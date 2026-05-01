OTS: Messer SE & Co. KGaA / Messer stellt Weichen für die Zukunft: Geplanter ...

Messer stellt Weichen für die Zukunft: Geplanter CEO-Wechsel und

Veränderung in der europäischen Führung (FOTO)

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Bad Soden (ots) - Industriegasespezialist Messer richtet sich strategisch auf

die kommenden Jahre aus und setzt dabei auf Kontinuität, Stabilität und

nachhaltiges Wachstum. Nach einer Phase tiefgreifender Veränderungen in

Eigentümerstruktur, Finanzierung, Governance und globalem Geschäftsmodell baut

das Familienunternehmen nun gezielt auf diesen gestärkten Fundamenten auf.

Wie geplant wird Bernd Eulitz, seit Februar 2022 stellvertretender CEO und seit

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April 2023 CEO von Messer, mit Ablauf seines Vertrags in den Ruhestand treten.

Unter seiner Führung wurden entscheidende Meilensteine erreicht, darunter die

Akquisition der Anteile an Messer Americas von CVC, das Gewinnen des globalen

Langzeitinvestors GIC als Minderheitsgesellschafter sowie zentrale

Refinanzierungsmaßnahmen. Bernd Eulitz trug maßgeblich dazu bei, die weltweiten

Teams bei Messer zu einer globalen Belegschaft mit einheitlicher

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Unternehmensstruktur zusammenzuführen.

"Nach einer intensiven und äußerst erfüllenden Zeit bei Messer und langer

Karriere in globalen Führungspositionen ist für mich nun der richtige Moment

gekommen, mich von der Gesamtverantwortung zurückzuziehen und mich meiner

Familie und meinen persönlichen Interessen zu widmen. Es hat mir großen Spaß

gemacht, dieses Unternehmen in einer entscheidenden Phase weltweit

weiterzuentwickeln. Mit Stolz blicke ich darauf, was mit einem herausragenden

Team, ganz besonders in enger Zusammenarbeit mit unserem Vorstand und dem

Vorsitzenden des Aufsichtsrats Stefan Messer, erreicht wurde. Ich bin überzeugt,

dass Messer hervorragend aufgestellt ist, um diesen erfolgreichen Weg

fortzusetzen", sagt Bernd Eulitz.

"Bernd Eulitz hat einen bedeutenden Beitrag für Messer geleistet und genießt

unsere tiefste Wertschätzung. Er hat Messer in einer transformativen Phase und

in einem turbulenten makroökonomischen Umfeld mit großer Klarheit, persönlicher

Integrität und einer starken globalen Vision geführt. Er legte den Schwerpunkt

verstärkt auf neue Wachstumschancen und hat solide Partnerschaften in den

Kernmärkten von Messer begründet. Im Namen der Eigentümer und des Aufsichtsrats

von Messer danke ich ihm für seine Führungsrolle und dafür, dass er die Werte

von Messer so vorbildlich verkörpert hat", sagt Stefan Messer, Vorsitzender des

Aufsichtsrats.

Peter Mohnen wird neuer CEO

Mit Wirkung zum 1. Juli 2026 übernimmt Peter Mohnen die Funktion des CEO des

weltweit größten privaten Industriegaseunternehmens. Peter Mohnen wurde kürzlich

in den Aufsichtsrat von Messer berufen und scheidet zu seinem Amtsantritt als

CEO aus diesem Gremium aus. Er verfügt über mehr als 30 Jahre internationale

Führungserfahrung in globalen Industriekonzernen. Zuletzt war er von 2018 bis

2025 CEO des Automatisierungsunternehmens KUKA.

"Peter Mohnen wird bewahren und fördern, was Messer als Familienunternehmen

stark gemacht hat, und zugleich die nachhaltige Weiterentwicklung der globalen

Organisation vorantreiben - in enger Abstimmung mit der Eigentümerfamilie. Unser

neuer CEO steht für das, was uns wichtig ist: Menschen in ihrer Verschiedenheit

respektieren, ihre Stärken sichtbar machen und ein Umfeld schaffen, in dem

Motivation aus Vertrauen entsteht, um für unsere Kunden weiterhin ein wichtiger

und verlässlicher Partner zu sein. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit",

so Stefan Messer.

"Ich bin stolz darauf, die Verantwortung für das Unternehmen zu übernehmen, das

über Generationen hinweg auf Verlässlichkeit, Kundennähe und langfristiges

Denken aufgebaut wurde. Mein Ziel ist es, dieses Erbe weiterzuführen und

gleichzeitig neue Wege zu gehen. Ich trete das Amt mit großem Respekt vor der

Geschichte von Messer und großer Zuversicht in seine Zukunft an", sagt Peter

Mohnen.

Veränderung in der europäischen Führung

Nach erfolgreicher Integration der drei europäischen Regionen wird Virginia

Esly, Vorstandsmitglied und COO Europe, das Unternehmen zum 30. Juni 2026 auf

eigenen Wunsch verlassen. In den vergangenen Jahren hat sie das Europageschäft

zu einer leistungsfähigen, profitableren und zukunftsorientierten Organisation

geformt.

Unter ihrer Führung verzeichnete die europäische Region eine starke

Geschäftsentwicklung mit einem Umsatz von rund 1,3 Milliarden Euro und einem

deutlich gesteigerten EBITDA. Mit klarem Fokus hat sie Sicherheitskultur,

Prozessexzellenz und digitale Transformation maßgeblich vorangetrieben und die

europäischen Gesellschaften damit nachhaltig gestärkt.

Stefan Messer: "Im Namen des Aufsichtsrats und des gesamten Messer-Teams möchte

ich Virginia Esly für ihren wertvollen Beitrag und ihr Engagement danken. Unter

ihrer Leitung ist das europäische Geschäft integrierter und profitabler

geworden. Wir wünschen ihr alles Gute für ihre weitere berufliche Laufbahn."

Virginia Esly: "Ich möchte dem Aufsichtsrat und dem Vorstand von Messer, allen

meinen Kolleginnen und Kollegen sowie unseren Kunden und Geschäftspartnern für

die hervorragende und vertrauensvolle Zusammenarbeit danken. Es war mir eine

Ehre, mit solch talentierten Teams zusammenzuarbeiten. Gemeinsam haben wir die

Position von Messer in Europa gestärkt und das Unternehmen noch

widerstandsfähiger gemacht. Ich bin überzeugt, dass Messer sehr gut für die

Zukunft gerüstet ist."

Die Verantwortung für das europäische Geschäft übernimmt zum 1. Juli 2026

Matthias Thiele, der seit Januar 2026 als Chief Marketing Officer (CMO) von

Messer tätig ist. Er wird in der neuen Funktion als COO Europe direkt an CEO

Peter Mohnen berichten. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit wird auf

kundennahem Wachstum und der weiteren Stärkung der Länderorganisationen liegen.

Matthias Thiele begann seine Karriere bei Messer vor mehr als 40 Jahren und

verfügt über langjährige Führungserfahrung, darunter in verschiedenen Positionen

als Geschäftsführer von Messer-Gesellschaften seit 2002.

Familienunternehmen mit klarem Wertekompass

Mit der neuen Führungsaufstellung möchte Messer seinen Anspruch unterstreichen,

als unabhängiges Familienunternehmen langfristig, verlässlich und wertebasiert

zu agieren: "Vertrauen, Integrität, Verantwortung und unternehmerischer Geist

bleiben die Grundlage der Unternehmensführung. Messer ist finanziell solide,

organisatorisch gut aufgestellt und tief in seiner DNA als Familienunternehmen

verwurzelt. Auf dieser Basis gehen wir den nächsten Schritt.", so Stefan Messer.

Pressekontakt:

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OTS: Messer SE & Co. KGaA