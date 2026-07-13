OTS: Messer SE & Co. KGaA / Lhyfe und Messer erreichen einen wichtigen ...

13.07.26 07:32 Uhr

Lhyfe und Messer erreichen einen wichtigen Meilenstein: zehnjähriger

Liefervertrag und eine Beteiligung von 30 Prozent von Messer an vier

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Produktionsstandorten für erneuerbaren Wasserstoff (FOTO)

Bad Soden (Deutschland) / Nantes (Frankreich) (ots) - Die wegweisende

kommerzielle, industrielle und finanzielle Vereinbarung stärkt die

Umsatzvisibilität von Lhyfe und festigt seine Position unter den wichtigsten

Akteuren im Sektor für erneuerbaren Wasserstoff.

Lhyfe (EURONEXT: LHYFE) - einer der weltweiten Pioniere bei der Produktion von

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grünem und erneuerbarem Wasserstoff zur Dekarbonisierung von Industrie und

Mobilität - gibt die Unterzeichnung einer bedeutenden kommerziellen,

industriellen und finanziellen Partnerschaft mit Messer bekannt, dem weltweit

größten privaten Spezialisten für Industrie-, Medizin-, Elektronik- und

Spezialgase. Messer beteiligt sich mit 30 Prozent an vier

Wasserstoffproduktionsstandorten von Lhyfe in Frankreich und Deutschland.

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Darüber hinaus werden die beiden Partner einen zehnjährigen Liefervertrag für

erneuerbaren Wasserstoff unterzeichnen.Mit dieser einzigen Transaktion wird

Messer nicht nur zu einem langfristigen Kunden von Lhyfe, sondern auch zu einem

bedeutenden Industriepartner und Investor am Eigenkapital der Anlagen. Dies

konkretisiert die von Lhyfe angekündigten Prioritäten - kommerzielles Wachstum

durch indirekten Vertrieb, Umsatzsicherheit und den Nachweis der Wertschöpfung

durch sein Standortportfolio - und markiert Lhyfes erste Kapitalrotation. Die

Partnerschaft bringt zwei sich hervorragend ergänzende Unternehmen zusammen.

Messer bringt jahrzehntelanges Know-how in den Bereichen

Wasserstofftechnologien, Anwendungen, Logistik und Gasedistribution ein, während

sich Lhyfe als führender Entwickler und Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von

erneuerbarem Wasserstoff etabliert hat.

Eine strategische Partnerschaft, die auf drei Säulen basiert

Der auf zehn Jahre angelegte Liefervertrag stützt sich auf drei Standorte von

Lhyfe in Frankreich und einen in Deutschland. Messer verpflichtet sich ab 2026

zu einer Mindestabnahmemenge, die voraussichtlich schrittweise ansteigen und

mehrere hundert Tonnen pro Jahr erreichen wird. Über diese Verpflichtung hinaus

strebt Messer an, die Hälfte der Produktion der drei französischen Standorte

abzunehmen. Mit der Übernahme einer 30-prozentigen Beteiligung an der

Gesellschaft, die diese vier Standorte hält, bestätigt Messer deren industrielle

Qualität, kommerzielle Positionierung und das Wertschöpfungspotenzial der von

Lhyfe entwickelten Anlagen. Messer wird sein Know-how im Bereich Industriegase

einbringen, insbesondere in den Bereichen Sicherheit, Betrieb, Logistik,

Gase-Handling, Kundenbeziehungen und Vertrieb unterschiedlicher Gase. Diese

Partnerschaft soll die Leistungsfähigkeit und Wiederstandsfähigkeit der

Standorte weiter stärken und zu ihrem kommerziellen Ausbau beitragen.

Durch diese Vereinbarung sichert sich Messer den langfristigen Zugang zu

erneuerbarem Wasserstoff, einschließlich RFNBO-zertifiziertem Wasserstoff, der

aus mehreren Produktionsstandorten in Frankreich und Deutschland stammt. Durch

die Integration dieses Wasserstoffs in sein Produktportfolio kann Messer den

Dekarbonisierungsbedarf sowohl seiner bestehenden Industriekunden als auch neuer

Kunden decken.

Über die wirtschaftlichen Aspekte hinaus basiert die Partnerschaft auf einem

gemeinsamen Verständnis der Marktentwicklung für erneuerbaren Wasserstoff und

dessen mittel- bis langfristigem Potenzial.

Für Lhyfe: eine Partnerschaft, die das Finanzprofil der Gruppe stärkt

Diese Partnerschaft stärkt das Finanzprofil durch besser vorhersehbare und

wiederkehrende Cashflows, die sich aus dem langfristigen Vertrag und der

Mindestabnahmeverpflichtung ergeben, sowie durch eine Stärkung der Finanzlage

der Gruppe durch den Verkauf einer 30-prozentigen Beteiligung an der

Gesellschaft, die die vier Produktionsstandorte hält. Lhyfe wird diese

Gesellschaft weiterhin voll konsolidieren und seine Kapazitäten ausbauen, um

Ressourcen auf die am weitesten fortgeschrittenen, kommerziell abgesicherten und

wertschöpfenden Projekte zu konzentrieren.

Mit dieser Transaktion unternimmt Lhyfe einen weiteren Schritt in seinem

Geschäftsmodell als Entwickler und Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von

Wasserstoff aus erneuerbaren Energien. Nach Abschluss der Genehmigungs-,

Finanzierungs-, Bau- und Inbetriebnahmephasen demonstriert der Konzern seine

Fähigkeit, den Wert seiner Anlagen durch eine erste Kapitalrotation zu

realisieren, während er gleichzeitig einen Großteil des Wachstumspotenzials

behält und weiterhin der exklusive Betreiber dieser Standorte bleibt -

dementsprechend werden Betriebs- und Managementdienstleistungen weiterhin von

Lhyfe an die Gesellschaften in Rechnung gestellt, die diese Anlagen halten.

Der Abschluss der Transaktion wird in den kommenden Monaten erwartet und steht

gemäß den geltenden Finanzierungsunterlagen weiterhin unter dem Vorbehalt der

Zustimmung der Kreditgeber.

Peter Mohnen, CEO der Messer SE & Co. KGaA:

"Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein für Messer und Lhyfe und

unterstreicht unser langfristiges Engagement für die Förderung der

Wasserstoffwirtschaft. Durch die Sicherung des Zugangs zu erheblichen Mengen an

erneuerbarem Wasserstoff stärken wir unsere Fähigkeit, die

Dekarbonisierungsziele unserer Kunden und potenziellen Kunden in einer Vielzahl

von Branchen zu unterstützen. Die Nachfrage nach erneuerbarem Wasserstoff steigt

weiter an, und die geografisch diversifizierte Produktionspräsenz dieser

Standorte ermöglicht es uns, Lieferketten zu optimieren, Transportwege zu

verkürzen und transportbedingte Emissionen zu reduzieren. Wir bei Messer sehen

es als unsere Verantwortung an, aktiv zur Bewältigung der Herausforderungen

unserer Zeit beizutragen, und diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt hin

zu einer widerstandsfähigeren, wettbewerbsfähigeren und dekarbonisierten

industriellen Zukunft."

Matthieu Guesné, Gründer und CEO von Lhyfe:

"Die Entscheidung eines weltweit führenden Industriegasunternehmens wie Messer

mit mehr als 125 Jahren Erfahrung, sich uns anzuschließen, sendet ein starkes

Signal an die gesamte Branche. Sie bestätigt sowohl die Stärke unseres

Geschäftsmodells als auch die zunehmende Verbreitung von erneuerbarem

Wasserstoff in allen Industriezweigen. Gemeinsam mit Messer, das bereits seit

mehreren Jahren Kunde von Lhyfe ist, teilen wir die Überzeugung, dass

erneuerbarer Wasserstoff zu einem der Eckpfeiler des neuen industriellen

Energiemix werden wird. Diese Vereinbarung gibt uns die Mittel an die Hand, die

finanzielle Solidität von Lhyfe zu stärken, unsere Ziele weiterzuverfolgen und

zunehmend transformative Großprojekte zu entwickeln, die dazu beitragen, die

Dekarbonisierung Europas zu beschleunigen."

Pressekontakt:

Messer SE & Co. KGaA

Diana Buss

Senior Vice President Corporate Communications

T: +49 2151 7811-251

M: +49 173 5405045

E-mail: mailto:diana.buss@messergroup.com

Angela Giesen

Spokesperson

Manager Communications

T: +49 2151 7811-331

M: +49 174 3281184

E-mail: mailto:angela.giesen@messergroup.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/152902/6312953

OTS: Messer SE & Co. KGaA