OTS: Miele & Cie. KG / Miele bleibt auf Wachstumskurs - und setzt Zeichen für ...

Miele bleibt auf Wachstumskurs - und setzt Zeichen für noch mehr Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit / Familienkonzern präsentiert seine

umweltfreundlichsten Trockner aller Zeiten (FOTO)

Gütersloh (ots) -

- Miele-Geschirrspüler jetzt auch mit bester Energieeffizienzklasse A

- Ambitionierte Ziele für weniger CO2-Ausstoß

Auf seiner virtuellen Herbstpressekonferenz hat der weltweit führende Anbieter

von Premium-Hausgeräten die weiter verbesserte Umwelt- und Klimafreundlichkeit

seiner Produkte in den Fokus gerückt. Wer sich für Miele entscheidet, spart

künftig noch mehr Energie und schont die Natur zusätzlich. Beispiele hierfür

sind etwa das Trocknen mit bester Energieeffizienz oder die neuen

Einbau-Kühlschränke der Generation K 7000 mit aktiver Befeuchtung. So bleiben

Obst und Gemüse länger frisch, und weniger Lebensmittel landen im Müll.

Ebenfalls auf der Agenda: Die Miele-Strategie für weniger CO2-Ausstoß an den

Standorten - und die Langlebigkeit der Miele-Produkte als die wahre Form von

Nachhaltigkeit. Eine positive Nachricht gibt es auch zum Geschäftsverlauf: Zur

Jahresmitte liegt der Umsatz der Miele Gruppe deutlich über Vorjahr.

"Im Moment reden alle über Nachhaltigkeit - bei Miele ist Nachhaltigkeit aber

schon seit Gründung vor 122 Jahren gelebtes Unternehmensprinzip", sagt Dr.

Reinhard Zinkann, zusammen mit Dr. Markus Miele Geschäftsführender

Gesellschafter der Miele Gruppe. Eine wesentliche Säule ist hier das Thema

Langlebigkeit, und dies mit der Besonderheit, dass Miele als einziges

Unternehmen Produkte wie Waschmaschinen, Trockner, Geschirrspüler, Herde oder

Bodenstaubsauger auf 20 Jahre Lebensdauer testet. "Qualität, die ihrer Zeit

voraus ist" - dies bietet Miele seinen Kundinnen und Kunden, und dies ist auch

der Claim der aktuellen Markenkampagne, mit dem Zinkann heute die traditionelle

Herbstpressekonferenz des Unternehmens eröffnete: "Echte Handwerkskunst mit ganz

viel Liebe zum Detail, eine in jeder Hinsicht überzeugende Performance sowie

Nachhaltigkeit - das sind Kernwerte unserer Marke seit Anbeginn."

Nachhaltige Features mit hohem Kundennutzen stehen auch bei den

Produktinnovationen im Vordergrund, die Miele heute vorgestellt hat:

- Dies beginnt mit den umwelt- und klimafreundlichsten Trocknern, die das

Unternehmen je gebaut hat. So unterschreitet das neue Aktionsmodell

GreenPerformance die Grenzwerte der besten Energieeffizienzklasse A+++ noch

einmal um 10 Prozent - und zwar zum deutlich reduzierten neuen Einstiegspreis

von 1.119 Euro (unverbindliche Preisempfehlung). Hinzu kommt ein neues

Bodenmodul, das dank eines innovativen Fertigungsverfahrens mit 30 Prozent

weniger Material auskommt, bei zugleich erhöhter Stabilität dieser Baugruppe.

Zur bestmöglichen Wäscheschonung trägt die neue Programmoption DryCare 40 bei,

mit der sich selbst sehr empfindliche Textilien, soweit diese mit mindestens

40 Grad waschbar sind, bedenkenlos trocknen lassen. Natürlich wird im Modell

GreenPerformance, wie bei fast allen anderen Miele-Trocknern auch, das

klimafreundliche Kältemittel R290 verwendet.

- Mehr Klimaschutz - und Stromkostenersparnis - erreicht Miele auch für seine

Geschirrspüler, wo fast alle Modelle der aktuellen Generation G 7000 nun die

hochanspruchsvollen Bedingungen der jetzt besten Energieeffizienzklasse A

erfüllen.

- Bereits seit Juni sind die Einbaukühlschränke der Generation K 7000 im Markt,

dessen Feature PerfectFresh Active durch einen feinen Sprühnebel Obst und

Gemüse noch länger frisch hält - damit im Ergebnis weniger Lebensmittel im

Müll landen und auch Einkaufswege entfallen.

- Ein weiteres Zeichen für mehr Nachhaltigkeit in der Küche setzt Miele mit zwei

neuen Tochterunternehmen: Die Plantcubes von Agrilution bringen erntefrische

Kräuter und Salate aus der eigenen Küche frisch auf den Tisch. Und mit der

Rezepte-App KptnCook lassen sich Speiseplan und Einkaufsliste so eng

miteinander kombinieren - auch dies ein Beitrag für weniger Verschwendung von

Lebensmitteln.

Vernetzung mit hauseigener Photovoltaik

Produktübergreifend unterstützen die aktuellen vernetzten Miele-Hausgeräte ein

intelligentes Energiemanagement, dem in den kommenden Jahren mit steigendem

Anteil regenerativer Energien eine noch größere Bedeutung zukommen wird.

Waschmaschine, Trockner und Geschirrspüler, die automatisch starten, wenn die

hauseigene Photovoltaikanlage genügend grünen Strom liefert, optimieren den

Eigenstromverbrauch, sparen so Kosten und verbessern die persönliche Ökobilanz.

Last but not least werden auch die Reinigungs- und Pflegemittel, die mit

namhaften Herstellern gemeinsam entwickelt und exklusiv für Miele produziert

werden, umweltfreundlicher. Beispiel Geschirrspüler: Hier erfüllen die Tabs und

die PowerDisk der Produktlinie "All in 1 Eco" die strengen Anforderungen des

Umweltlabels NordicSwan. Zudem besteht der Behälter der PowerDisk jetzt - wie

auch der Großteil der Waschmittelbehältnisse - zu 100 Prozent aus recyceltem

Kunststoff.

CO2-Neutralität an den Standorten

Bereits für dieses Jahr hat Miele angekündigt, über alle Standorte hinweg

CO2-neutral zu arbeiten, bezogen auf Treibhausgasemissionen aus eigenen

Verbrennungsprozessen ("Scope 1") sowie auf die Emissionen der

Energielieferanten ("Scope 2"). Auf der Pressekonferenz verkündete das

Unternehmen nun auch für die Emissionen aus der Nutzungsphase der Miele-Geräte,

die den größten Teil des sogenannten Scope 3 ausmachen, ein konkretes Ziel: Bis

2030 sollen diese Emissionen im Vergleich zu 2019 um 15 Prozent gesenkt werden,

bezogen auf den Gesamtverbrauch aller in Gebrauch befindlicher Geräte. Markus

Miele: "In Anbetracht der Fortschritte, die wir bei der Energieeffizienz unserer

Geräte in den letzten Jahrzehnten bereits erreicht haben, sind weitere 15

Prozent äußerst ambitioniert."

Eine weitere positive Nachricht hatten die beiden Geschäftsführenden

Gesellschafter zum Geschäftsverlauf dabei: So liege der Umsatz der Miele Gruppe

zur Jahresmitte "deutlich" über dem entsprechenden Vorjahreswert. Die

Wachstumsprognose für die zweite Jahreshälfte bleibe indes schwierig,

insbesondere wegen der vielfach beschriebenen Lieferengpässe bei bestimmten

Elektronikbauteilen. Trotz aller Unwägbarkeiten setzt Miele aber auch für das

gesamte Jahr 2021 auf einen positiven Geschäftsverlauf.

Diese Pressemitteilung und die detaillierten Presseinformationen zu allen

weiteren Produkt-Neuheiten finden Sie hier (https://www.miele.de/de/m/presse-mit

teilungen-312.htm?taxlevel1=e1&year=2021&sub-e1=e73&sub-e2=&sub-e3=&sub-e4=).

