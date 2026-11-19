Messer gründet Joint Venture Messer Electronics Taiwan und stärkt

damit seine Position in Asien (FOTO)

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Bad Soden (ots) - Industriegasespezialist gründet Joint Venture zusammen mit

Rayzher Industrial für den taiwanesischen Elektronikmarkt

Messer, der weltweit größte Spezialist für Industrie-, Medizin-, Elektronik- und

Spezialgase in Privatbesitz, und Rayzher Industrial haben die Gründung des Joint

Ventures Messer Electronics Taiwan Co. Ltd. bekannt gegeben. Messer Electronics

Taiwan kombiniert Messers umfassendes Portfolio an ultrahochreinen Gasen und

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seine globale Präsenz mit Rayzhers Expertise in der Gassystemtechnik und seiner

etablierten Infrastruktur in Taiwan. Ziel des Joint Ventures ist es, die

wachsende Halbleiterindustrie in Taiwan sicher und zuverlässig mit

ultrahochreinen Gasen zu versorgen.

"Dieses Joint Venture ist ein strategisch wichtiger Schritt für Messer. Indem

wir unsere weltweite Expertise im Bereich ultrahochreiner Gase mit den starken

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lokalen Kompetenzen von Rayzher verbinden, schaffen wir eine verlässliche

Grundlage, um Taiwans Halbleiterindustrie und deren weiteres Wachstum nachhaltig

zu fördern", sagt Peter Mohnen, CEO von Messer. Angesichts der stetig steigenden

Nachfrage nach den weltweit fortschrittlichsten Halbleiterchips und Taiwans

führender Rolle in der globalen Produktion ist eine zuverlässige Versorgung für

die Expansion des Elektronikmarktes unverzichtbar.

Messer Electronics Taiwan Co. Ltd. vereint die weltweite Versorgung und das

langjährige Know-how von Messer im Bereich ultrahochreine Gase mit den

UHP-Gassystemen und den technischen Kompetenzen von Rayzher. Damit trägt es dazu

bei, regionale Elektronikunternehmen zuverlässig zu versorgen und bei ihrer

internationalen Expansion zu unterstützen.

"Rayzher unterstützt Taiwans Halbleiterindustrie bereits mit hochwertigen

technischen Lösungen für Gassysteme und einem starken Engagement für einen

sicheren Betrieb", sagt Ku Hua Chou, CEO von Rayzher Industrial. "Wir freuen uns

darauf, gemeinsam mit Messer, Unternehmen der Halbleiterindustrie mit lokalen

Kapazitäten, technischem Know-how und zuverlässigem Service zu unterstützen."

Die lokale Versorgung mit Messers ultrahochreinen Gasen wird durch Rayzhers

etablierte Infrastruktur - einschließlich der Betriebsstätten und Anlagen - in

Taiwan ermöglicht.

Pressekontakt:

Diana Buss

Senior Vice President Corporate Communications

Tel.: +49 2151 7811-251

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E-Mail: mailto:communications@messergroup.com

Angela Giesen

Manager Communications

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Mobil: +49 174 328 1184

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Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/152902/6393781

OTS: Messer SE & Co. KGaA