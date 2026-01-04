OTS: Messer SE & Co. KGaA / Industriegasespezialist Messer: Geschäftsjahr ...

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Industriegasespezialist Messer: Geschäftsjahr 2025 - solide
Geschäftsperformance, starke Bilanz und hohe Investitionen (FOTO)
Bad Soden (ots) -
- Umsatz von 4,5 Milliarden Euro
- EBITDA beträgt 1,4 Milliarden Euro
- Investitionen in Höhe von 747 Millionen Euro
- Mitarbeiterzahl steigt auf über 12.000
Messer SE & Co. KGaA, der weltweit größte privat geführte Spezialist für
Industrie-, Medizin-, Elektronik- und Spezialgase, hat heute seinen
Jahresbericht für 2025 veröffentlicht. Die solide Performance des Unternehmens
im Jahr 2025 unterstreicht Messers Resilienz und Innovationskraft. Messer hat
sich erfolgreich an ein volatiles Umfeld angepasst, das von geopolitischen
Spannungen und wirtschaftlicher Unsicherheit geprägt ist.
Im Jahr 2025 erzielte Messer einen Umsatz von 4,5 Milliarden Euro und ein EBITDA
von 1,4 Milliarden Euro - was im Vergleich zu 2024 weitgehend stabil blieb -
während Messer eine Marge von 31 Prozent beibehielt. Das Unternehmen
erwirtschaftete einen starken Cashflow. Die Nettoverschuldung sank um 304
Millionen Euro auf 3,2 Milliarden Euro.
"Unsere Ergebnisse zeigen, dass Messer ein stabiles und solides Unternehmen ist,
das auch in herausfordernden Zeiten erfolgreich agiert. Unsere starke Bilanz und
gezielte Investitionen in zukunftsorientierte Märkte und Technologien sichern
unsere langfristige Wettbewerbsfähigkeit", betonte Bernd Eulitz, CEO der Messer
SE & Co. KGaA.
Weiterhin hohe Investitionen in globale Kapazität
Im Jahr 2025 investierte Messer 747 Millionen Euro, vor allem in neue
Produktionsanlagen und die Modernisierung bestehender Werke. Der Schwerpunkt lag
auf dem Bau von Luftzerlegungsanlagen in den Vereinigten Staaten, China und
Vietnam sowie auf Produktionsanlagen bei Kunden, CO2-Produktionsanlagen und
Gasflaschenabfüllwerke in Europa. Darüber hinaus investierte das Unternehmen in
die Entwicklung von Technologien zur Dekarbonisierung industrieller Prozesse.
Diese Investitionen folgten einer umsichtigen Kapitalallokationsstrategie und
unterstreichen Messers Engagement für nachhaltige Lösungen und die Unterstützung
der Energiewende.
Die strategischen Investitionen des Jahres 2024 in Heliumanlagen und -reserven
in den Vereinigten Staaten stärkten Messers Beschaffungskapazitäten und
operative Flexibilität bei der Kundenversorgung.
Die globale Präsenz bleibt ein entscheidender Faktor für die Stabilität
Messers ausgewogene internationale Präsenz, die auf einem
"Local-for-Local"-Ansatz basiert, sowie das breit gefächerte Portfolio an
Produkten, Endmärkten und Kunden bilden die Grundlage für die
Widerstandsfähigkeit des Unternehmens. Währungsbereinigt verzeichneten alle
Regionen ein Umsatzwachstum. In Asien stieg der Umsatz - trotz eines anhaltend
deflationären Umfelds in China - insbesondere in den Bereichen Elektronik und
Batteriematerialien sowie in der Stahlindustrie. In Europa wurde das Wachstum
durch die steigende Nachfrage aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie
nach medizinischen Gasen getragen. In Nord- und Südamerika stieg der Umsatz vor
allem aufgrund der höheren Nachfrage aus Branchen wie der Luft- und Raumfahrt,
der Elektronik sowie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Innovation und Nachhaltigkeit
Messer konzentrierte sich weiterhin auf Forschung und Entwicklung, um innovative
Anwendungstechnologien in allen Branchen voranzutreiben. Ein Schwerpunkt liegt
auf der Dekarbonisierung von Prozessen und dem Einsatz von grünem Wasserstoff
bei Kunden. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in die Digitalisierung
seiner Prozesse, um Effizienz und Nachhaltigkeit weiter zu steigern.
Ausblick für 2026
Für 2026 erwartet Messer ein makroökonomisches Umfeld, das weiterhin von
geopolitischen Spannungen und hoher wirtschaftlicher Unsicherheit geprägt sein
wird. Währungsbereinigt wird sowohl beim Umsatz als auch beim EBITDA ein Anstieg
erwartet. Das Unternehmen plant zudem, seine Marktposition durch anhaltend hohe
Investitionen in wachstumsstarken Regionen und Technologien konsequent
auszubauen. Infolgedessen wird ein leichter Anstieg der Nettoverschuldung
erwartet.
"Wir blicken optimistisch in die Zukunft. Mit unserer klaren strategischen
Ausrichtung, unserer finanziellen Stärke und unserem Fokus auf Innovation und
Nachhaltigkeit sind wir hervorragend positioniert, um die Chancen der kommenden
Jahre zu nutzen", sagte Bernd Eulitz.
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