfolgreich an ein volatiles Umfeld angepasst, das von geopolitischen

Spannungen und wirtschaftlicher Unsicherheit geprägt ist.

Im Jahr 2025 erzielte Messer einen Umsatz von 4,5 Milliarden Euro und ein EBITDA

von 1,4 Milliarden Euro - was im Vergleich zu 2024 weitgehend stabil blieb -

während Messer eine Marge von 31 Prozent beibehielt. Das Unternehmen

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erwirtschaftete einen starken Cashflow. Die Nettoverschuldung sank um 304

Millionen Euro auf 3,2 Milliarden Euro.

"Unsere Ergebnisse zeigen, dass Messer ein stabiles und solides Unternehmen ist,

das auch in herausfordernden Zeiten erfolgreich agiert. Unsere starke Bilanz und

gezielte Investitionen in zukunftsorientierte Märkte und Technologien sichern

unsere langfristige Wettbewerbsfähigkeit", betonte Bernd Eulitz, CEO der Messer

SE & Co. KGaA.

Weiterhin hohe Investitionen in globale Kapazität

Im Jahr 2025 investierte Messer 747 Millionen Euro, vor allem in neue

Produktionsanlagen und die Modernisierung bestehender Werke. Der Schwerpunkt lag

auf dem Bau von Luftzerlegungsanlagen in den Vereinigten Staaten, China und

Vietnam sowie auf Produktionsanlagen bei Kunden, CO2-Produktionsanlagen und

Gasflaschenabfüllwerke in Europa. Darüber hinaus investierte das Unternehmen in

die Entwicklung von Technologien zur Dekarbonisierung industrieller Prozesse.

Diese Investitionen folgten einer umsichtigen Kapitalallokationsstrategie und

unterstreichen Messers Engagement für nachhaltige Lösungen und die Unterstützung

der Energiewende.

Die strategischen Investitionen des Jahres 2024 in Heliumanlagen und -reserven

in den Vereinigten Staaten stärkten Messers Beschaffungskapazitäten und

operative Flexibilität bei der Kundenversorgung.

Die globale Präsenz bleibt ein entscheidender Faktor für die Stabilität

Messers ausgewogene internationale Präsenz, die auf einem

"Local-for-Local"-Ansatz basiert, sowie das breit gefächerte Portfolio an

Produkten, Endmärkten und Kunden bilden die Grundlage für die

Widerstandsfähigkeit des Unternehmens. Währungsbereinigt verzeichneten alle

Regionen ein Umsatzwachstum. In Asien stieg der Umsatz - trotz eines anhaltend

deflationären Umfelds in China - insbesondere in den Bereichen Elektronik und

Batteriematerialien sowie in der Stahlindustrie. In Europa wurde das Wachstum

durch die steigende Nachfrage aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie

nach medizinischen Gasen getragen. In Nord- und Südamerika stieg der Umsatz vor

allem aufgrund der höheren Nachfrage aus Branchen wie der Luft- und Raumfahrt,

der Elektronik sowie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Innovation und Nachhaltigkeit

Messer konzentrierte sich weiterhin auf Forschung und Entwicklung, um innovative

Anwendungstechnologien in allen Branchen voranzutreiben. Ein Schwerpunkt liegt

auf der Dekarbonisierung von Prozessen und dem Einsatz von grünem Wasserstoff

bei Kunden. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in die Digitalisierung

seiner Prozesse, um Effizienz und Nachhaltigkeit weiter zu steigern.

Ausblick für 2026

Für 2026 erwartet Messer ein makroökonomisches Umfeld, das weiterhin von

geopolitischen Spannungen und hoher wirtschaftlicher Unsicherheit geprägt sein

wird. Währungsbereinigt wird sowohl beim Umsatz als auch beim EBITDA ein Anstieg

erwartet. Das Unternehmen plant zudem, seine Marktposition durch anhaltend hohe

Investitionen in wachstumsstarken Regionen und Technologien konsequent

auszubauen. Infolgedessen wird ein leichter Anstieg der Nettoverschuldung

erwartet.

"Wir blicken optimistisch in die Zukunft. Mit unserer klaren strategischen

Ausrichtung, unserer finanziellen Stärke und unserem Fokus auf Innovation und

Nachhaltigkeit sind wir hervorragend positioniert, um die Chancen der kommenden

Jahre zu nutzen", sagte Bernd Eulitz.

Pressekontakt:

Diana Buss

Senior Vice President Corporate Communications

Tel.: +49 2151 7811-251

Mobil: +49 173 540 5045

E-Mail: mailto:communications@messergroup.com

Angela Giesen

Manager Communications

Tel.: +49 2151 7811-331

Mobil: +49 174 328 1184

E-Mail: mailto:communications@messergroup.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/152902/6246842

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