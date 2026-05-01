OTS: Messer SE & Co. KGaA / Messer stellt Weichen für die Zukunft: Geplanter ...

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Messer stellt Weichen für die Zukunft: Geplanter CEO-Wechsel und
Veränderung in der europäischen Führung (FOTO)
Bad Soden (ots) - Industriegasespezialist Messer richtet sich strategisch auf
die kommenden Jahre aus und setzt dabei auf Kontinuität, Stabilität und
nachhaltiges Wachstum. Nach einer Phase tiefgreifender Veränderungen in
Eigentümerstruktur, Finanzierung, Governance und globalem Geschäftsmodell baut
das Familienunternehmen nun gezielt auf diesen gestärkten Fundamenten auf.
Wie geplant wird Bernd Eulitz, seit Februar 2022 stellvertretender CEO und seit
April 2023 CEO von Messer, mit Ablauf seines Vertrags in den Ruhestand treten.
Unter seiner Führung wurden entscheidende Meilensteine erreicht, darunter die
Akquisition der Anteile an Messer Americas von CVC, das Gewinnen des globalen
Langzeitinvestors GIC als Minderheitsgesellschafter sowie zentrale
Refinanzierungsmaßnahmen. Bernd Eulitz trug maßgeblich dazu bei, die weltweiten
Teams bei Messer zu einer globalen Belegschaft mit einheitlicher
Unternehmensstruktur zusammenzuführen.
"Nach einer intensiven und äußerst erfüllenden Zeit bei Messer und langer
Karriere in globalen Führungspositionen ist für mich nun der richtige Moment
gekommen, mich von der Gesamtverantwortung zurückzuziehen und mich meiner
Familie und meinen persönlichen Interessen zu widmen. Es hat mir großen Spaß
gemacht, dieses Unternehmen in einer entscheidenden Phase weltweit
weiterzuentwickeln. Mit Stolz blicke ich darauf, was mit einem herausragenden
Team, ganz besonders in enger Zusammenarbeit mit unserem Vorstand und dem
Vorsitzenden des Aufsichtsrats Stefan Messer, erreicht wurde. Ich bin überzeugt,
dass Messer hervorragend aufgestellt ist, um diesen erfolgreichen Weg
fortzusetzen", sagt Bernd Eulitz.
"Bernd Eulitz hat einen bedeutenden Beitrag für Messer geleistet und genießt
unsere tiefste Wertschätzung. Er hat Messer in einer transformativen Phase und
in einem turbulenten makroökonomischen Umfeld mit großer Klarheit, persönlicher
Integrität und einer starken globalen Vision geführt. Er legte den Schwerpunkt
verstärkt auf neue Wachstumschancen und hat solide Partnerschaften in den
Kernmärkten von Messer begründet. Im Namen der Eigentümer und des Aufsichtsrats
von Messer danke ich ihm für seine Führungsrolle und dafür, dass er die Werte
von Messer so vorbildlich verkörpert hat", sagt Stefan Messer, Vorsitzender des
Aufsichtsrats.
Peter Mohnen wird neuer CEO
Mit Wirkung zum 1. Juli 2026 übernimmt Peter Mohnen die Funktion des CEO des
weltweit größten privaten Industriegaseunternehmens. Peter Mohnen wurde kürzlich
in den Aufsichtsrat von Messer berufen und scheidet zu seinem Amtsantritt als
CEO aus diesem Gremium aus. Er verfügt über mehr als 30 Jahre internationale
Führungserfahrung in globalen Industriekonzernen. Zuletzt war er von 2018 bis
2025 CEO des Automatisierungsunternehmens KUKA.
"Peter Mohnen wird bewahren und fördern, was Messer als Familienunternehmen
stark gemacht hat, und zugleich die nachhaltige Weiterentwicklung der globalen
Organisation vorantreiben - in enger Abstimmung mit der Eigentümerfamilie. Unser
neuer CEO steht für das, was uns wichtig ist: Menschen in ihrer Verschiedenheit
respektieren, ihre Stärken sichtbar machen und ein Umfeld schaffen, in dem
Motivation aus Vertrauen entsteht, um für unsere Kunden weiterhin ein wichtiger
und verlässlicher Partner zu sein. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit",
so Stefan Messer.
"Ich bin stolz darauf, die Verantwortung für das Unternehmen zu übernehmen, das
über Generationen hinweg auf Verlässlichkeit, Kundennähe und langfristiges
Denken aufgebaut wurde. Mein Ziel ist es, dieses Erbe weiterzuführen und
gleichzeitig neue Wege zu gehen. Ich trete das Amt mit großem Respekt vor der
Geschichte von Messer und großer Zuversicht in seine Zukunft an", sagt Peter
Mohnen.
Veränderung in der europäischen Führung
Nach erfolgreicher Integration der drei europäischen Regionen wird Virginia
Esly, Vorstandsmitglied und COO Europe, das Unternehmen zum 30. Juni 2026 auf
eigenen Wunsch verlassen. In den vergangenen Jahren hat sie das Europageschäft
zu einer leistungsfähigen, profitableren und zukunftsorientierten Organisation
geformt.
Unter ihrer Führung verzeichnete die europäische Region eine starke
Geschäftsentwicklung mit einem Umsatz von rund 1,3 Milliarden Euro und einem
deutlich gesteigerten EBITDA. Mit klarem Fokus hat sie Sicherheitskultur,
Prozessexzellenz und digitale Transformation maßgeblich vorangetrieben und die
europäischen Gesellschaften damit nachhaltig gestärkt.
Stefan Messer: "Im Namen des Aufsichtsrats und des gesamten Messer-Teams möchte
ich Virginia Esly für ihren wertvollen Beitrag und ihr Engagement danken. Unter
ihrer Leitung ist das europäische Geschäft integrierter und profitabler
geworden. Wir wünschen ihr alles Gute für ihre weitere berufliche Laufbahn."
Virginia Esly: "Ich möchte dem Aufsichtsrat und dem Vorstand von Messer, allen
meinen Kolleginnen und Kollegen sowie unseren Kunden und Geschäftspartnern für
die hervorragende und vertrauensvolle Zusammenarbeit danken. Es war mir eine
Ehre, mit solch talentierten Teams zusammenzuarbeiten. Gemeinsam haben wir die
Position von Messer in Europa gestärkt und das Unternehmen noch
widerstandsfähiger gemacht. Ich bin überzeugt, dass Messer sehr gut für die
Zukunft gerüstet ist."
Die Verantwortung für das europäische Geschäft übernimmt zum 1. Juli 2026
Matthias Thiele, der seit Januar 2026 als Chief Marketing Officer (CMO) von
Messer tätig ist. Er wird in der neuen Funktion als COO Europe direkt an CEO
Peter Mohnen berichten. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit wird auf
kundennahem Wachstum und der weiteren Stärkung der Länderorganisationen liegen.
Matthias Thiele begann seine Karriere bei Messer vor mehr als 40 Jahren und
verfügt über langjährige Führungserfahrung, darunter in verschiedenen Positionen
als Geschäftsführer von Messer-Gesellschaften seit 2002.
Familienunternehmen mit klarem Wertekompass
Mit der neuen Führungsaufstellung möchte Messer seinen Anspruch unterstreichen,
als unabhängiges Familienunternehmen langfristig, verlässlich und wertebasiert
zu agieren: "Vertrauen, Integrität, Verantwortung und unternehmerischer Geist
bleiben die Grundlage der Unternehmensführung. Messer ist finanziell solide,
organisatorisch gut aufgestellt und tief in seiner DNA als Familienunternehmen
verwurzelt. Auf dieser Basis gehen wir den nächsten Schritt.", so Stefan Messer.
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