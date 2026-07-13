OTS: Messer SE & Co. KGaA / Lhyfe und Messer erreichen einen wichtigen ...

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Lhyfe und Messer erreichen einen wichtigen Meilenstein: zehnjähriger
Liefervertrag und eine Beteiligung von 30 Prozent von Messer an vier
Produktionsstandorten für erneuerbaren Wasserstoff (FOTO)
Bad Soden (Deutschland) / Nantes (Frankreich) (ots) - Die wegweisende
kommerzielle, industrielle und finanzielle Vereinbarung stärkt die
Umsatzvisibilität von Lhyfe und festigt seine Position unter den wichtigsten
Akteuren im Sektor für erneuerbaren Wasserstoff.
Lhyfe (EURONEXT: LHYFE) - einer der weltweiten Pioniere bei der Produktion von
grünem und erneuerbarem Wasserstoff zur Dekarbonisierung von Industrie und
Mobilität - gibt die Unterzeichnung einer bedeutenden kommerziellen,
industriellen und finanziellen Partnerschaft mit Messer bekannt, dem weltweit
größten privaten Spezialisten für Industrie-, Medizin-, Elektronik- und
Spezialgase. Messer beteiligt sich mit 30 Prozent an vier
Wasserstoffproduktionsstandorten von Lhyfe in Frankreich und Deutschland.
Darüber hinaus werden die beiden Partner einen zehnjährigen Liefervertrag für
erneuerbaren Wasserstoff unterzeichnen.Mit dieser einzigen Transaktion wird
Messer nicht nur zu einem langfristigen Kunden von Lhyfe, sondern auch zu einem
bedeutenden Industriepartner und Investor am Eigenkapital der Anlagen. Dies
konkretisiert die von Lhyfe angekündigten Prioritäten - kommerzielles Wachstum
durch indirekten Vertrieb, Umsatzsicherheit und den Nachweis der Wertschöpfung
durch sein Standortportfolio - und markiert Lhyfes erste Kapitalrotation. Die
Partnerschaft bringt zwei sich hervorragend ergänzende Unternehmen zusammen.
Messer bringt jahrzehntelanges Know-how in den Bereichen
Wasserstofftechnologien, Anwendungen, Logistik und Gasedistribution ein, während
sich Lhyfe als führender Entwickler und Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von
erneuerbarem Wasserstoff etabliert hat.
Eine strategische Partnerschaft, die auf drei Säulen basiert
Der auf zehn Jahre angelegte Liefervertrag stützt sich auf drei Standorte von
Lhyfe in Frankreich und einen in Deutschland. Messer verpflichtet sich ab 2026
zu einer Mindestabnahmemenge, die voraussichtlich schrittweise ansteigen und
mehrere hundert Tonnen pro Jahr erreichen wird. Über diese Verpflichtung hinaus
strebt Messer an, die Hälfte der Produktion der drei französischen Standorte
abzunehmen. Mit der Übernahme einer 30-prozentigen Beteiligung an der
Gesellschaft, die diese vier Standorte hält, bestätigt Messer deren industrielle
Qualität, kommerzielle Positionierung und das Wertschöpfungspotenzial der von
Lhyfe entwickelten Anlagen. Messer wird sein Know-how im Bereich Industriegase
einbringen, insbesondere in den Bereichen Sicherheit, Betrieb, Logistik,
Gase-Handling, Kundenbeziehungen und Vertrieb unterschiedlicher Gase. Diese
Partnerschaft soll die Leistungsfähigkeit und Wiederstandsfähigkeit der
Standorte weiter stärken und zu ihrem kommerziellen Ausbau beitragen.
Durch diese Vereinbarung sichert sich Messer den langfristigen Zugang zu
erneuerbarem Wasserstoff, einschließlich RFNBO-zertifiziertem Wasserstoff, der
aus mehreren Produktionsstandorten in Frankreich und Deutschland stammt. Durch
die Integration dieses Wasserstoffs in sein Produktportfolio kann Messer den
Dekarbonisierungsbedarf sowohl seiner bestehenden Industriekunden als auch neuer
Kunden decken.
Über die wirtschaftlichen Aspekte hinaus basiert die Partnerschaft auf einem
gemeinsamen Verständnis der Marktentwicklung für erneuerbaren Wasserstoff und
dessen mittel- bis langfristigem Potenzial.
Für Lhyfe: eine Partnerschaft, die das Finanzprofil der Gruppe stärkt
Diese Partnerschaft stärkt das Finanzprofil durch besser vorhersehbare und
wiederkehrende Cashflows, die sich aus dem langfristigen Vertrag und der
Mindestabnahmeverpflichtung ergeben, sowie durch eine Stärkung der Finanzlage
der Gruppe durch den Verkauf einer 30-prozentigen Beteiligung an der
Gesellschaft, die die vier Produktionsstandorte hält. Lhyfe wird diese
Gesellschaft weiterhin voll konsolidieren und seine Kapazitäten ausbauen, um
Ressourcen auf die am weitesten fortgeschrittenen, kommerziell abgesicherten und
wertschöpfenden Projekte zu konzentrieren.
Mit dieser Transaktion unternimmt Lhyfe einen weiteren Schritt in seinem
Geschäftsmodell als Entwickler und Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von
Wasserstoff aus erneuerbaren Energien. Nach Abschluss der Genehmigungs-,
Finanzierungs-, Bau- und Inbetriebnahmephasen demonstriert der Konzern seine
Fähigkeit, den Wert seiner Anlagen durch eine erste Kapitalrotation zu
realisieren, während er gleichzeitig einen Großteil des Wachstumspotenzials
behält und weiterhin der exklusive Betreiber dieser Standorte bleibt -
dementsprechend werden Betriebs- und Managementdienstleistungen weiterhin von
Lhyfe an die Gesellschaften in Rechnung gestellt, die diese Anlagen halten.
Der Abschluss der Transaktion wird in den kommenden Monaten erwartet und steht
gemäß den geltenden Finanzierungsunterlagen weiterhin unter dem Vorbehalt der
Zustimmung der Kreditgeber.
Peter Mohnen, CEO der Messer SE & Co. KGaA:
"Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein für Messer und Lhyfe und
unterstreicht unser langfristiges Engagement für die Förderung der
Wasserstoffwirtschaft. Durch die Sicherung des Zugangs zu erheblichen Mengen an
erneuerbarem Wasserstoff stärken wir unsere Fähigkeit, die
Dekarbonisierungsziele unserer Kunden und potenziellen Kunden in einer Vielzahl
von Branchen zu unterstützen. Die Nachfrage nach erneuerbarem Wasserstoff steigt
weiter an, und die geografisch diversifizierte Produktionspräsenz dieser
Standorte ermöglicht es uns, Lieferketten zu optimieren, Transportwege zu
verkürzen und transportbedingte Emissionen zu reduzieren. Wir bei Messer sehen
es als unsere Verantwortung an, aktiv zur Bewältigung der Herausforderungen
unserer Zeit beizutragen, und diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt hin
zu einer widerstandsfähigeren, wettbewerbsfähigeren und dekarbonisierten
industriellen Zukunft."
Matthieu Guesné, Gründer und CEO von Lhyfe:
"Die Entscheidung eines weltweit führenden Industriegasunternehmens wie Messer
mit mehr als 125 Jahren Erfahrung, sich uns anzuschließen, sendet ein starkes
Signal an die gesamte Branche. Sie bestätigt sowohl die Stärke unseres
Geschäftsmodells als auch die zunehmende Verbreitung von erneuerbarem
Wasserstoff in allen Industriezweigen. Gemeinsam mit Messer, das bereits seit
mehreren Jahren Kunde von Lhyfe ist, teilen wir die Überzeugung, dass
erneuerbarer Wasserstoff zu einem der Eckpfeiler des neuen industriellen
Energiemix werden wird. Diese Vereinbarung gibt uns die Mittel an die Hand, die
finanzielle Solidität von Lhyfe zu stärken, unsere Ziele weiterzuverfolgen und
zunehmend transformative Großprojekte zu entwickeln, die dazu beitragen, die
Dekarbonisierung Europas zu beschleunigen."
Pressekontakt:
Messer SE & Co. KGaA
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